ТОП-10 популярных блюд в разных странах

В России самые популярные блюда повседневной жизни — это пельмени и борщ. Предпочтения россиян меняются в зависимости от сезона: весной чаще едят блины, летом — окрошку, а ближе к новогодним праздникам, конечно же, салат «Оливье». Это связано с национальными традициями. А какие блюда популярны в других странах мира, рассказывает 5-tv.ru.

Бельгия — картофель фри и мидии

У картофеля фри интересная история. Блюдо относят к фастфуду, и в первую очередь, оно ассоциируется с США. На английском языке картофель фри называют «French Fries» (картофель по-французски), но придумали его не во Франции. Историки утверждают, что впервые картошку фри приготовили в Бельгии в конце XVII века. Побывать в этой стране и не попробовать блюдо — туристическое преступление!

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Картофель фри популярен там как отдельное блюдо, так и в сочетании с мидиями. Морепродукты часто используют в бельгийской кухне. В меню местных ресторанов можно найти блюдо «Moules Frites» («жареные мидии») — это мидии, томленые в соусе или в собственном соку. Жареные мидии — национальное блюдо Бельгии. Кстати, французы тоже его любят: в городах страны встречаются рестораны, которые специализируются именно на «Moules Frites».

США — лобстер в масле

В США множество национальных блюд, например бургеры, стейки и хот-доги. Отдельного внимания заслуживает любовь американцев к лобстерам. Родиной блюд из ракообразных считается штат Мэн, где развита рыбоводческая отрасль. Там придумали простой, но очень вкусный рецепт приготовления лобстеров.

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

Во время приготовления сытного блюда лобстера отваривают, а затем ненадолго окунают в масло, чтобы мясо подрумянилось. Подают ракообразного с растопленным сливочным маслом. Перед трапезой предлагают бумажные салфетки, чтобы их можно было засунуть за воротник и не запачкаться в масле. Вы наверняка видели это в американских фильмах или сериалах. В Юго-Западных штатах популярен ход-дог с мясом лобстера.

Австралия — гавайская пицца

Люди делятся на две категории: любители и ненавистники гавайской пиццы. Сочетание курицы и сыра с ананасами вызывает много споров в обществе. Нестандартный для пиццы ингредиент решили добавлять не на Гавайях, а в Канаде в 60-х. Греческий повар и владелец ресторана Сотириос Панопулос нанял китайского повара, благодаря которому в меню его заведения появились характерные для паназии блюда с кисло-сладким сочетанием.

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

В один из вечеров Панопулос экспериментировал на кухне. Он решил добавить ананасы в пиццу с беконом и грибами. По легенде у него просто было много консервированных ананасов, их нужно было где-то использовать, а под руку попала пицца. Сотириос решил назвать новый вид пиццы «гавайской», но почему в честь именно солнечного штата — неизвестно. Скорее всего его вдохновил тот факт, что экзотические острова присоединили к США в 1959-м.

Сначала гавайская пицца была очень популярна в Канаде и США, но больше всего ее любят в Австралии. В 90-х она была очень востребована: 15% заказов пиццы в заведениях приходились именно на эту вариацию.

Швеция — сюрстремминг

Шведский деликатес из сельди приходится по вкусу не всем. Скандинавы шутят, что его могут есть только настоящие гурманы, познавшие кулинарный дзен. Сюрстремминг — это консервированная забродившая сельдь, также ее называет квашенной. Блюдо появился в Швеции еще в XVI веке, когда король Густав I вступил в войну с немецким городом Любек. Из-за военных действий в стране подорожала соль. Приходилось экономить и засаливать сельдь с меньшим количеством соли. Из-за этого нарушалась технология засолки, рыба начинала бродить.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Farnsworth

Несмотря на специфический прокисший вкус, селедка понравилась шведам. Сюрстремминг стал одним из национальных блюд. В XIX веке открыли первый консервный завод Röda, где производили шведскую сельдь. Сейчас сюрстремминг — обязательное блюдо на каждом шведском столе. Его подают с вареным картофелем и брусникой. Также готовят сэндвич: ржаные булочки смазывают сливочным маслом, кладут внутрь селедку, картофель и красный лук.

Мексика/США — чили кон карне

Блюдо относят к техасско-мексиканской кухне или сокращенно техано. Она зародилась в штате Техас, где проживает самая большая мексиканская община в США. Из-за этого произошло смешение кулинарных традиций двух стран. Чили кон карне — одно из главных блюд техано.

