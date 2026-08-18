Что приготовить из яблок на удачу: рецепты и старинные традиции на Яблочный Спас

Преображение Господне, или Яблочный Спас, отмечают 19 августа. В этот день верующие посещают храмы и после утренней службы освящают урожай. Поэтому Преображение Господне получило народное название Яблочный Спас. Как возник этот праздник, что можно и нельзя делать в этот день?

Какого числа празднуют Яблочный Спас в 2025 году



Христиане отмечают праздник Яблочный с IV века. Изначально у Яблочного Спаса не было утвержденной даты, но со временем верующие стали приходить в церкви 19 августа. Ежегодно дата празднования не меняется. Католики отмечают праздник на 13 дней раньше, 6 августа.

В чем суть праздника Яблочный Спас

Яблочный Спас, или Преображение Господне, — это один из самых известных праздников, посвященных Иисусу Христу. Он относится к числу двунадесятых (двенадцати главных) и посвящен памяти событий на горе Фавор в Израиле.

Согласно Писанию, в этот день Иисус и апостолы Петр, Иаков и Иоанн взошли на гору Фавор. Они начали молиться и впали в дрему, а Иисус преобразился: одежда Его стала белой, блестящей, лицо озарилось светом. Событие это описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Во время Преображения Иисусу явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Они беседовали о Его исходе в Иерусалиме. По пробуждении апостолы увидели Иисуса и явившихся пророков.

Петр воскликнул: «Наставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Но тут Иисуса, пророков и апостолов накрыло облако. Раздался голос: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!»

Когда Петр, Иоанн и Иаков взглянули на Иисуса, увидели, что тот стоит один, а ветхозаветные пророки исчезли.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

В день Яблочного Спаса верующие в Израиле и Греции традиционно приносят и освящают в церкви виноград и яблоки — они созревают именно 19 августа. Некоторые израильтяне освящают плоды в монастырях, которые расположены на горе Фавор. Католики отмечают Преображение Господне 6 августа, православные — 19 августа. В этот день духовенство служит в одеяниях белого цвета — символе «фаворского света». После литургии священник читает молитву для урожая и окропляет их святой водой. В России виноград не так распространен, как в Израиле или Греции, поэтому освящают яблоки.

Яблочному предшествует Медовый Спас, который отмечается 14 августа.

Какие традиции, обряды и приметы соблюдают на Яблочный Спас

В день Яблочного Спаса издавна принято следить за приметами. Так как праздник приходится на смену сезона, то по погоде на 19 августа можно понять, какой будет зима. Говорят: каков день на второй Спас, таков и Покров (14 октября). Если на Яблочный Спас идет дождь, то зима будет мокрой и холодной. Если на праздник выдалась солнечная теплая погода, то зима будет снежной, но без сильных морозов. Кроме того, обратите внимание на листья. Если они уже пожелтели, то совсем скоро придут холода.

Родители умерших детей покупали и святили яблоки поутру. Освященные фрукты приносили детям на могилы. Если место захоронения ребенка неизвестно, яблоки следовало оставить в храме. Крестьяне оставляли освященные плоды на могилах родственников.

Из оставшихся яблок готовили блюда для праздничного стола: пироги, выпечку, соки. Ими было принято угощать родственников и соседей. Девушки, угощаясь спелыми яблоками, гадали на суженого. Они приговаривали:

«Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!»

Также девушки привязывали яблоки к веревке и вращали их над костром. Считалось: чье яблоко первым упадет в огонь, та и выйдет замуж первой.

В Яблочный Спас незамужние проводили ритуалы по привороту мужчины. Для этого брали самое красивое красное яблоко, на закате плод клали на стол и резали на две половинки. Между ними клали фото мужчины — портрет, на котором не было посторонних людей. После всех действий читали заговор:

«Ножом сердце разрезаю, словом своим душу (имя мужчины) разрезаю — быть тебе моим!»

Яблоко необходимо было оставить на этом месте на девять дней, а затем выбросить возле церкви.

