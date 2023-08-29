Ореховый или Хлебный Спас: что обязательно должно быть на столе 29 августа
Церковное название праздника — перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. А в народе его называют Ореховый Спас, Хлебный Спас, Спас на холсте или Холщовый Спас.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Православные христиане 29 августа отмечают третий Спас. В народе этот день называют Ореховым или Хлебным Спасом.
Церковное название праздника — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, поэтому он еще называется Спасом на холсте или Холщовым Спасом.
О глубоком значении и традициях одного из значимых православных праздников эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.
Что такое Ореховый Спас
Ореховый Спас, объединивший христианские и народные традиции, считают днем благодарения Господу за урожай зерновых и орехов.
Спас называют ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи, которые поспевают к этому времени — первый ореховый сбор, по традиции, освящают в церкви.
Ореховому Спасу предшествуют Медовый и Яблочный — дата каждого праздника из года в год остается неизменной — 14 и 19 августа. За каждым Спасом стоят свои история и традиции, но все они связаны с Иисусом и с его деяниями.
Ореховый наиболее важен из всех трех Спасов, хотя не так популярен, как два предыдущих.
Второе и основное название праздника — Хлебный. В этот день, по традиции, заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая. Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей.
В некоторых селах до сих пор существует обряд — хранить остатки первого каравая, завернутые в холщовую тряпочку за иконой. Таким образом оберегают семью от голода и «приманивают» благополучие в дом.
Спас Нерукотворный
Праздник связан с памятью о перенесении Нерукотворного образа Спасителя Эдессы в Константинополь.
Предание гласит, что во времена земной жизни Иисуса Христа в сирийском городе Едесса жил царь Авгар, который страдал от проказы. Прослышав о чудесных исцелениях, которые совершал Спаситель, он послал в Иерусалим писца Ананию с просьбой к Иисусу Христу прийти в Едессу и вылечить его, поскольку сам он передвигаться не мог. А кроме того, попросил Ананию, который слыл искусным живописцем, написать портрет Сына Божия.
Однако с задачей посланец царя не справился — он не смог запечатлеть черты Спасителя, которые постоянно менялись под действием исходившей от него «невыразимой благодати». Однако Иисус, догадавшись о проблеме, явил чудо. Он попросил принести сосуд с водой, омыл в нем лицо и отер сложенным вчетверо полотном. В тот же миг черты Спасители проступили на ткани.
Икона «Спас Нерукотворный». XIII век. Из села Нового Ярославской области. Репродукция. Государственная Третьяковская галерея.
Анания отвез полотно царю Авгарю. Тот простерся перед изображением божественного лика и тут же исцелился от проказы — осталась всего одна язва на лбу. Но и она исчезла, когда правитель принял крещение.
Считается, что нерукотворный образ — первая в истории икона. Позже, в VI веке, именно он стал аргументом в защиту иконопочитания.
Полотно раскинули на башне, чтобы простые люди тоже смогли поверить в настоящее чудо. Спустя некоторое время полотно было похищено, перевезено в Константинополь и сохранено в Варфоломеевском монастыре.
Когда Едессу в 630-м захватили арабы, они не запретили поклонение Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. Нерукотворной образ стал главной святыней города — в 944-м император Константин Багрянородный (912-959) выкупил Образ у эмира — правителя города, и перенес его в Константинополь, тогдашнюю столицу православия.
И хотя в XIII веке во время крестового похода святыня была безвозвратно утеряна, верующие отмечают праздник ежегодно и в православных храмах прикладывают ся к копиям этого изображения.
Традиции Орехового Спаса
По народным преданиям, в третий Спас 29 августа созревают орехи, овощи, фрукты и зерновые. Эти природные дары освящают в храмах.
«В церкви имеется традиция освящения плодов, которые произрастают на благо человека. Ведь когда мы приносим плоды или какие-то другие вещи в храм, то мы благодарим Господа за то, что он помог произвести эти плоды, и просим, чтобы их вкушение пошло нам на пользу», — пояснил священнослужитель.
