Все изменится к лучшему: таро-прогноз для Водолеев на 2023 год

Новый год — прекрасная возможность забыть о старых неудачах и ставить очередные цели. Водолеи наверняка ждут, что 2023 год-принесет им море незабываемых впечатлений. Представители воздушного знака постоянно находятся в поиске новых ощущений. Они всегда полны творческих идей, которые, как им кажется, способны изменить не только их жизнь, но и весь мир. Однако у судьбы на этот счет всегда есть свое мнение.

Как распорядится фортуна новым годом для Водолеев, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года у Водолеев (карта таро Семерка кубков в перевернутом положении)

В 2023-м судьба проявит благосклонность к Водолеям и поможет им исполнить все, о чем они только могли мечтать.

«Если 2022-й был годом подготовки, то 2023-й — это год, когда все эти мечты наконец-то дадут всходы. Наконец-то у вас будут реализованы планы, и даже, может быть, без особых усилий, что особенно радует», — отметила эксперт, изучая расклад.

Фортуна одарит представителей воздушного знака невероятной удачей в делах. Водолеям следует отпустить негативные эмоции и двигаться дальше к поставленной цели. Все страхи окажутся напрасными. События, которые случатся у Водолеев в новом году, принесут только пользу и помогут в реализации их масштабных задумок.

Деньги (карта таро Восьмерка мечей в перевернутом положении)

В финансовом плане Водолеев ожидают удача и успех. Все возникшие сложности, в конце концов, улучшат их финансовое состояние. Возможно, представителей воздушного знака ждет разрыв текущих трудовых договоренностей. Расстраиваться не следует, так как этот шаг сделает их свободными для других не менее выгодных предложений.

«Деньги будут приходить из разных источников. <…> Есть вероятность, что не будет каких-то постоянных заработков. Это значит, что контрактные отношения могут разорваться. Но с другой стороны, вы не будете привязаны к чему-то одному», — рассказала таролог.

По раскладу, Водолеи в 2023-м найдут новые способы заработать. Сменив профессию или начав реализовывать свежие проекты, они смогут увеличить свое материальное благосостояния. Представителям этого знака необходимо взять себя в руки и использовать все возможности, что предоставит им судьба.

Здоровье (карта таро Двойка кубков в перевернутом положении)

Проблемы со здоровьем у рожденных под покровительством стихии воздуха, вероятно, возникнут из-за их переживаний по поводу личной жизни.

«Нужно обратить внимание на эмоциональную составляющую ваших отношений с партнером. Есть риск, что ваше состояние обусловлено какими-то непонятками на личном фронте. У каждого человека все отношения со второй половинкой проявляются на половых органах. И нужно иметь это в виду», — отметила таролог.

Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Проблемы возникнут, если Водолеи начнут стремиться построить идеальные взаимоотношения, опираясь только на иллюзии и не учитывая настроения второй половинки.

Помочь избежать сложностей со здоровьем рожденным под стихией воздуха поможет работа над собственным внутренним состоянием. Следует помнить, что партнер — не телепат и нужно четко проговаривать ему свои желания. Иначе возникшая проблема в зоне репродуктивной системы усугубится.

Любовь (карта таро Повешенный в прямом положении)

В личной жизни в 2023-м у Водолеев изменений не наступит. Расклад карт таро говорит, что в новом году им придется стать взрослее и проработать кармические задачи, чтобы наладить связь с партнером.

«Любовь будет пока в подвешенном состоянии буквально. И каких-то радикальных изменений в личной жизни, скорее всего, не предвидится. Это как раз старший аркан, который говорит о том, что не нужно пытаться продавить ситуацию», — рассказала таролог.

Не стоит заставлять партнера и манипулировать его чувствами, чтобы добиться желаемых действий. Наладить личную жизнь силой не получится. Все уже решено свыше.

Повлиять на ситуацию могут только сами Водолеи. Им необходимо пересмотреть свое отношение ко второй половинке и работать над собой.

Совет на 2023 год для Водолеев (карта таро Мир в перевернутом положении)

В новом году Водолеи должны двигаться вперед к поставленным целям, отгоняя от себя негативные мысли и страхи. Согласно раскладу карт таро, все сложится благополучно.

«Ни на какую тему не беспокоиться, заниматься своими планами по покорению мира», — посоветовала эксперт, сверяясь с раскладом.

Водолеям в 2023-м надо больше путешествовать, выходить в свет и общаться с людьми. Новые связи помогут в реализации задуманного. Представителей знака ждет много движения и масса светлых идей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие перемены произойдут в жизни каждого в 2023 году.