Фото: www.globallookpress.com / Christian Fischer via www.imago-

С испанского языка название блюда переводиться как «чили с мясом». Ингредиенты простые — рубленое мясо говядины (часто фарш), томаты, чеснок, лук, сладкий перец и фасоль. Но могут добавлять и другие продукты в зависимости от региона. Чили кон карне подают с рисом и кукурузными чипсами начос. Также смесь заворачивают в тортилью или едят как похлебку.

Италия — прошутто с дыней

Ветчину прошутто производят в итальянской провинции Парма. Мясо вялят около года с помощью одного ингредиента — морской соли. Прошутто едят в сэндвичах, нарезают ломтиками для закуски, оборачивают ей хлебные палочки гриссини. Также итальянский деликатес подают с инжиром и дыней. Именно в сочетании с последним итальянцы любят ветчину больше всего.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Fotodesign Märzing

Закуска из прошутто и дыни очень популярна в Италии. Там ее можно попробовать почти в каждом ресторане. Некоторым людям сочетание вяленой свинины и дыни может показаться странным. Но сладкий и свежий вкус дыни оттеняет резкость и пахучесть прошутто. Получается интересное вкусовое сочетание.

Китай — вонючий тофу

Сыр тофу придумали в Китае и изготавливают из соевых бобов. Благодаря своему нейтральному вкусу и большому содержанию белка, он универсален в кулинарии: его жарят, запекают, добавляют в соленые блюда и готовят из него десерты. Тофу популярен среди вегетарианцев.

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer

Отдельного внимания заслуживает «вонючий тофу» — ферментированная форма классического соевого сыра. Этот способ приготовления тофу появился в Шанхае и стал популярной закуской во всей стране. Его вымачивают в соленом рассоле, сыр тухнет и «превращается» в китайский деликатес. Запах резкий и сначала может показаться ужасным, но сделав несколько кусков, вы войдете во вкус. Вонючий тофу готовят во фритюре, просто обжаривают, добавляют в другие блюда и даже ферментируют с другими продуктами, например, с мясом.

Черногория — попара

Черногорская кухня включает в себя много мяса и сыров, но есть и простые деревенские блюда. Одно из них — похлебка попара. В ней можно распробовать черногорский сыр. Чем-то попара напоминает овсяную кашу.

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

Рецепт похлебки несложный. Черствые трехдневные кусочки хлеба заливают водой, добавляют сливочное масло и любой местный сыр. Черногорцы также готовят попару на молоке или чае. Блюдо едят с простоквашей.

Чехия — трдельник

Трубочки из дрожжевого теста с топпингом — традиционное чешское лакомство. В Чехии трдельники можно попробовать почти везде: их готовят и продают прямо на улице. Десерт появился примерно в конце XVIII века. Существуют легенда, что в это время на территории Моравии (исторический регион в восточной части страны — Прим. ред.) в городе Скалица поселился венгерский генерал Йозеф Гвадани. Вместе с ним приехал его личный повар, который популяризировал рецепт трдельников среди чехов. Сначала их готовили только аристократы, а потом трдельники стали печь на всех городских праздниках.

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

Тесто наматывают на железный вертел или прут, посыпают сахаром, обжаривают и добавляют внутрь взбитые сливки, шоколадную пасту, фрукты. Трдельники популярны и в России. Их продают в крупных туристических городах, например, в Москве, Петербург и Казани. Особенно часто чешский десерт можно встретить на новогодних ярмарках и насладиться им с горячей чашкой кофе.

Северная и Южная Корея — кимчи

Капуста кимчи это не только самое популярное блюдо в Корее, но и добрая семейная традиция. Это кропотливый и долгий процесс, ее готовят в буквально промышленных масштабах. Приготовление кимчи считается коллективной культурой в стране и даже входит в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Когда корейцы начали готовить кимчи и откуда появился рецепт, точно неизвестно. Историки полагают, что первое упоминание было еще в I веке до нашей эры. Но точно известно, что красный жгучий перец, который является одним из основных ингредиентов, начали добавлять после XVI века. Тогда его на территорию современной Кореи завезли португальцы.

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

У каждой корейской семьи свой особый рецепт кимчи. Есть и классический, в который входит пекинская капуста, редька дайкон, красный перец, чеснок, имбирь, рыбный соус, рисовая мука и другие специи. Корейцы также добавляют овощи и криль. Капуста ферментируется несколько дней в теплом месте, а затем ее убирают «доходить» в холодное место.