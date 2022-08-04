Православные верующие 10 августа чтут память двух апостолов от семидесяти — Прохора и Пармена.

Апостолы Прохор и Пармен

Согласно священному писанию, 12 апостолов созвали своих учеников, чтобы выбрать из них семерых, которые бы взяли на себя решение бытовых вопросов. В числе избранных были святые Прохор и Пармен.

Прохор был спутником апостола Петра, епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Другой его тезка стал учеником Иоанна Богослова и записывал за ним текст Откровения. Ему приписывают авторство сказания о жизни и чудесах Иоанна Богослова, от Успения Богородицы и до его смерти (помещается в Четьи-Минее Димитрия Ростовского под 26 сентября).

О святом Пармене также известно немного. Апостол Пармен, по преданию, проповедовал христианскую веру в Македонии, где впоследствии принял мученическую смерть во II веке. По другой версии, Пармена не стало еще во времена, когда апостолы находись в Иерусалиме.

10 августа — Прохоры — Пармены

В народном календаре этот день получил название Прохоры — Пармены. Главное правило дня на Руси звучало так: «На Прохоры — Пармены не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания 10 августа не заладятся, а то, что приобретешь, пропадет.

День считался благоприятным для сельскохозяйственных работ, поэтому крестьяне занимались уборкой урожая. В этот период собирали картофель, различные зерновые культуры.

Старики и дети шли в лес собирать последний летний урожай ягод. Первые сорванные ягоды принято было отдавать случайному встречному. Делалось это для того, чтобы урожай был богатым.

На Прохоры — Пармены в старину принято было славить кузнецов, поскольку именно с их помощью крестьяне справлялись с полевыми работами. Существовало поверье, что кузнецы обладают сверхъестественными способностями, потому что они могут укрощать огонь, железо и воду. К ним шли с подарками, говорили им слова благодарности.

Что можно делать 10 августа

Сыздавна считается, что день памяти двух апостолов от 70 благоприятен для сельскохозяйственных работ. В этот период крестьяне занимались сбором урожая — картофеля и зерновых культур. Дети и старики шли в лес за ягодами.

Согласно обычаям, 10 августа рекомендуется готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки. По старым поверьям, для привлечения удачи сегодня нужно съесть грушу. Сны в это время считаются вещими, к ним стоит прислушаться.

Верующие просят в этот день о мире в семье, душевном спокойствии и благополучии всех родственников.

Что нельзя делать на Прохоры - Пармены

«На Прохоры — Пармены не затевай мены» — гласит народная мудрость. В этот день наши предки запрещали заниматься торговлей — в противном случае деньги могут быстро исчезнуть, а продавец рискует сильно продешевить.

Девушкам запрещается заниматься рукоделием. Это может привести к серьезным проблемам в личной жизни. Кроме того, 10 августа нельзя ругаться и сплетничать.

Зато для сельскохозяйственных работ время считалось благоприятным

Приметы на 10 августа