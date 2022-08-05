Стоматолог Рублёва: Летом проблема чувствительных зубов обостряется из-за многочисленных фруктов и ягод
Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru
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Повышенная чувствительность зубов вызывает массу неудобств, которые можно решить при следовании определенным рекомендациям.
Различные факторы выступают в качестве причины неприятных ощущений при температурном, химическом или механическом воздействии на зубы. Стоматолог Ирина Рублёва рассказала 5-tv.ru, как решить вопрос повышенной чувствительности зубов — гиперестезии.
Что вызывает повышенную чувствительность зубов
Для людей эта проблема имеет разную степень актуальности в зависимости от силы боли. Она меняется от едва заметной до нетерпимой. По словам специалиста, болевые ощущения, связанные с зубной эмалью, в летнее время обостряются. Это объясняется тем, что человеку доступно гораздо больше ягод и фруктов, которые содержат фруктовые кислоты. Они постепенно размягчают эмаль зуба и проявляется повышенная чувствительность.
«Очень важно после того, когда съели что-то кислое, прополоскать рот водой. Дома после чистки зубов можно или применять зубную пасту с кальцием, с нано-гидроксиапатитом, или после того, как почистили зубы, нанести специальный гель для укрепления эмали. Сейчас есть много хороших укрепляющих средств», — уточняет эксперт.
Другие причины высокой чувствительности зубов:
- Наличие кариеса или неправильно прилегающая пломба;
- Деминерализация эмали, что делает ее более рыхлой из-за вымывания нужных микроэлементов;
- Курение;
- Авитаминоз и факторы неблагоприятной экологической обстановки;
- Изменение pH слюны;
- Оголение корней;
- Определенные болезни, которые сопровождаются гастроэзофагеальным рефлюксом, эндокринными нарушениями.
Обычно гиперестезия у человека развивается постепенно. Поэтому нужно избегать факторов, которые могут ее вызвать:
- Плохая гигиена. В полости рта образуется мягкий зубной налет, который содержит массу микробов. Они поедают частички застрявшей пищи и выделяют вещества, которые разрушают эмаль.
- Частое применение агрессивных отбеливающих паст.
- Ультразвуковая чистка. Плотный налет вызывает истончение эмали, ее разрыхление. После профессиональной чистки она обнажается, что повышает чувствительность. Обычно стоматологи учитывают этот момент и применяют укрепляющие пасты.
- Некоторые продукты и напитки (сладкая газировка, соки, вино, фрукты, сладости) содержат различные кислоты, которые негативно влияют на эмаль.
Как устранить высокую чувствительность зубов
Наиболее правильным вариантом избавления от гиперестезии является, конечно же, поход к стоматологу. Причем такие визиты нужно совершать регулярно (каждые полгода), даже если ничего не беспокоит. Профессионал проверит все зубы и устранит причины, которые могут привести к налету, зубному камню, кариесу и другим дефектам.
После этого можно провести полноценную профгигиену полости рта, укрепить эмаль кальцием и фтором, получить информацию от специалиста о правильной чистке зубов в домашних условиях.
Кому можно ставить зубные имплантаты — совет стоматолога
Многие правила гигиены достаточно просты. Используйте одну и ту же щетку для зубов не более трех месяцев. Она должна быть синтетическая, средней жесткости или мягкая. Чистку нужно проводить в течение двух минут, уделяя по 30 секунд на каждую сторону сверху и снизу. Замените зубную пасту на подходящую для чувствительных зубов и применяйте ее в достаточных количествах:
- для детей до трех лет — с рисовое зерно;
- от трех до 14 лет — с горошину;
- для взрослых — примерно один сантиметр.
Поможет в решении гиперестезии и коррекция рациона. Нужно не только уменьшить потребление или даже полностью отказаться от продуктов и напитков, которые влияют на чувствительность зубов. Но следует добавить больше зеленых овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельнозерновых круп.
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