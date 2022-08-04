ТОП-3 мифа о правильном питании

Сейчас концепция правильного питания пользуется огромной популярностью и вызывает бурные обсуждения. Какие утверждения о таком рационе являются вымыслом, рассказала 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

У людей сложилось совершенно разное представление о правильном питании. Ложные установки нередко приводят к противоположному от ожидаемого результату.

Первый миф: Нужно срочно все исключить

Самое главное заблуждение сводится к уверенности, что в основе правильного питания лежит исключение из употребления массы продуктов и жесткие ограничения. Якобы только в этом случае можно говорить о соблюдении концепции. Однако такой подход скорее относится к диете, ведь именно она предполагает исключение какой-то пищи на определенный период.

Правильное питание, в свою очередь, должно быть образом жизни. Оно не предполагает резкие ограничения на короткое время, что приводит к стрессу.

Второй миф: Деление продуктов на полезные и вредные

Он вытекает из предыдущего. Так, люди выбирают для своего питания только полезные продукты.

«Само по себе деление продуктов, оно уже неправильное, потому как создает определенную психологическую стрессовую обстановку для организма и может привести к негативным последствиям. Вплоть до развития расстройства пищевого поведения», — считает эксперт.

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Продукты питания не стоит делить на полезные и вредные. Все они просто должны быть грамотно сбалансированы. Поэтому включение в свой рацион условно вредной пищи не означает, что он из-за этого стал неправильным. Из вышесказанного можно выделить третье заблуждение.

Третий миф: Правильное питание должно быть стопроцентным

Некоторые люди считают, что правильное питание не предполагает какой-либо еды, которая не относится к здоровой. И если человек позволил себе какую-нибудь сладость, например, то это означает срыв, отступление от правил.

«Правильное питание включает в себя деление 80 на 20. Это самая распространенная рекомендация, где 80% — это здоровые сбалансированные продукты, а 20% — это уже какие-то послабления, когда человек ест все, что ему хочется, все, что ему нравится», — уточняет эксперт.

Именно такое сочетание будет правильным и для физического, и для психического состояния, подытоживает врач Филиппова.