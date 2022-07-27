Афиногенов день: почему 29 июля 2022 нельзя просить повышения зарплаты

Русская православная церковь чтит 29 июля память священномученика Афиногена или Финогея, как его звали на Руси.

Афиноген Севастийский

Афиноген жил во II–III веках и был епископом Севастии, землях Малой Армении, которые теперь относятся к современной Турции. Римская власти преследовала христиан и требовала от них вернуться к языческим традициям — поклоняться идолу и приносить ему жертвы, а за отказ жестоко наказывала. Пострадал и сам Афиноген вместе с десятью учениками.

В 305 году градоначальник Севастии Филомарх устроил большой языческий праздник, на котором каждый житель должен был совершить жертвоприношение языческим идолам. На тот момент многие севастийцы уже исповедали христианство и отказались участвовать в этом действе.

Филомарх, узнав об этом, был в гневе и велел жестоко подавить народный протест. Многие христиане тогда понесли мученическую смерть.

Донесли правителю, что распространению христианства в городе способствовала пастырская деятельность епископа Афиногена. Он приказал найти старца и задержать.

Ближайшие десять учеников, проживавшие в монастыре, были схвачены и доставлены на судебное разбирательство к градоправителю. По окончанию допросов их заковали в кандалы и бросили в темницу.

Узнав об этом, Афиноген Севастийский сам приехал к Филомарху, чтобы вразумить его не совершать беззаконие. Но тот был непреклонен и, несмотря на просьбы святого, не отменил принятого решения. Вдобавок он приказал заключить в темницу и самого Афиногена. В тюрьме святой укреплял своих духовных детей на подвиг.

На скором суде ни один из них не отрекся от веры, и после мучительных истязаний они были казнены. Но Афиноген до того, как его душа рассталась с телом, услышал голос Божий, сказавший, что встретит учителя и учеников в раю. Смерть мученика наступила приблизительно в 311 году, Афиноген самолично возложил свою голову на плаху и был казнен.

Финогеев или Афиногенов день — традиции 29 июля

На Руси святого прозвали Финогеем, а там день стали именовать Финогеевым, хотя также встречается и второе название — Афиногенов или Финогенов день. Считается, что с 29 июля летняя жара идет по убывающей.

Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. 29 июля начинали собирать рожь — кормилицу на долгие зимние месяцы. Поэтому существовало немало традиций, связанных именно с рожью: торжественно собрать первый сноп — именинный — и сберечь его до самой посевной, ведь солому можно было использовать в лекарственных целях — кормить домочадцев и скотину. Во время посадки на следующий год обязательно сеяли и зерна с этого снопа.

Самые старые и мудрые женщины должны были сплести своеобразную бородку из несжатой полосы ржи — ее звали в честь Афиногена «Финогеевой волоткой», но славили так древнеславянского бога Волоса, которые даровал людям плодородие. В Финогеев день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача.

Что нельзя делать 29 июля

На Финогея запрещалось ходить в лес, люди верили, что по лесу сейчас ходит заря и подбирает птичьи перья, а тревожить ее нельзя. Также не следует рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Не стоит браниться и желать зла другим, иначе все это может вернуться бумерангом обратно. Не стоит просить и о повышении в должности или зарплате — можно получить обратную реакцию вплоть до увольнения.

Традиционно не стоит мыть полы и даже подметать в доме — можно вымести из жизни всю удачу и лишиться здоровья и благополучия.

Что можно делать в Финогеев день

Следует поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим, чтобы это отразилось и на собственной жизни.

Можно проводить время с семьей или побыть наедине с собственными приятными мечтами.

Поход в гости, встречи с друзьями и доброе общение с близкими на 29 июля привлекали в дом удачу и счастье.

На Афиногена собирать грибы было запрещено, а вот сразу после него они считались пригодными в пищу и для заготовок на зиму.

Народные приметы на 29 июля