Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября

Считалось, что 29 октября солнечный свет получал особую целебную силу, поэтому обязательно нужно выйти на улицу и заодно вынести на солнце зимние вещи.

Православные верующие 29 октября отмечают день Лонгина Сотника.

Мученик Лонгин Сотник

История этого святого тесно связана с последними днями земной жизни Христа. Лонгин жил в I веке был римским стражем-центурионом — одним из тех, кто сторожил крест с распятым Иисусом Христом.

Лонгин был именно тем человеком, который пронзил распятого Христа копьем. Этот эпизод упомянут в Евангелии от Иоанна: «…Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили…».

По преданию, Лонгин страдал катарактой, и когда он пронзил тело Иисуса, брызнувшая кровь попала ему на лицо, после чего он сразу исцелился. В связи с этим Лонгин почитается как покровитель всех, кто страдает от глазных болезней.

О присутствии центуриона также говорится в Евангелии от Марка, однако нигде не упоминается его имя — оно известно из апокрифических сказаний, в частности в «Деяниях Пилата». Согласно житийному тексту, сразу после содеянного сотник Лонгин раскаялся и обратился к истинной вере. Его устрашили затмение и землетрясение, которые последовали за смертью Иисуса. Согласно церковному преданию, Лонгин также был в составе стражи при распятых, позже охранял Гроб Господень и видел Воскресение, потому отказался в обмен на подкуп давать ложные показания о том, что тело Христа выкрали его ученики.

Лонгин Сотник со своими единомышленниками отправился на родину в Каппадокию, проповедуя и неся учение об Иисусе Христе. Когда Сотник вернулся домой и о его проповедях узнали иудейские старейшины города, они убедили Пилата, что того необходимо убить, пишет utro.ru.

За Лонгином послали отряд воинов, который должен был расправиться с ним. Но мужчина прознал об этом — он сам вышел навстречу стражникам и пригласил к себе домой. Воинов усадили за стол и накормили. Во время трапезы они, не имея представления о том, с кем говорят, рассказали о цели своего посещения Каппадокии. Тогда Лонгин и его сподвижники, которые тоже были в доме, назвали себя и попросили гостей немедленно исполнить свой долг. Удивленные стражники хотели отказаться от этого и предложили хозяевам дома бежать, однако мужчины настояли на том, чтобы принять страдания во имя Христа, и были обезглавлены.

Головы святых воины бросили на мусорной свалке за городом по приказу Пилата. Однако спустя некоторое время одной слепой женщине, пришедшей в Иерусалим поклониться святыням, было видение: ей явился сам Лонгин Сотник. Он рассказал, где найти его голову, и попросил похоронить ее как полагается. Женщина добралась до свалки и, коснувшись головы святого, прозрела.



В Риме, в церкви Святого Августина хранятся мощи Лонгина Сотника. А в Ватикане, в соборе Святого Петра находится наконечник копья сотника. Оно называется также Копьем Судьбы и считается один из орудий Страстей Христовых и одной из величайших реликвий христианства.

Согласно легендам, копье это раньше принадлежало Финеесу, третьему по счету первосвященнику Иудеи, внучатому племяннику Моисея и внуку Аарона. Этим копьем он убил израильтянина и женщину-моавитянку, после чего прекратился мор среди израильтян. Потом копье попало к Иисусу Навину, который с ним атаковал Иерихон. А еще позже оно оказалось у царя Ирода. А после распятия Христа копьем, согласно преданиям, владели римский император Константин Великий, византийский император Юстиниан, король франков Карл Великий и другие исторические личности. В разных храмах мира находится четыре варианта копья, и все они претендуют на подлинность.

Лонгин Сотник — традиции 29 октября

В народе считалось, что 29 октября солнечный свет обладает особой целебной силой, поэтому обязательно нужно выйти на улицу и заодно вынести на солнце зимние вещи.

По этой же традиции не советовали на Лонгина Сотника сидеть дома — нужно обязательно побыть на солнце, чтобы получить частичку его целебного тепла и света.

Поскольку Лонгина почитали как целителя глазных болезней, утром 29 октября рекомендуется умыться колодезной водой и попросить у святого исцеления. Молились Лонгину и охотники: они верили, что он даст им острое зрение, что поможет в охоте и гарантирует хорошую добычу.

Кроме того, Лонгина считали покровителем семейного очага и защитником от нечистой силы. Именно на Лонгина приметы не советовали оставлять двери в дом открытыми, чтобы никакая нечисть не пробралась внутрь и не принесла с собой несчастья. По той же причине нельзя долго стоять у открытого окна или двери.

Что нельзя делать 29 октября

В Лонгинов день настрого запрещается ругаться с кем бы то ни было, также надлежит следить за своим настроением — считается, что 29 октября грусть и злоба приводят только к длительному несчастью.

Поскольку Лонгин Сотник — покровитель всех страдающих от глазных недугов, 29 октября не рекомендуется заниматься делами, для которых нужно напрягать зрение. Под запретом — мелкий ремонт и рукоделие.

Что можно делать 29 октября

В деревнях на Лонгина Сотника между клиньями забора или рядом с ним втыкают ветки и листья колючих растений — терновника, можжевельника и других. Это должно обезвредить нечистую силу, которая пытается пробраться во двор.

29 октября верующие ходят в церковь, чтобы попросить у Лонгина покровительства для тех, у кого есть проблемы со зрением.

Приметы на 29 октября