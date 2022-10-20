Смертельные аварии: кто из российских звезд устроил страшное ДТП с гибелью людей

Мало кто знает, что некоторые российские знаменитости приобрели за рулем дополнительную и вовсе нежелательную известность за вину в гибели человека.

Крупные дорожно-транспортные происшествия часто попадают на первые новостные полосы. А если во время аварии за рулем находилась известная личность, дело становится еще более резонансным.

5-tv.ru вспомнил смертельные ДТП при участии российских звезд.

Анна Большова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса Анна Большова 14 октября 2022 сбила женщину в Жуковском районе Калужской области. Смертельно ДТП произошло поздно вечером. Известно, что артистка была трезвой и ехала одна на своем «Ауди».

Большова самостоятельно позвонила в полицию и незамедлительно вызвала скорую помощь. По ее словам, наезд на пешехода произошел из-за слабой освещенности дороги. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей. По предварительной информации, женщина переходида дорогу в нетрезвом состоянии — в ее крови обнаружили четыре промилли алкоголя.

Виктория Короткова

Виктория Короткова. Фото: Instagram* @korotkova_viktoriya

Бывшая участница шоу «Холостяк» 5 октября 2020 года насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчину отбросило на встречную полосу, после чего шансов выжить у него не осталось. Жертвой оказался Александр Новиков. Сама Короткова получила сотрясение мозга. Медицинское освидетельствование показало, что девушка была трезвой.

Спустя полгода после аварии звезда теле-шоу поделилась, что очень была очень подавлена произошедшим и отрезала себя от внешнего мира, чтобы ни с кем не обсуждать ДТП и не читать новости.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

8 июня 2020 года Михаил Ефемов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и протаранил Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров.

В результате аварии водитель получил сильнейшие травмы — открытый перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы и переломы ребер — и был доставлен в «Склиф». Медики до утра боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. У Захарова остались мать, жена и двое детей. Сам Ефремов не пострадал.



Известно, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — до этого его видили в одном из столичных баров. Первоначально артист раскаялся в содеянном, но позже через адвоката утверждал, что не помнит ничего из того, в чем его обвиняют. Он так и не признал свою вину. В течение судебного процесса актер выплатил семье погибшего 800 тысяч рублей компенсации. После адвокат Ефремова Роман Филипов перечислил на счета каждого из потерпевших один миллион рублей.

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по делу Михаила Ефремова — артисту определили срок лишения свободы в 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Константин Меладзе

Константин Меладзе. Фото: ТАСС / Матвеев Эмиль

В декабре 2012 года Константин Меладзе сбил переходившую дорогу медсестру Анну Пищало. Двое ее детей — пятилетняя Соня и трехлетний Даня — остались сиротами. Константину Меладзе грозило лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Однако следствие его оправдало.

Выяснилось, что со стороны Меладзе не было каких-либо правонарушений, а вот Анна переходила дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Экспертиза показала, что водитель был трезв. А после аварии он поспешил оказать женщине первую помощь и сам вызвал полицию.

Несмотря на оправдание, продюсер еще долго не мог забыть смертельное ДТП. По словам музыканта, он просто не мог что-либо делать. Побороть депрессивное состояние ему помогла забота о детях Анны. Согласно внесудебному соглашению, Меладзе будет финансово помогать малышам до достижения ими совершеннолетия.

Леонид Якубович



www.globallookpress.com / Павел Кашаев

В 2001 году под колеса автомобиля телеведущего Леонида Якубовича упал нетрезвый пешеход. Мужчина выскочил из-под автобуса, поскользнулся и ударился виском о боковое зеркало проезжающего авто. Несмотря на старания медиков, пострадавший скончался в больнице.

Якубович был признан невиновным, однако трагедия оставила неизгладимый след в его памяти. Позже шоумен признавался, что он находился в сильном стрессе и никак не мог простить себя и забыть случившееся.

Лука Сафронов-Затравкин

Лука Затравкие. Фото: Instagram* @lukasafronovofficial

В марте 2016 года пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку. Музыкант направлялся на встречу композиторов, когда на дорогу выбежала женщина. Она спешила на автобус и переходила улицу не по пешеходному переходу, а по диагонали.

