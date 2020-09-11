Где-то плачет один Ефремов: звезда «Голоса» избежала наказания за смертельное ДТП

Несмотря на то, что громкое дело актера Михаила Ефремова о «пьяном» ДТП наконец подошло к своему логическому концу, волнения в обществе продолжают нарастать. Как известно, заслуженного артиста РФ осудили на восемь лет за вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Опираясь на это, сегодня россияне требуют наказать тех звезд, кто избежал наказания за подобные деяния. В частности, участницу шоу «Голос» Юлию Райнер.

Смертельное ДТП, в котором «засветилась» певица, произошло в начале февраля 2019 года. По официальным данным, поздно вечером артистка за рулем своего BMW X6 двигалась по Ленинградскому шоссе и не заметила, как на проезжей части оказался мужчина. Как удалось установить позднее, таксист Руслан Югай вышел из машины, чтобы проверить ее исправность, и в этот самый момент его сбила иномарка Райнер.

Звезда предприняла попытку скрыться с места происшествия, однако благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД спустя несколько минут подозреваемую удалось задержать.

Как сообщили KP.RU пожилые родственники погибшего таксиста, расследование трагедии длилось несколько месяцев, и Райнер даже посадили в тюрьму. Но в день, когда Михаилу Ефремову зачитывали приговор, уголовное дело в отношение звезды внезапно закрыли. При этом в материалах — ужасная путаница и сплошные противоречия.

«6 февраля 2019 года водитель Гаврилова Ю. Л. (Райнер — псевдоним певицы — Прим.ред.), двигаясь по Ленинградскому шоссе, в районе дома 134 совершила наезд на пешехода Югай Р. Ю. и с места происшествия скрылась. <…> Установить лицо, подлежащее ответственности, не удалось», — говорится в документах, составленных следователем.

Родственники покойного настаивают, что это — вопиющая несправедливость и происки «умелого» адвоката, чья линия защиты на удивление схожа с тактикой представителя Ефремова Эльмана Пашаева. Так, во время судебного следствия звезда, равно как и осужденный актер, то теряла память, то отрицала свое нахождение за рулем BMW в момент ДТП.

«Это было не следствие, а издевательство. Нам с женой о смерти сына рассказала не полиция, а журналисты <…> на вторые сутки. Я как ошпаренный поехал к следователю, сам вызвался труп опознать. Он мне сказал, что виновница аварии эта певица, что они ее уже задержали, опросили. Что дело плевое, и вот-вот будет суд», — рассказал в беседе с изданием отец таксиста.

Несмотря на «красивые» речи правоохранителей, реального приговора Юлия Райнер так и не получила, как и не был найден «истинный» виновник трагедии. По словам потерпевших, правоохранители просто закрыли дело.

«В уголовном деле нет ни одной видеозаписи. Следователи уверяют, что в тот день ни одна камера на месте аварии не работала. Причем они даже не потрудились установить путь внедорожника, найти записи с места, где водитель сел в этот автомобиль. Видео хранятся всего три месяца, и сейчас найти их просто невозможно. <…> Полный бред», — отреагировал на ситуацию адвокат семьи Югай Сергей Андреев.

Извинений и слов сочувствия от самой Юлии Райнер родственники погибшего, конечно, не дождались. Отвечать на прямые вопросы СМИ о трагедии артистка также отказывается. Кажется, она просто вычеркнула этот инцидент из своей жизни, забыв о нем, как о кошмарном сне. Звезда продолжает заниматься музыкой в свое удовольствие и путешествовать. Так, вместо тюремной камеры сегодня она загорает на лучших курортах мира.

Однако адвокат семьи таксиста твердо намерен добиться продолжения расследования данного уголовного дела и уже подал апелляцию с соответствующим требованием.

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