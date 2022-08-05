Василий Блаженный 15 августа: чудеса и житие московского святого

15 августа православные христиане чтут память Василия Блаженного. Это имя знакомо очень многим, потому что в Москве на Красной площади стоит невероятно красивый храм — собор Василия Блаженного.

Василий Блаженный

Московский чудотворец появился на свет в 1460 году прямо на церковной паперти, где его мать молила Господа о благополучных родах. По другим сведениям онн родился в конце 1462 или 1469 года в селе Елохово под Москвой, в семье крестьян. Его рано отдали в обучение сапожному мастеру, другой никакой учебы у Василия не было.

Уже в 10 лет мальчик обрел дар провидца. По преданию, однажды к сапожнику, у которого Василий был подмастерьем, пришел человек и заказал такие сапоги, чтобы не один год прослужили. Услышав это, Василий заплакал и сказал: Мальчик прослезился: «Сошьем, и не износишь их». Сапожник спросил его — почему. А Василий ответил, что этот человек скоро умрет. Так и произошло.

В 16 лет Василий оставил мирскую жизнь и труды и стал юродивым. Он отказался от всех человеческих благ — жилья, одежды, денег. Он строго постился и носил вериги (железные цепи, которые многие истинные аскеты носили на голом теле ради смирения плоти), спал на земле, ходил босиком, носил одну рубаху и питался тем, что подавали ему добрые люди.

Юродивый подолгу молился в кромешной тьме и ему приходили различные видения. О будущих событиях и предстоящих трагедиях он, как правило, предупреждал жителей белокаменной. Поэтому святого еще называли Василием Московским или Нагим.

Однажды боярин подарил Василию лисью шубу, а злые люди захотели ее украсть. Один прикинулся мертвым, а другой стал выпрашивать у Василия средства на погребение. Тогда Василий накрыл притворявшегося шубой и произнес: «Шуба лисья, хитрая, укрой дело лисье, хитрое. Буди же ты отныне мертв за лукавство, ибо писано: лукавии да потребятся». Когда шубу подняли, обманщик уже умер.

Василий нередко разоблачал обман и выводил на чистую воду лжецов и предателей. И однажды даже «разоблачил» чудотворную икону. Он разбил образ Богоматери, укрепленный на Варваринских воротах в Москве. Люди хотели побить его за такое богохульство, но он сказал им, чтобы они поскребли краску на образе. И под ликом обнаружилось изображение дьявола.

За неподкупную честность и умение заглядывать в души людские, видеть все скрытое и будущее Василия уважал и боялся сам Иван Грозный. И когда святой умер в 1552 году, царь с боярами и митрополитом Макарием несли его гроб к месту погребения.

В народе Василия Блаженного почитают как целителя, покровителя обманутых, обездоленных и нищих, защитника Москвы. К святому обращаются с молитвой в случае тяжелых болезней и с просьбой наставить заблудшую душу на истинный путь. Считается, что он особенно помогает при глазных болезнях (однажды Василий даровал прозрение слепой женщине), при тяжелых зависимостях. Он отводит завистников и помогает верующим переносить невзгоды и гонения от других людей.

Собор Василия Блаженного

На Красной площади в Москве стоит величественный храм, символ столицы и всей России — собор Василия Блаженного.

На самом деле он называется собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Его строительство началось в 1555 году по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани.

Когда святой Василий был канонизирован в 1588-м, к собору пристроили придел в честь Василия Блаженного. На этом месте святой был погребен, а у его гроба стали происходить чудеса.

Рака святого была разрушена в Смутное время. Однако сохранился лежащий на ней покров с шитым образом Василия Блаженного, изготовленный в мастерских царицы Ирины Годуновой.

Придел Василия Блаженного был закрыт в 1929 году. Лишь в конце XX века было восстановлено его декоративное убранство. Первое после закрытия придела богослужение в Покровском соборе состоялось на Пасху в 1991 году. 15 августа 1997 -го, в день памяти Святого Василия Блаженного, в приделе возобновили воскресные и праздничные богослужения. На сегодняшний момент это единственный придел в храме, где проходят регулярные богослужения.

Приметы 15 августа

Какая погода на Василия Блаженного, такая продлится еще 6 недель.

Дождливая погода - будет богатый урожай картофеля.

Кошки 15 августа ведут себя неспокойно и царапают стены — жди проливных ливней с грозой.

Что можно делать на Василия Блаженного

В этот день на Руси было принято гладить кошек — предвещало удачу.

Наши предки верили, что в августе многие травы набирали полную силу, так что на Василия нередко собирали травы и плели из них венки-обереги, которые вешали дома.

Что нельзя делать 15 августа

15 августа приходится на Успенский пост, так что в этот день не стоит устраивать никаких шумных празднеств. На Руси 15 августа отказывались от физической работы и чрезмерного употребления пищи.

Желательно не брать и не давать деньги в долг или отправляться в дальнюю дорогу.

На Василия Блаженного запрещено ругаться и обижать животных, особенно лошадей.

В старину в этот день обычно не начинали никаких серьезных дел — их откладывали на более поздний срок.

Наши предки в этот день старались не грустить и не роптать на свою судьбу. В противном случае это сулило более серьезные проблемы.