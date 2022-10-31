День Якова: почему 5 ноября нельзя совершать покупки

5 ноября на Руси также по традиции лакомились медом и совершали шуточный ритуал на увеличение урожая в следующем году.

Православные верующие 5 ноября чтят память апостола от семидесяти Иакова и святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

Апостол Иаков брат Господень

Апостол от 70 Иаков считается братом Иисуса «от плоти», поскольку он был сыном Иосифа Обручника — супруга Девы Марии.

С детства Иаков выделялся среди сверстников и был очень набожен. Назореи, в которым относился святой, обычно должны были соблюдать сразу несколько обетов — сохранить девственность и чистоту, не употреблять вино, не есть мясо и не стричь волосы. Степень святости назореев приближалась к первосвященникам. Они должны были всю жизнь посвятить служению Богу. Когда Иисус Христос начал рассказывать людям о Царствии Божьем, Иаков внял ему и стал апостолом — его учеником и ближайшим сподвижником вместе с братом Иоанном Богословом.

Согласно древним летописям, Иоаков стал первым епископом Иерусалима. После своего воскресения Иисус Христос явился Иакову и сам поставил его над Иерусалимской церковью. Таким образом, апостол в отличие от других учеников не путешествовал с проповедью по разным землям.

За 30 лет в сане он председательствовал на Апостольском Соборе в Иерусалиме в 51 году. К нему прислушивались, его голос был решающим при обсуждении многих вопросов. Апостолу удалось обратить сотни иудеев в христианскую религию.

Однако несмотря на исключительно добрые дела и благотворительность, Иаков все равно нажил себе врагов. Книжники — догматические толкователи ветхозаветных законов, и фарисеи были недовольны просветительской деятельностью епископа. Они задумали его убить. Они отвели Иакова на кровлю храма, окружили его и приказали отречься от веры и Иисуса Христа. Но апостол твердо сказал, что Христос — это истинный Мессия.

За такие слова апостола столкнули с крыши. После падения Иаков погиб не сразу. Он успел вспомнить Христа и помолиться за своих врагов. Известие о его смерти поразило жителей города. Позже они считали, что в наказание за нее последовала осада и разрушения Иерусалима от римлян.

Святитель Игнатий патриарх Константинопольский

Патриарх Игнатий жил в IX веке. В миру его звали Никита, и происходил он из царского рода, был сыном византийского императора Михаила Рангави и Прокопии. Когда Михаила II свергли с престола, трон занял император Лев Армянин. А 15-летнего отрока вместе с семьей заключили в монастырь. Монастырская жизнь оказалась по душе иноку, он пользовался уважением собратьев.

Игнатий пробыл там около 33 лет, после чего его избрали патриархом Константинопольским. Игнатий пользовался популярностью среди народа. Но консервативные взгляды патриарха не нравились правившему тогда регенту Варду, дяде малолетнего императора Михаила III. За разоблачение порочных нравов правителя патриарха Игнатия отправили в ссылку.

Патриархом Константинопольским стал Фотий, сторонник более либеральных взглядов. Через некоторое время императора свергли с престола, а вместе с ним изгнали и патриарха Фотия, а святителя Игнатия вызволили из заточения, и еще десять лет он пребывал в сане патриарха. Скончался патриарх Игнатий в 877 году, в монастыре, а свою кафедру завещал Фотию.

День Якова — традиции 5 ноября

На Руси имя Иакова чаще всего изменяли до более привычного — Яков. В народе очень чтили апостола, он считался покровителем паломников.

5 ноября на Руси занимались работой по дому, а также «привлекали» хороший урожай меда на следующий год. Для этого лакомились медом и подражали жужжанию пчел. Считалось, что чем больше меда съест хозяин и чем громче он будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем больше меда удастся собрать в будущем году.

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От пирога, испеченного накануне на Казанскую осеннюю, «закармливали землю» на Якова. Делалось это так: на поле разламывали пирог на куски и раскидывали их по земле, подкармливали птиц — воробьев, синиц, свиристелей, чечеток, вьюрков. В старину верили, что птицы своим чириканьем успокоят землю, упросят ее, чтобы та дала богатый урожай на следующий год.

На Якова также готовили последние дрова на зиму. Апостол считался также покровителем мужской работы, поэтому 5 ноября принято заниматься сложными, тяжелыми делами. Хозяин дома проверял конскую сбрую и упряжь и, если необходимо, чинил ее.

В день Якова ждали снега. По тому, как сильно земля окажется покрыта белым покрывалом, судили о предстоящей погоде: «Коли Яков с крупой, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет».

Чего нельзя делать 5 ноября

Категорически запрещается на Якова давать деньги в долг — считается, что средства не принесут счастья заемщику. Кроме того, велик риск, что назад деньги не вернутся.

Также не рекомендовалось поручаться за кого-либо, особенно если это не близкий человек. Скорее всего, в итоге это обернется пятном на репутации или станет причиной большого количества дополнительных проблем и обязательств.

В день Якова нельзя совершать покупки. Считалось, что если холостой парень ослушается этого запрета, то еще долгое время не сможет найти себе жену. Также нельзя браться за работу, которая предназначена для других людей — это может привести к нищете.

Нельзя ссориться и выяснять отношения, особенно если это касается близких родственников. Все злое, совершенное 5 ноября, вернется обидчику с новой силой. Также не рекомендуется заниматься ремонтом обуви и мебели.

Что можно делать 5 ноября

В день Якова на Руси играли в «пчелиные» игры. Самой распространенной забавой считало шуточное поедание меда — в это время необходимо громко жужжать и притворяться пчелой. Чем больше человек успевало съесть меда и издать громкие звуки — тем меньше проблем со здоровьем должно было произойти у него в следующем году.

На ужин 5 ноября обязательно съедали кусочек лопуха — на Руси верили, что этот ритуал привлечет в жизнь удачу.

День Якова рекомендуется провести спокойно и в кругу семьи.

Приметы на 5 ноября