Авдотья Малиновка: почему до 17 августа важно успеть собрать урожай малины и огурцов

Православные верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

Евдокия Римляныня

Евдокия жила в IV веке и была родом из знатной римской семьи. С детства Евдокия воспитывалась в духе христианского благочестия. Вместе с тысячами единоверцев ее пленили персидские воины императора Сапора и отправлена в город Визаду.

Во время заключения Евдокия поддерживала других узников и обратила в веру многих людей. Персидские волхвы заставляли Евдокию отречься от Христа, но та отказалась и выдержала все мучения. За это ее бросили в темницу и затем обезглавили.

Авдотья Малиновка или Огуречница — традиции 17 августа

На Руси имя Евдокия обрело просторечную форму Авдотья. В народном календаре день памяти святой получил название Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка. Как следует из названий, в этот день крестьяне занимались урожаем.

К 17 августа вовсю поспевала малина — женщины и дети были заняты ее сбором. Ее богатый урожай предвещал хороший урожай зерновых на будущий год. Также собирали чеснок и лук и последние огурцы, а те, что останутся, уже не ели — они теряли вкус, аромат и полезные свойства. Верили, что какая погода на Авдотью, такая будет и в ноябре.

Зачастую на Авдотью шел мелкий моросящий дождь губительный для сена. Если скошенное сено оставалось на полях, то оно портилось и гнило, поэтому день называли Сеногнойкой.

Что можно делать 17 августа

В этот день женщины брали с собой детей и отправлялись в лес собирать малину. Считалось, что именно на Авдотью Малиновку ягоды обладают особенными целебными свойствами. С помощью ее плодов не только лечили простудные заболевания, но и избавлялись от проблем с желудком. Также малину употребляли для укрепления иммунитета.

В первой половине дня хозяйки должны были собрать урожай огурцов. Крестьяне верили, что после 17 августа овощи теряют свои вкусовые качества.

Что нельзя делать на Авдотью Малиновку

На Авдотью Малиновку девушкам нежелательно умываться обыкновенной водой. В соответствии с суевериями, таким образом можно лишиться красоты и молодости. Было принято разводить специальный раствор на основе листьев малины.

17 августа категорически нельзя брать деньги в долг, иначе это может негативно сказаться на благосостоянии семьи. Также не рекомендуется совершать крупные сделки, что-то продавать или покупать, поскольку существует риск оказаться обманутым.

В день Авдотьи Малиновки нельзя отдавать кому-либо комнатные растения. В противном случае можно притянуть к себе проблемы в личной жизни.

Приметы 17 августа