Лука Затравкин лично вызвал медиков и находился на месте смертельного ДТП до завершения составления всех протоколов. К сожалению, прибывшая бригада врачей не смогла спасти пострадавшую. Что касается Затравкина, то медэкспертиза показала, что на момент аварии он был трезв.

Позже музыкант заявил, что чувствует вину в смертельном ДТП, хотя женщина переходила дорогу на запрещающий для пешехода свет.

Николай Коляда

www.globallookpress.com / АГН Москва

10 июля 2017 года в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта произошло смертельное ДТП с участием театрального режиссера Николая Коляды.

Драматург попытался перестроиться в левый ряд и врезался машину, двигавшуюся по той же полосе. У водителя диагностировали смещение двух позвонков.

В сентябре 2018-го Кировский суд Екатеринбурга признал Коляду виновным и приговорил к одному году и шести месяцам ограничения свободы, но водительских прав лишать не стал. Кроме того, режиссер выплатил 200 тысяч рублей компенсации пострадавшему пассажиру.

Эдвард Радзинский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Известный писатель и телеведущий Эдвард Радзинский устроил трагическое ДТП летом 2011 года в Истринском районе Московской области. Артист ехал через Малое московское кольцо в сторону Павловской Слободы на джипе Volvo XC90. Чтобы не стоять в пробке, он стал обгонять машины «там, где позволяли знаки и дорожная разметка». В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся ему навстречу внедорожник Nissan. За рулем находился Кирилл Чопоров, а на пассажирском сиденье — его невеста 24-летняя Мария Куликова. Удар был такой силы, что у машины оторвало всю правую сторону. Девушка скончалась от полученных травм на месте до приезда скорой помощи.

Как рассказывали прибывшие на место сотрудники полиции, Радзинский долгое время находился в состоянии шока и смог говорить только после того, как ему дали стакан воды с успокоительным.

Следствие по смертельному ДТП велось около трех лет. Эдварду Радзинскому грозил тюремный срок до пяти лет. И хотя многочисленные экспертизы подтвердили виновность Радзинского и он сам признал вину, артист попал под амнистию в честь 20-летия Конституции России. Уголовное дело против него закрыли.

Юлия Райнер

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Участница четвертого сезона вокального шоу «Голос» Юлия Райнер поздно вечером 16 февраля 2019 года сбила насмерть человека на Ленинградском шоссе. Она находилась за рулем внедорожника BMW X6 и не заметила мужчину, остановившегося на обочине и вышедшего осмотреть неисправный автомобиль.

Со слов знаменитости, она не разглядела водителя такси Руслана Югая, сбила его, а затем испугалась и в шоковом состоянии скрылась с места происшествия. Через несколько минут ее автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и сообщили, что сбитый мужчина скончался. Певицу лишили водительских прав, а в отношении противоправного действия возбудили уголовное дело.

По ряду причин Юлию Райнер так и не признали виновной. Расследование смертельного ДТП длилось несколько месяцев, и Райнер даже посадили в тюрьму. Но позже уголовное дело в отношение звезды закрыли.

Юрий Борзаковский

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу Юрий Борзаковский сбил человека в ночь с 30 на 1 октября 2006 года в подмосковном Жуковском.

Перед автомобилем спортсмена неожиданно выскочил мужчина. От полученных травм он скончался в больнице. После экспертиз и медицинских освидетельствований легкоатлет был признан невиновным, однако очень переживал по поводу случившегося.

Михаил Кокляев

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев 22 октября 2009-го сбил мужчину на пешеходном переходе в Челябинске. Пострадавший скончался на месте.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что погибший переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. Спортсмена признали невиновным.

Евгений Кожухов

Участник теле-шоу «Каникулы в Мексике» Евгений Кожухов по прозвищу Джексон устроил аварию в ночь с 7 на 8 апреля 2016 года.

Молодой человек сбил женщину, шедшую по обочине. Пострадавшая скончалась, а знаменитость скрылся с места преступления. Спустя несколько дней он пришел в органы с повинной.

В результате проверки выяснилось, что погибшая находилась в нетрезвом состоянии и отличалась асоциальным поведением. Со стороны родственников претензий к Кожухову не оказалось. Следствие признало водителя невиновным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.