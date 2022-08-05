Православные христиане вспоминают 13 августа Евдокима Каппадокиянина, греческого святого, покровителя семьи и дома.

Евдоким Каппадокиянин

Праведный Евдоким был родом из Каппадокии и жил в IX веке. Он вырос в семье знатных и благочестивых христиан и с юношества знал, что посвятит свою жизнь служению Богу. Евдоким дал обет безбрачия и целомудрия, поэтому беседовал только с матерью, а на других женщин даже не поднимал глаз.

Молодой человек практически всю свою короткую жизнь заботился о сиротах и бедных. За добродетель император Феофил назначил Евдокима Каппадокиянина правителем Харсианской области. Святой Евдоким судил людей справедливо и с кротостью, по-прежнему заботился о бедных, сиротах и вдовах. Личные христианские подвиги, которые он нес втайне, были известны только Богу.

Праведный Евдоким скончался в 33 года. Он завещал положить себя во гроб в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Потом он выслал всех из комнаты и молился, чтобы его уход никто не видел, как никто не видел его тайных подвигов при жизни. Домашние похоронили его, как он завещал им. Сразу же после смерти у гроба его стали совершаться чудеса, многие больные исцелялись, слава о чудных выздоровлениях росла.

Спустя несколько месяцев после его смерти мать Евдокима захотела перевезти тело сына в Константинополь. Она велела откопать гроб, и когда рабочие сняли крышку, они увидели нетронутое тлением и разложением лицо. От тела исходило благоухание. Святого переодели в новые одежды.

Харсианские жители не дали увезти из города дорогую святыню. Однако через некоторое время иеромонах Иосиф, живший и служивший при гробе святого, все же увез мощи Евдокима Каппадокиянина в Константинополь. Там они были положены в серебряной раке в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями праведника.

Праведный Евдоким в Русской Церкви считается одним из особенных покровителей и молитвенников перед Богом семейного очага.

Что можно делать 13 августа

Наши предки 13 августа отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. 13 августа было принято снимать урожай, делать заготовки на зиму, например, квас или варенья из ягод. Главное — не пить алкоголь, потому что перед постом нужно очистить тело и мысли.

Особым уважением пользовалась репа. Ее ели и сырой, парили, вялили, пекли пироги. Есть репу 13 августа считается хорошей приметой. Это привлекает удачу.

Так как святой Евдоким покровительствовал семьям, можно вступать в брак. Также хорошо браться за дела, которые требуют новых идей и инициативы. Помимо интеллектуально труда, полезно участвовать в спортивных мероприятиях, лучше всего групповых.

Что нельзя делать 13 августа

В день Евдокима Каппадокиянина категорически запрещено отказывать в помощи бездомным, и не важно — людям или животным. Если вы не откликнитесь на просьбу, то это чревато бедами во всех сферах жизни. Напротив, тому, что поможет, забота вернется сторицей.

Также нельзя рассказывать плохие сны, так как они обязательно сбудутся.

Запрещено объедаться. Несмотря на то, что 13 августа — день урожая, переедать не стоит. По примете это приведет к бедности.

Лучше отложить на другой день намеченные путешествия.

Приметы