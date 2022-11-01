Красиво жить не запретишь: таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год

Каждый ждет, что в Новый год случится невероятное чудо, которое кардинально изменит жизнь к лучшему. У Скорпионов на 2023-й запросов очень много. Представители знака мечтают о головокружительном успехе на работе, чтобы хвастаться им перед знакомыми, и о повышении доходов. Тогда, как думают Скорпионы, они смогли бы жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.

Услышит ли их просьбы Вселенная и как отреагирует на такой большой список желаний, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важное событие года для Скорпионов (карта таро Девятка мечей в перевернутом положении)

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У Скорпионов в новом году ожидаются перемены к лучшему. Стоит забыть о том стрессе, который они испытывали до этого. Начинается светлая полоса, поэтому надо отбросить негативные мысли и продолжать жить дальше.

«Это год, когда Скорпионы могут расслабиться, выдохнуть и понять, что все преграды, все сложности остались позади. Если пессимистически настроены Скорпионы, то зря. Всего того, что они себе насочиняли, не случится», — рассказала эксперт.

Но все вопросы, которые повисли в воздухе, все-таки придется решить в новом году. Исход этих сложных ситуаций будет благоприятным. Удача не покинет их в течение 2023 года. Нужно только не отчаиваться и идти вперед с высоко поднятой головой.

Деньги (карта таро Тройка кубков в перевернутом положении)

Что касается финансов, у Скорпиона все тоже будет благополучно. Но все-таки существует риск потерять деньги в новом году, если тратить огромную часть доходов на роскошные вещи и мимолетные увлечения, которые не принесут ничего, кроме материальных потерь.

«Единственный совет здесь — это не тратить деньги на ненужные развлечения, на пустую жизнь, то есть, по возможности, стараться, чтобы были какие-то накопления, потому что есть риск, что деньги могут просто уходить на ветер», — пояснила выпавшую карту таролог.

Не нужно закатывать пышные праздники и стараться удивить коллег и друзей дорогими вещами и подарками. Если в будущем году планируется какое-то важное и масштабное торжество, например, свадьба или день рождения, то необходимо обратить внимание, на что пойдут средства. Если Скорпионы не будут себя контролировать, то могут перестараться и не рассчитать. Они обязательно пригласят много гостей и поставят на стол дорогие угощения. Но праздник пройдет, а представителям знака придется всем говорить, что они сели на диету, а не просто перебиваются с макарон на гречку из-за нехватки денег.

Согласно раскладу таро, средства в новом 2023 году надо тратить только на необходимые вещи, иначе возникнет дыра в бюджете. Следует аккуратно вести бухгалтерию, отмечая доходы и расходы.

Здоровье (карта таро Смерть в перевернутом положении)

Возможно, расклад карт таро на здоровье покажется Скорпионам пугающим, но бояться стоит, если представители знака ко всему относятся чрезмерно беспечно.

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Большие проблемы в 2023-м ожидают тех, кто любит рисковать. Все, кто отваживается на опрометчивые поступки, горько поплатятся. Возможны серьезные переломы, травмы и даже состояние, когда человек находится между жизнью и смертью.

«Здесь нужно себя очень сильно беречь. Вообще, ощущение, что Скорпионы очень беспечно относятся ко всему», — пояснила эксперт, рассматривая расклад.

Однако значение карт таро можно трактовать еще и в том смысле, что человек только начал путь к выздоровлению или уже поправился и смог выйти из кризисной ситуации. В любом случае в новом 2023 году следует осторожнее относиться к своему здоровью.

Любовь (карта таро Десятка жезлов в прямом положении)

Скорпионам пора собраться и начать работу над взаимоотношениями. Беспечное отношение к партнеру только оттолкнет вторую половинку.

«Легкомысленность нужно вычеркивать из своей жизни», — посоветовала таролог.

Положительные эмоции необходимо делить со второй половинкой, не предаваться порыву и выходить за пределы разумного. Конечно, Скорпионам захочется удариться во все тяжкие, но стоит себя сдерживать.

Совет на 2023 год для Скорпионов (карта таро Туз кубков в прямом положении)

Согласно раскладу карт таро, Скорпионам в новом 2023 году важно серьезнее относиться к жизни, не поддаваться сильным неконтролируемым эмоциям. Это касается не только финансового расточительства, но и легкомысленного отношения к людям.

«Нельзя пускать деньги на ветер, эмоции на ветер. Нельзя так относиться к людям. Совет основной — это собраться, спуститься с небес на землю, перестать быть таким беспечным, таким глупым в каких-то моментах и ценить то, что есть», — сказала эксперт.

Беспечность приведет к большим потерям, особенно в личной сфере. Скорпионам нужно пересмотреть подход к происходящим ситуациям. Следует разбираться с возникающими трудностями, объяснять свои недовольства второй половинке и обязательно давать второй или даже третий шанс.

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