Кардинальные перемены и место под солнцем: таро-прогноз для Овнов на 2023 год

На грядущий 2023 год у каждого человека большие планы. Это возможность начать жизнь с чистого листа. Первый знак зодиакального круга — Овен. Ему покровительствует огненная стихия, поэтому такие люди всегда полны решимости. Они постоянно борются на лидирующие позиции и готовы рисковать. Овны все время находятся в движении, бесстрашно преодолевая препятствия, возникающие на пути.

Однако Новый 2023 год внесет кардинальные изменения в их жизнь. В некоторых сферах представителям этого знака зодиака потребуется подавить свой огненный потенциал, остановиться и подумать.

Овнам предстоит борьба за место под солнцем, увенчаются ли дела представителей знака успехом, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события нового 2023 года для Овна (карта таро Король жезлов в прямом положении)

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В 2023-м у Овнов произойдут важные изменения. Король жезлов указывает на успех во всех сферах жизни. Для женщин новый год сулит перемены в личных отношениях. Возможно, это будет успешный брак. Мужчин ждет успех в карьере. Карта таро особенно благоволит тем, кто занимает руководящие посты. Возможно продвижение по карьерной лестнице или обретение влиятельных покровителей.

Однако нельзя полагаться только на удачу. Чтобы достичь успеха, стоит поверить в собственные силы и не бояться предлагать начальству инновационные решения сложных вопросов. Руководство обязательно оценит задумки представителей огненного знака.

Главная ошибка, которая может стать фатальной для Овнов, — это повышенное внимание только работе. Не стоит забывать о своих близких. Семейные отношения в 2023-м должны выйти на первый план. Нужно правильно расставить приоритеты, чтобы выйти на новый уровень. В таком случае, успех гарантирован на всех фронтах.

«Лучшее, что вы можете сделать, это произвести переоценку своих ценностей, расставить приоритеты таким образом, чтобы вы стали лучшей версией самого себя. Тогда у вас будет успех», — рассказала таролог, сверяясь с раскладом.

В целом, новый год будет богат на знакомства с влиятельными людьми и благоприятен для вступления в брак. Но сидеть на месте не стоит. Удача улыбается лишь тем, кто приложит максимум усилий для достижения цели.

Деньги (карта таро Суд в прямом положении)

Материальное положение Овнов в 2023 году напрямую зависит от правильности их действий в области финансов. Изменения в этой сфере будут кардинальными. Перемены могут произойти как в положительную, так и в отрицательную сторону. Не стоит совершать рискованных сделок. Следует тщательно все взвесить перед совершением крупных вложений и покупок.

Если Овны подготовили почву и сделали грамотные инвестиции, то беспокоиться не о чем — доходы обязательно вырастут. Однако те, кто упустил шанс правильно распорядиться своим капиталом, рискуют остаться у разбитого корыта. Также в 2023-м нужно пересмотреть свои траты, возможно, представители данного знака зодиака слишком часто покупают ненужные вещи, что уменьшает их благосостояние.

Стоит прислушиваться к своей интуиции и перепроверять все перед тем, как заключать крупные сделки. Например, Овнам нужно ответственно отнестись к покупке недвижимости, если возникла такая возможность. Следует проявить внимательность и полагаться только на себя в этом вопросе. Например, не полениться и оценить законность подписываемого договора, а также и проверить тех, кто проводит сделку. Иначе высок риск неудачи.

«Если вы планируете какие-то сделки, особенно с недвижимостью, покупать какие-то крупные вещи, то вам нужно очень сильно озаботиться тем, чтобы все было законно, правильно. Тогда ситуация может измениться в обе стороны, и она изменится радикально», — пояснила медиум выпавшую карту таро.

2023-й обещает стать удачным в области финансов, поэтому не стоит упускать свой шанс. Однако карты таро предупреждают: спешка и риск в этом деле способны сыграть с Овнами злую шутку.

Здоровье (карта таро Тройка жезлов в прямом положении)

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Насчет здоровья Овнам можно не волноваться. Согласно раскладу, в новом году серьезных проблем в этой сфере не предвидится.

В 2023-м Овнов захватят новые увлечения, связанные с экстремальными видами спорта. Многие начнут посещать подвижные занятия, например, танцы. Им будут интересно все: от спокойной йоги до экстремальных увлечений. Например, Овны могут удивить всех и записаться на тренировки по скалолазанию. Во всех новых видах спорта ждет успех.

Однако увлечения грозят все-таки привести к небольшим проблемам со здоровьем. Особенно стоит обратить внимание на кости и позвоночник. Эти зоны будут подвержены наибольшей нагрузке, а следовательно, вероятно возникновение нарушений именно в работе опорно-двигательной системы.

Любовь (карта таро Шут в перевернутом положении)

Что касается отношений, то здесь у Овнов будет не все так гладко. Бурная личная жизнь заведет многих в тупиковую ситуацию. Им будет тяжело разобраться в своих любовных хитросплетениях, которые они сами и создадут. Возможно, в новом году старые отношения изживут себя. Разрыв окажется болезненным. Вероятно, он будет сопровождаться криками и скандалами, что приведет к большим душевным переживаниям.

«Что касается отношений, то все может закрутиться так, что просто будет очень тяжело разобраться. Это может быть крах текущих отношений или драмы на ровном месте», — объяснила таролог расклад на 2023 год.

Важно понимать, что все перипетии, происходящие в личной жизни Овнов, скажутся на других сферах, например, финансовой. Желательно быть очень осторожными при выяснении отношений.

Совет на новый 2023 год для Овна (карта таро Солнце в прямом положении)

Для Овнов 2023-й пройдет под знаком солнца, как в переносном значении, так и в прямом. Представителей знака ждет успех в делах и новых начинаниях. Карты таро рекомендуют всегда мыслить позитивно и сохранять внутреннее равновесие и спокойствие, чтобы избежать негатива в некоторых сферах жизни. Попробуйте наслаждаться всеми позитивными моментами, которые преподнесет судьба.

«Совет Карта Солнце говорит о том, чтобы вы обязательно сохраняли равновесие внутреннее и были настроены позитивно. <…> (В будущем году следует. — Прим. ред.) больше отдыхать, больше наслаждаться жизнью», — посоветовала эксперт.

Овнам также следует находиться поближе к солнцу. Если есть возможность поехать на море, то нужно обязательно воспользоваться этим шансом!

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