Он отметил, что несомненно, вся жизнь верующего человека должна освящаться церковью. Например, важно освящать дом, автомобиль, рабочее помещение и так далее.
«По-хорошему мы должны освящать все овощи, когда они произрастают. Конечно, в городе это, наверное, сделать непросто. Тем более, что у нас в современной жизни совершенно смещено появление овощей и фруктов нового урожая. Нам везут зимой из Южного полушария те овощи и фрукты, которые раньше и в голову не могло прийти, что они могут быть свежими и мы их можем потреблять. И тем не менее, когда первый укроп появляется на наших огородах, было бы очень полезно взять пучок этого укропа и какой-то другой зелени, прийти в храм и поблагодарить Господа за то, что он произрастил эти овощи», — добавил протоиерей.
На Руси Ореховый или Хлебный Спас широко отмечать особо было не принято — в это время страда была в разгаре. Тем не менее, некоторые традиции в праздник все же неукоснительно соблюдались — хозяйки пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, а на ужин готовили пироги с орехами и другими дарами уходящего лета. Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным — по традиции, пробовали все блюда, чтобы следующий год был урожайным и радостным.
29 августа дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам — орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца, так как изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.
Хозяйки в праздник готовили лечебную ореховую настойку — они заливали коньяком или водкой перепонки грецких орехов, которые и настаивали ее в темном месте. Ореховой настойкой в холодную зиму лечили простуду, добавляя ее в горячий чай. Также считается, что из ореховых ветвей нужно делать обереги, которые будут защищать от злых духов. А если человек попарится ореховым веником, то уйдут все болезни и сглазы.
Существует поверье о «холщовом» названии Спаса. Так повелось, что в этот день популярностью пользовались ярмарки, на которых продавали холсты. Отсюда берет начало традиция, по которой следует купить хоть что-то, даже самую простую вещицу. Иначе весь следующий год можно провести в бедности.
Сохранилась и поговорка: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают».
Что можно делать 29 августа
В народе же в этот день издавна было принято торговать холстами и полотнами — специально для этого устраивались ярмарки. Считалось, что если купить изделия из ткани в Холщовый Спас, весь год будет сопутствовать удача.
А еще 29 августа начинался сбор урожая орехов Из муки нового урожая хозяйки готовили пироги, пряники и булки с ореховой начинкой. Такой выпечкой принято было угощать родных и соседей.
В Ореховый Спас заготавливают лечебные настойки — орехи заливают водкой или коньяком и убирают в темное место. Такой напиток зимой поможет победить простуду. Нелишним также будет запастись вениками для бани из веток орешника.
Кстати, считается, что по вкусу первого съеденного в Третий Спас ореха можно узнать будущее. Если он окажется сладким — ждет счастье и благополучие, а коли горький — не избежать трудностей и разочарований.
В лес можно ходить только с «ореховым» оберегом, который защитит от нечистой силы.
Есть еще одно поверье: если положить в этот день в кошелек сросшиеся между собой орехи, весь последующий год будет очень удачным в финансовом плане.
Гадания на орехе 29 августа
На Ореховый Спас девушки традиционно гадают на свою судьбу — впрочем, стоит напомнить, что гадания церковью не приветствуются.
Для гадания нужно сорвать молодой ореховый плод с дерева и попробовать его на вкус. По нему можно узнать свое будущее: сладкий орех — к любви, неспелый — к новости, гнилой — к неудаче, а горький — к слезам.
Отыскать же два сросшихся ореха — небывалая удача. Такой плод нужно сохранить, ведь он сулит финансовую прибыль.
Что нельзя делать 29 августа на Ореховый Спас
Категорически нельзя обижать близких, ругаться и отказывать в помощи нуждающимся.
Также 29 августа нежелательно покидать свое жилище и проводить время в одиночестве. Предпочтительнее собраться с компанией молодежи и погадать на суженого.
На Ореховый Спас нельзя лениться, ведь это время сбора урожая и заготовок на зиму.
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