Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Знаменитость сама позвонила в полицию и вызвала скорую.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Российская актриса Анна Большова попала в ДТП — она сбила женщину на дороге в Калужской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что артистка была трезвой и ехала одна.
По предварительным данным, во время происшествия звезда передвигалась на своем «Ауди» в Калужской области в Жуковском районе. После случившегося Большова самостоятельно позвонила в полицию и незамедлительно вызвала скорую помощь. Она объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей.
Ранее произошла похожая трагедия в Истре, но в тот раз пешеходами оказались две несовершеннолетние сестры. Водитель мусоровоза не заметил девочек на дороге, из-за чего наехал на них во время поворота. Одна из сестер умерла на месте, а вторая была госпитализирована. 5-tv.ru публиковал видео момента наезда.
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