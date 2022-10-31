Пора оставить сомнения в прошлом: таро-прогноз для Весов на 2023 год

Новый год — время кардинальных перемен. Кажется, что с последним ударом курантов в праздничную ночь открывается новая страница жизни, предназначенная исключительно для позитивных моментов. Многие уже продумали план на 2023-й заранее. Исключением наверняка не стали старательные и рассудительные Весы. Вероятно, они продумали все до мелочей: что будут делать в новом году и каких высот они должны достичь.

Представители знака зодиака постоянно находятся в поисках стабильности. Они обладают достаточной энергией, чтобы реализовать все свои проекты, но большую ее часть бессмысленно тратят на обдумывание и принятие решений. Однако если Весы уже выбрали направление, то не отступят от него ни под каким предлогом.

Поможет ли судьба обрести счастье рожденным под покровительством стихии воздуха в 2023-м, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события года для Весов (карта таро Солнце в прямом положении)

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Новый 2023 год принесет Весам массу положительных эмоций. Год будет благоприятен для налаживания личных отношений и создания семьи.

«Карта Солнце, кстати, говорит о детском восприятии, о детях. Если у вас сейчас нет детей, они могут появиться в новом году. Но больше она говорит про состояние детства, когда вы можете радоваться жизни, как ребенок, и наслаждаться всем», — рассказала эксперт, глядя на расклад карт таро.

Чтобы наладить личные взаимоотношения, нерешительным от природы Весам необходимо выйти из зоны комфорта, перестать закрываться в себе и стесняться. Волноваться в новом году не о чем, все вопросы решатся в позитивном ключе.

Деньги (карта таро Восьмерка кубков в перевернутом положении)

В финансовом плане, у Весов в новом году все решится благополучно. Однако золотых гор 2023-й им не принесет. Не стоит рвать жилы и заниматься тем, что не по душе.

Нет необходимости кардинально менять жизнь, потому что к такому повороту Весы пока не готовы. Все заложено в природе знака. Весы по натуре своей боятся рисковать и меняться. В новом году им следует прислушиваться к интуиции и меньше идти на риск.

«Основной совет для Весов — это заниматься тем, что они умеют делать, и, в общем-то, не пытаться идти на какой-то риск, то есть не менять работу, <…> не совершать каких-то крупных покупок», — порекомендовала эксперт, исходя из расклада таро.

Те Весы, которые еще не нашли свое призвание, обязательно обретут его в новом году. Но в 2023-м главное для них — стать более напористыми и не останавливаться на достигнутом! Год неблагоприятен для совершения крупных сделок, поэтому нужно отложить весомые траты на будущее.

Здоровье (карта таро Иерофант в перевернутом значении)

Весам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью в 2023-м. В новом году высок риск, что у них возникнут проблемы с сосудами, суставами и головным мозгом, вызванные возрастными изменениями. Эти проблемы окажутся достаточно серьезными.

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«Если вы замечаете, что ваш родитель-Весы теряет память, то нужно сказать, это серьезно. Любые проблемы со здоровьем, которые коснутся Весов в новом 2023 году, — это все очень серьезно», — сообщила эксперт.

При возникновении повода для беспокойств представители знака должны незамедлительно обращаться к врачу. Проблема сама не решится. Если запустить болезнь, возможно возникновение серьезных осложнений.

Любовь (карта таро Семерка пентаклей в прямом положении)

В сфере личных контактов Весы столкнутся со сложностями. Они будут все время чем-то недовольны, но им не стоит предаваться эмоциям.

Тем представителям знака, которые уже обрели пару, следует сменить отношение к партнеру, быть мягче и лояльнее. Ссоры и скандалы не приведут ни к чему хорошему. Это то время, когда изменения не принесут пользу. Надо отпустить обиды и дать второй половинке шанс исправить то, что не нравится Весам.

«Нужно работать над текущими отношениями, <…> постараться быть вместе, несмотря на какие-то трудности», — порекомендовала таролог.

Перемены нужны только одиноким представителям знака. Новый год предоставит прекрасный шанс наладить личную жизнь, важно — не упустить момент и перестать заниматься самокопанием. Внутренняя неуверенность может отпугнуть понравившегося человека. Тогда наладить личные взаимоотношения не получится в течение еще долгого времени.

Совет на 2023 год для Весов (карта таро Отшельник в прямом положении)

В 2023-м Весы должны избавиться от привычки копаться в себе и начать новую жизнь. Погружение в негативные воспоминания не приведут к положительным результатам. Не стоит замыкаться в себе. Мир полон прекрасных возможностей. Важно лишь верить в собственные силы и таланты!

Весам лучше приготовиться смотреть по сторонам и замечать окружающих. Среди них всегда найдутся те, кто готов прийти в любую минуту на помощь. Рожденным под стихией воздуха следует выходить из зоны комфорта.

«Для Весов новый год будет достаточно тяжелый. Он именно про самокомпание, про какой-то общий дискомфорт, поэтому если у вас в окружении есть Весы, то обязательно нужно им оказывать поддержку, потому что сами они могут не справиться», — посоветовала таролог по итогам расклада.

Важно понимать, что если предыдущие действия не возымели никакого эффекта, то придется менять подход. Также Весам необходимо следить за здоровьем.

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