И мужчины, и женщины выполняли ритуал по привлечению денег. Для него необходимо купить яблоки на церковной ярмарке поутру и освятить их. После освящения необходимо было купить три свечки и поставить за здравие и приобрести еще три для вечернего обряда. Уже в вечернее время дома три свечи зажигали, яблоки складывали в центр стола и трижды произносили:

«Как яблоки красны, так и я пусть красой стану. Как яблоки сладки, так и жизнь моя пусть сладкой будет. Аминь»

После этого свечи тушили и прятали. Наутро натощак съедали ложку меда и одно яблоко.

Почему нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Считается, что к 19 августа яблоки как раз поспевают, поэтому до праздника есть эти фрукты опасно. Но у славян было другое мнение на этот счет.

Детям тех, кто воздерживался от яблок, на том свете раздают гостинцы в виде райских плодов. А умершие дети тех, кто вкушал яблоки, останутся без гостинцев. Поэтому есть яблоки до Преображения Господнего считалось грешным делом. Кроме того, православные верят, что при употреблении яблок до праздника можно было навлечь на себя беду и болезни.

Почему раньше боялись есть яблоки до Яблочного Спаса

Особенное значение праздник Преображения имел для родителей, которые потеряли детей. Мамы и папы поутру освящали плоды, а после службы относили их детям на могилы. Если место захоронения чада не было известно, то яблоки оставляли в храме.

Согласно древнему поверью, на Преображение малышей на небе ждали подарки. Ангелы угощали детей яблоками, но только в том случае, если их живые родители не пробовали яблок. Тем, у кого мамы и папы все-таки лакомились новым урожаем, райский подарок не доставался.

Поэтому есть яблоки до Преображения Господня считалось грехом. К тому же, по старинным поверьям, употребление неосвященных фруктов до праздника могло навлечь болезни на всю семью нарушившего запрет.

Что приготовить на Яблочный Спас

Яблоки — основа многих рецептов, от закусок до десертов, потому что из этих фруктов можно приготовить много вкусных блюд. Плоды хороши и для перекуса, потому что в них много полезных витаминов и минимальное содержание калорий.

Евгения Рахманова

Диетолог-психолог — В яблоках содержатся витамины группы B: B1, B2. Также витамины A, C, E, магний, фосфор, йод, железо, калий, кальций и цинк. В одном яблоке 25% от суточной потребности витамина C. Яблоки полезны своим содержанием: пектином, потому что он улучшает работу кишечника, очищает его от шлаков. Яблоки помогают справиться с лишним весом, это отличная альтернатива магазинным сладостям..

Актриса Елена Проклова из яблок делает уксус. Он помогает справиться с болью в суставах, заложенностью носа. Для приготовления актриса использует 400 граммов меда, бородинский хлеб и яблоки. Терпеливая Проклова тщательно относится к созданию чудодейственного напитка и создает его более двух месяцев. Зато пользу извлекает весь год!

Любителям необычных блюд понравится рецепт индийского яблочного супа. В составе — курица, овощи и яблоки. Блюдо подойдет как для плотного завтрака, так и для сытного обеда. Готовить суп недолго, а в итоге получается густое и вкусное блюдо.

С этим фруктом можно сделать теплый салат в восточном стиле. Для такого блюда понадобится булгур, который варится очень быстро. Для аромата необходимо добавить масло, розмарин.

Что можно сделать из яблок на зиму

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Мы привыкли, что основные ингредиенты заготовок любимой бабушки — помидоры и огурцы. Но и из сладких плодов получаются ароматные лакомства, которые украсят холодные вечера. Например, можно порадовать себя яблоками в белом вине. При заготовке добавьте гвоздику и корицу, чтобы придать десерту изюминку.

Сочетание яблок и белого вина может иметь совсем другой вкус, если к ним добавить орехи и мед. Чтобы повторить этот простой рецепт, используйте миндаль — его неповторимый аромат приятно удивит родственников и гостей.

Шеф-повар Рустам Тангиров предлагает незаслуженно забытый рецепт моченых яблок. Для рецепта годятся яблоки сорта антоновка. К ним добавляют мед и соль.

А для приготовления этого блюда понадобятся не только яблоки, но и брусника. Ягоды необходимо смешать с кипящей смесью из яблока и меда. Для аромата опустите в воду столовую ложку сахара и веточку корицы.