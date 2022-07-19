Если вовремя не поставить зубной имплантат, зубы могут «поехать», а лицо — приобрести асимметрию.

Потерянный зуб доставляет не только эстетические проблемы, но отрицательно влияет на строение ротовой полости. Чем чревато отсутствие зубных имплантатов, и безопасно ли их ставить, рассказала в беседе 5-tv.ru стоматолог Ирина Рублева.

Опасно ли ставить зубные имплантаты

По словам стоматолога, имплантация зубов — абсолютно безопасная процедура, которую сегодня сравнивают с постановкой пломбы или коронки. Главная особенность — поставить имплантат вовремя, пока не стало слишком поздно.

«Если вы потеряли зуб, то бывает одномоментная имплантация. А если было воспаление костной ткани, то пациенту необходимо подождать между лечением. Самое позднее — ставить имплантат через полгода», — предупредила Ирина Рублева.

Что будет с челюстью без зубного имплантата

Специалист считает, что в ином случае соседние зубы будут постепенно перемещаться. Тогда у пациента может возникнуть деформация прикуса, нарушится сторона жевания. Это способствует мышечной и лицевой асимметрии.

В зубочелюстной системе без зуба происходят изменения, утверждает врач. Со сменой стороны жевания появится лицевая асимметрия. Это как если в спортивном зале качать только правую или левую руку.

Как поставить имплантат

Так как имплантации проводят уже более 50 лет, то стоматологи могут оценить эффективность этой процедуры. Пациенты, которые решились на имплантаты, десятилетиями «носят» эти конструкции.

Стоматолог предупреждает: самое главное — выбрать хорошего, компетентного специалиста, который грамотно проведет все этапы операции. Тогда имплантат прослужит вам десятки лет.

Какие бывают имплантаты

По назначению имплантаты можно разделить на две группы:

внутрикостные (устанавливаются в костные ткани, почти не вызывают осложнений);

внекостные (устанавливаются в десну или надкостницу, чаще применяются для временной фиксации).

Внекостные делятся в зависимости от места, куда стоматолог устанавливает имплантаты. Также отличаются и их функции.

Например, внутрислизистые конструкции устанавливают в углубления десны. Их выбирают при дефектах нёба. Стабилизационные имплантаты фиксируются на живом корне и используются для укрепления живого зуба. И субпериостальные имплантаты крепятся в надкостнице.

Внутрикостные имплантаты также разделяют по типу фиксации в кости. Это могут быть:

корневые (чаще всего применяются в стоматологии, но для их установки требуется достаточное количество костной ткани, которую можно нарастить);

базальные (устанавливаются в твердую базальную кость для фиксации, в этом случае импланту не нужна костная ткань для установки);

скуловые (фиксируются в скуловой кости верхней челюсти, которая не подвержена атрофии).

Специалисты обращают внимание, что некоторые имплантаты имеют противопоказания, поэтому вид устанавливаемой конструкции прежде всего определяет стоматолог.

Противопоказания для установки имплантатов

Специалисты выделяют несколько заболеваний, при которых установка имплантатов невозможна. Это:

аутоиммунные заболевания;

бруксизм;

сахарный диабет в декомпенсированной стадии;

остеопороз;

нарушенное восстановление тканей;

злокачественные новообразования;

хроническая почечная или печеночная недостаточность;

нарушения свертываемости крови;

туберкулез;

аллергические реакции.

При этих болезнях нельзя проводить процедуру ни при каких условиях. Есть и относительные противопоказания — после их устранения человек может обращаться к стоматологу за имплантатами. К таким относятся:

неправильный прикус;

воспалительные процессы в полости рта;

кариес;

пародонтит;

плохая гигиена ротовой полости;

зубной камень;

беременность;

вирусные инфекции;

истощение организма.

В этом случае необходимо пролечить относительные противопоказания и после — обращаться к стоматологу за установкой дополнительных конструкций.