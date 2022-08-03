Пластический хирург Ованесова: кожа губ истончается после филлеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Primak; 5-tv.ru

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У пациентов, которые увеличивают губы филлерами, истончается кожа, рассказал эксперт.

Многие женщины обращаются к косметологам и пластическим хирургам, чтобы сохранить качество кожи лица и продлить эффект «молодой кожи». В последние годы специалисты советуют пациентам филлеры для коррекции морщин и восстановления тканей. Чем опасна такая процедура, 5-tv.ru рассказала пластический хирург Ольга Ованесова.

Опасны ли филлеры в зоне вокруг глаз

По словам пластического хирурга, необходимо остерегаться филлеров в верхней части лица и по возможности их не использовать вообще.

Дело в том, что филлеры созданы на основе гиалуроновой кислоты. Одна молекула этой кислоты привлекает до десяти молекул воды, что очень много для определенного участка. В результате лимфоотток не справляется с притянутой филлером жидкостью, и у пациента появляются большие отеки под глазами.

Чем опасны филлеры в губах

Еще несколько лет назад многие российские блогеры и звезды увеличивали губы с помощью филлеров. Но когда пришла мода на естественность, звезды поспешили удалить препараты из губ. По словам пластического хирурга, от постоянных манипуляций с губами может пострадать их форма: со временем губы начинают напоминать тряпочки. Это явление называют «вялые губы», они появляются из-за изменения кожи в худшую сторону.

«Кожа истончается, а подкожной клетчатки в этом месте почти не остается», — рассказывает специалист.

Чтобы удалить излишние филлеры используют гиалуронидазу — ферменты, которые расщепляют гиалуроновую кислоту. Вместо этого губы можно заполнить собственным жиром. Он тоже со временем может расщепиться, но останется небольшой эффект.

Опасны ли филлеры на лице

Еще одна популярная услуга — заполнение носогубных складок филлером. Первое время после процедуры носогубные складки действительно разглаживаются. Но чтобы продлить эффект, необходимо не улыбаться и не напрягать мышцы лица. Когда пациент с филлерами улыбается, то наполнители уходят выше носогубной борозды, и лицо человека меняется.

«Потом оплывшие луноподобные лица приходят к пластическому хирургу. Лицо стареет, кожа провисает — хотим справиться, немеренно вводим гиалуроновой кислоты и получаем такие последствия, которые не исправляются даже операцией», — пояснила Ольга Ованесова.

Наполнители можно использовать в нижней части лица в небольшом количестве. Это поможет улучшить качество кожи, эластичность, потому что после 30 лет гиалуроновая кислота, отвечающая за упругость, вырабатывается меньше.

«Препараты биоревитализации, которые содержат гиалуроновую кислоту, в небольшой концентрации используются очень часто. Можно проколоть руки, сделать инъекции в области шеи, увлажнить кожу», — отметила специалист.

Но важно следить за количеством и концентрацией, так как много материала могут принести не пользу, а вред организму.

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