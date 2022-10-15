Куприян и Устинья: почему 15 октября опасно пить алкоголь

Православные христиане 15 октября вспоминают мучеников Киприана и Иустины.

Мученики Киприан и Иустина

В Антиохии в III веке жил языческий мудрец Киприан. С самого детства родители отдали мальчика на служение языческим идолам. Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне.

Вернувшись в Антиохию, он стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов.

В то же время в Антиохии жила христианка Иустина. Девушка была хороша собой и приглянулась богатому и знатному юноше Аглаиду. Однако все его знаки внимания она игнорировала, демонстрируя полное равнодушие. Отчаявшись, влюбленный юноша обратился за помощью к жрецу. Он пообещал, что сделает так, что девушка почувствует страсть к Аглаиду, еще большую, чем он испытывает к ней, и сама будет искать его любви. Но сила духа святой оказалась сильнее черной магии.

Тогда язычник начал насылать болезни на дом девушки, но молитвами и силой веры она развеяла чары. Многие, видя это, уверовали в Иисуса, в том числе и сам жрец. Покаявшись и крестившись, он избрал столь праведный образ жизни, что через год стал епископом.

Священномученик обратил в веру столько язычников, что в его епархии некому стало приносить жертвы идолам, и их капища оказались заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ и игумения были схвачены и привезены в Никомидию, пишет utro.ru.

Сначала их предали всевозможным истязаниям: епископу строгали тело, а монахиню били по устам и очам. Затем их бросили в кипящий котел, но он не причинил им никакого вреда. После всех мучений они были осуждены на усечение мечом.

Видя неповинную смерть мучеников, некто Феоктист так сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к святому Киприану и, лобызая его, объявил себя христианином. Он тотчас был осужден на усечение.

Тела мучеников переправили в Рим, где до XII века они покоились в базилике св. Руфины, недалеко от порта Клавдия. Затем мощи перенесли в Латеранскую базилику в Риме, а часть отвезли в родной город — Антиохию Сирийскую.

Куприян и Устинья — традиции и обычаи 15 октября

На Руси святых называли немного иначе — Куприан и Устинья. Мучеников почитали как защитников от нечистой силы, злых духов и чар. Девушки при этом обращались к Устинье, а юноши просили помощи у Куприана. При этом считалось, что если не прочитать соответствующую молитву, то на человека может напасть нечистая сила или человек противоположного пола со злым умыслом.

К 15 октября погода резко менялась, завершалась золотая осень, и вместе с листопадом приходили настоящие холода. Крестьяне с этого дня и в течение месяца сеяли под зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель.

На Куприана и Устинью продолжались рукодельные вечерки, однако шумное веселье, которое сопровождало их раньше, пропадало. Вместо этого за работой пели грустные песни.

Что нельзя делать на Куприяна и Устинью

На Куприяна и Устинью нельзя перебираться на новое место жительства. Тех, кто 15 октября решит переехать, ждут неприятности и денежные потери.

Не стоит пересаживать цветы и работать в огороде или саду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные беды.

Нежелательно в этот день оставаться ночевать в чужом доме, иначе финансовое благополучие окажется под ударом.

Категорически нельзя пить алкоголь, в народе говорили: «Тот, кто напьется, от черта не убережется».

Нельзя принимать подарки, особенно от незнакомцев. Иначе они могут передать неприятности и беды.

Приметы на 15 октября