Где-то плачет один Ефремов: звезда «Голоса» избежала наказания за смертельное ДТП

|
Виктория Андреева
294

Пока известный актер сидит в СИЗО и подыскивает себе нового адвоката Юлия Райнер публикует фотографии с отдыха в Турции.

Фото, видео: Instagram @julia.rainer_; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Несмотря на то, что громкое дело актера Михаила Ефремова о «пьяном» ДТП наконец подошло к своему логическому концу, волнения в обществе продолжают нарастать. Как известно, заслуженного артиста РФ осудили на восемь лет за вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Опираясь на это, сегодня россияне требуют наказать тех звезд, кто избежал наказания за подобные деяния. В частности, участницу шоу «Голос» Юлию Райнер.

Смертельное ДТП, в котором «засветилась» певица, произошло в начале февраля 2019 года. По официальным данным, поздно вечером артистка за рулем своего BMW X6 двигалась по Ленинградскому шоссе и не заметила, как на проезжей части оказался мужчина. Как удалось установить позднее, таксист Руслан Югай вышел из машины, чтобы проверить ее исправность, и в этот самый момент его сбила иномарка Райнер.

Звезда предприняла попытку скрыться с места происшествия, однако благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД спустя несколько минут подозреваемую удалось задержать.

Как сообщили KP.RU пожилые родственники погибшего таксиста, расследование трагедии длилось несколько месяцев, и Райнер даже посадили в тюрьму. Но в день, когда Михаилу Ефремову зачитывали приговор, уголовное дело в отношение звезды внезапно закрыли. При этом в материалах — ужасная путаница и сплошные противоречия.

«6 февраля 2019 года водитель Гаврилова Ю. Л. (Райнер — псевдоним певицы — Прим.ред.), двигаясь по Ленинградскому шоссе, в районе дома 134 совершила наезд на пешехода Югай Р. Ю. и с места происшествия скрылась. <…> Установить лицо, подлежащее ответственности, не удалось», — говорится в документах, составленных следователем.

Родственники покойного настаивают, что это — вопиющая несправедливость и происки «умелого» адвоката, чья линия защиты на удивление схожа с тактикой представителя Ефремова Эльмана Пашаева. Так, во время судебного следствия звезда, равно как и осужденный актер, то теряла память, то отрицала свое нахождение за рулем BMW в момент ДТП.

«Это было не следствие, а издевательство. Нам с женой о смерти сына рассказала не полиция, а журналисты <…> на вторые сутки. Я как ошпаренный поехал к следователю, сам вызвался труп опознать. Он мне сказал, что виновница аварии эта певица, что они ее уже задержали, опросили. Что дело плевое, и вот-вот будет суд», — рассказал в беседе с изданием отец таксиста.

Несмотря на «красивые» речи правоохранителей, реального приговора Юлия Райнер так и не получила, как и не был найден «истинный» виновник трагедии. По словам потерпевших, правоохранители просто закрыли дело.

«В уголовном деле нет ни одной видеозаписи. Следователи уверяют, что в тот день ни одна камера на месте аварии не работала. Причем они даже не потрудились установить путь внедорожника, найти записи с места, где водитель сел в этот автомобиль. Видео хранятся всего три месяца, и сейчас найти их просто невозможно. <…> Полный бред», — отреагировал на ситуацию адвокат семьи Югай Сергей Андреев.

Извинений и слов сочувствия от самой Юлии Райнер родственники погибшего, конечно, не дождались. Отвечать на прямые вопросы СМИ о трагедии артистка также отказывается. Кажется, она просто вычеркнула этот инцидент из своей жизни, забыв о нем, как о кошмарном сне. Звезда продолжает заниматься музыкой в свое удовольствие и путешествовать. Так, вместо тюремной камеры сегодня она загорает на лучших курортах мира.

Однако адвокат семьи таксиста твердо намерен добиться продолжения расследования данного уголовного дела и уже подал апелляцию с соответствующим требованием.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пяти ужасных трагедиях с российскими звездами, виновником которых стал алкоголь.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
11 сент
«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
11 сент
По каким причинам Пашаева и Добровинского могут привлечь к ответственности?
11 сент
«Премию адвокат года в студию!»: лучшие мемы про эксцентричного Эльмана Пашаева
11 сент
Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
10 сент
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
10 сент
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
10 сент
Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно
10 сент
Адвокат Гофштейн удивился, узнав о готовности представлять интересы Ефремова
10 сент
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10 сент
«Мама очень любила пить»: дочь Михаила Ефремова рассказала о своем детстве

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
В Общественной палате РФ сочли «популизмом» идею бесплатного городского транспорта
18:56
Отошедший от шторма Петербург готовится ко второму удару стихии
18:44
Ошибка резидента: почему США и Украина провалили провокацию в Минске
18:40
Глава федеральной земли ФРГ: Угрозы США в адрес «Северного потока —2 » не имеют правовой основы
18:28
Главком ВКС: бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ
18:22
Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития

Сейчас читают

Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок