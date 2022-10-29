Грядут масштабные перемены: таро-прогноз для Львов на 2023 год

Новый год — пора перемен. Это время благоприятно для того, чтобы наполнить свою жизнь яркими красками и начать предпринимать шаги к достижению своей цели. Амбициозные планы, как всегда, есть у Львов.

По своей натуре рожденные под этим огненным знаком строят масштабные проекты и предпринимают огромные усилия для реализации планов. Их воли хватает, чтобы довести начатое до конца. Львам важно контролировать ситуацию. Но пульт управления от реальности все-таки находится в руках судьбы, которая приготовила для всех глобальные перемены в новом году.

Какие события произойдут в жизни представителей огненного знака, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события года для Львов (карта таро Шестерка мечей в прямом положении)

Львам надо приготовиться к тому, что привычный уклад жизни разрушат глобальные изменения. Нужно позаботиться о документах и проверить срок действия загранпаспорта. Согласно раскладу карт таро, 2023-й принесет длительные поездки и масштабные переезды. Возможно, Львам предстоит поменять город проживания или даже страну.

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«Это какие-то радикальные изменения территориального плана. Но обычно это поездки какие-то значительные, долгие, либо переезды в другой город, либо в другую страну. Как вариант, это <…> могут быть радикальные перемены, связанные со сменой статуса», — сказала таролог.

Представителям огненной стихии по раскладу также предсказаны изменения в работе. Не следует относиться к этому консервативно и бояться грядущих событий, все они принесут только пользу. Год благоприятен для смены вида деятельности и новых свершений.

Львам также предстоит провести работу со своим внутренним миром. Внешние события отразятся на их образе мыслей. Представители знака должны смириться с неизбежным и отойти от старого уклада жизни.

Стоит задуматься и над своими личными отношениями. Предсказания таро о смене статуса может говорить о том, что пришло время заключить брак.

Деньги (карта таро Король пентаклей в перевернутом положении)

В финансовом плане повезет преимущественно мужчинам-Львам. Для женщин, согласно раскладу, в материальной сфере 2023-й окажется не самым благополучным.

Новый год — это время, чтобы раскрыть весь потенциал. Необходимо задуматься о том, как реализоваться в карьере, а не стоять на месте.

«То, где Львы находятся сейчас, это не та ситуация, которая их устраивает. Поэтому нужно к чему-то лучшему стремиться», — рассказала эксперт.

Но для Львов успех не должен измеряться количеством заработанных денег. Необходимо подумать о том, что действительно нравится человеку, в чем он хотел бы реализоваться.

Здоровье (карта таро Шестерка кубков в перевернутом положении)

Тема здоровья станет одной из самых волнующих для Львов в 2023-м. Беспокоить их может обострение хронических заболеваний, а также вновь возникнут болезни, которыми человек страдал в детстве.

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Велика вероятность, что удар придется на дыхательную систему Львов. Повысится склонность к простудам и бронхиту.

«Хронические болезни либо болезни, которые с детства были, <…> сейчас они его снова могут накрыть, но уже в жесткой форме. Очень вероятны болезни для маленьких Львов», — сообщила таролог, сверяясь с раскладом.

Львам надо быть осторожней со здоровьем в 2023-м и укреплять иммунитет. Родителям стоит чаще задумываться о самочувствии маленьких представителей знака.

Любовь (карта таро Семерка кубков в перевернутом положении)

В новом году Львов захлестнет рутина. Их отношения не будут наполнены былой страстью. В этой связи рожденным под стихией огня нужно разобраться в себе и понять, чего они действительно хотят. Энергия Водяного Кролика будет подавлять их взрывной потенциал, коим так славятся Львы, поэтому необходимо взять себя в руки и брать быка за рога.

«В плане личных отношений, настойчиво рекомендую оформлять отношения, если вы еще до сих пор этого не сделали, и вообще как-то определяться», — пояснила расклад эксперт.

Львам может казаться, что ничего их не радует, ничего у них не получается, но унывать не стоит. Им следует собраться и самостоятельно определить цели.

Совет на 2023 год для Львов (карта таро Солнце в перевернутом положении)

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Львам в 2023-м надо более позитивно мыслить и верить в то, что все разрешится благополучно, найти способ вновь поверить в собственные силы.

«Следует вспомнить, что Лев — это очень мощный зверь. По раскладу просто эта энергия не чувствуется. Здесь чувствуется, что многие Львы просто устали. Они хотят, чтобы все сделали за них, но так не получится», — предупредила таролог.

Представителям этого знака не надо опускать руки и пускать дела на самотек. Следует собраться с силами и найти способы зажечь внутренний огонь.

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