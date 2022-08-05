Повышенная чувствительность зубов вызывает массу неудобств, которые можно решить при следовании определенным рекомендациям.

Различные факторы выступают в качестве причины неприятных ощущений при температурном, химическом или механическом воздействии на зубы. Стоматолог Ирина Рублёва рассказала 5-tv.ru, как решить вопрос повышенной чувствительности зубов — гиперестезии.

Что вызывает повышенную чувствительность зубов

Для людей эта проблема имеет разную степень актуальности в зависимости от силы боли. Она меняется от едва заметной до нетерпимой. По словам специалиста, болевые ощущения, связанные с зубной эмалью, в летнее время обостряются. Это объясняется тем, что человеку доступно гораздо больше ягод и фруктов, которые содержат фруктовые кислоты. Они постепенно размягчают эмаль зуба и проявляется повышенная чувствительность.

«Очень важно после того, когда съели что-то кислое, прополоскать рот водой. Дома после чистки зубов можно или применять зубную пасту с кальцием, с нано-гидроксиапатитом, или после того, как почистили зубы, нанести специальный гель для укрепления эмали. Сейчас есть много хороших укрепляющих средств», — уточняет эксперт.

Другие причины высокой чувствительности зубов:

Наличие кариеса или неправильно прилегающая пломба;

Деминерализация эмали, что делает ее более рыхлой из-за вымывания нужных микроэлементов;

Курение;

Авитаминоз и факторы неблагоприятной экологической обстановки;

Изменение pH слюны;

Оголение корней;

Определенные болезни, которые сопровождаются гастроэзофагеальным рефлюксом, эндокринными нарушениями.

Обычно гиперестезия у человека развивается постепенно. Поэтому нужно избегать факторов, которые могут ее вызвать:

Плохая гигиена. В полости рта образуется мягкий зубной налет, который содержит массу микробов. Они поедают частички застрявшей пищи и выделяют вещества, которые разрушают эмаль.

Частое применение агрессивных отбеливающих паст.

Ультразвуковая чистка. Плотный налет вызывает истончение эмали, ее разрыхление. После профессиональной чистки она обнажается, что повышает чувствительность. Обычно стоматологи учитывают этот момент и применяют укрепляющие пасты.

Некоторые продукты и напитки (сладкая газировка, соки, вино, фрукты, сладости) содержат различные кислоты, которые негативно влияют на эмаль.

Как устранить высокую чувствительность зубов

Наиболее правильным вариантом избавления от гиперестезии является, конечно же, поход к стоматологу. Причем такие визиты нужно совершать регулярно (каждые полгода), даже если ничего не беспокоит. Профессионал проверит все зубы и устранит причины, которые могут привести к налету, зубному камню, кариесу и другим дефектам.

После этого можно провести полноценную профгигиену полости рта, укрепить эмаль кальцием и фтором, получить информацию от специалиста о правильной чистке зубов в домашних условиях.

Кому можно ставить зубные имплантаты — совет стоматолога

Многие правила гигиены достаточно просты. Используйте одну и ту же щетку для зубов не более трех месяцев. Она должна быть синтетическая, средней жесткости или мягкая. Чистку нужно проводить в течение двух минут, уделяя по 30 секунд на каждую сторону сверху и снизу. Замените зубную пасту на подходящую для чувствительных зубов и применяйте ее в достаточных количествах:

для детей до трех лет — с рисовое зерно;

от трех до 14 лет — с горошину;

для взрослых — примерно один сантиметр.

Поможет в решении гиперестезии и коррекция рациона. Нужно не только уменьшить потребление или даже полностью отказаться от продуктов и напитков, которые влияют на чувствительность зубов. Но следует добавить больше зеленых овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельнозерновых круп.