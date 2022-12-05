Замок на дверь: как выбрать надежный навесной замок на дачу

Конец осени — начало зимы — пора дачных краж. Грабители вскрывают не только сараи и гаражи, но и дома. Гвоздодер и двадцать секунд свободного времени — это все, что может им потребоваться для вскрытия навесного замка. Как выбрать надежный вид замка, который не сломать — на этот и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Инженер компании по продаже замков и дверной фурнитуры Сергей Алексеев уверяет: при желании вскрыть можно любой засов, вопрос только в том, сколько у грабителя уйдет на это времени.

«Разница в типе секрета, в материале, насколько он прочный, насколько он по физическим свойствам стойкий ко взлому», — отметил эксперт.

Навесной замок — что это

Это довольно простое, доступное и популярное приспособление, чтобы запереть дверь на даче, в загородном доме, гараже. По сравнению с врезным замком навесной гораздо легче установить. Для его монтажа в большинстве случаев не требуется сварки, болгарки и других инструментов.

Навесной замок: виды, особенности, надежность

По мнению специалиста Алексеева, надежный навесной замок, во-первых, должен быть тяжелым. Это значит, что сделали такой засов из прочного материала: латуни или стали. Легкие отливают в основном из хрупкого алюминия.

Главное отличие навесных замков заключается в их конструкции. Ведущий программы Владимир Щеглов решил сравнить между собой четыре образца: амбарный замок за 300 рублей, полузакрытый за 800 рублей, П-образный за 1000 рублей и закрытый за 1200 рублей.

Тест замка на дверь — проверка в дождь и мороз

Зимой открыть замок бывает непросто, потому что промерзает сердцевина. Чтобы узнать, как в экстремальных погодных условиях покажут себя эти модели — ведущий и эксперт проверили устойчивость навесных замков к перепадам температуры и влажности.

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Первым в игру вступил дешевый амбарный образец. Сначала его опустили в воду, а затем отправили в миску с сухим льдом на одну минуту.

«Это тот самый случай, когда можно ключ сломать, пытаясь его просто всунуть. Вот, собственно, ключ начал у нас гнуться», — подчеркнул специалист.

Второй и третий образцы тоже провалили испытание. Чтобы вставить ключ, пришлось ждать, пока навесной замок оттает. Самая дорогая модель порадовала результатом — ключ легко вошел в замочную скважину. Однако провернуть его едва получилось, потому что сердцевина, судя по всему, замерзла. Вытащить из корпуса дужку тоже не вышло, хоть навесной замок и открылся.

Тест замка на дверь — защита от взлома монтировкой и болгаркой

К большому трансформаторному ящику прикрепили «подопытные» замки. Они должны были противостоять монтировке.

Амбарный навесной замок: удалось открыть спустя 15 минут, причем первым не выдержал корпус засова. Эксперт объясняет: все потому, что его сделали из алюминия. Более того, дужка оказалась не закаленной. Это можно увидеть именно в узле зацепа запорного механизма. Она согнулась, и замок вскрылся. Если бы она была закаленная, то зацепной механизм не сломался бы. Он сохранил бы свою первоначальную форму.

Навесной замок полузакрытого типа: у него дужка выполнена из закаленной стали, а корпус — из латуни, поэтому этот образец тяжелее первого. Попытки взлома в течение 20 минут остались безрезультатными, замок не поддался.

П-образный навесной замок: оказался на редкость крепким. Неясно, с какой стороны нужно было прилагать силу.

Навесной замок закрытого типа: имеет корпус из чугуна оказался во всех смыслах неприступным.

«Особенность конструкции позволяет усложнять вскрытие таким вандальным способом при помощи монтировки», — подчеркнул эксперт.

Но что будет, если попробовать распилить навесные замки болгаркой?

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Чтобы вскрыть амбарный замок, понадобилось 4 минуты 20 секунд. Во-первых, это заняло достаточно много времени, а во-вторых, самый хилый амбарный замок потребовал два диска для болгарки. Сергей Алексеев уверен, на взлом этого замка ушло столько времени, потому что он был плохо зафиксирован. Опытный грабитель управился бы быстрее.

А вот замок закрытого типа поддался быстрее. Он был срезан уже через минуту и 20 секунд.

«Несмотря на то, что здесь дужка, как заявляет производитель, изготовлена из закаленной стали, тем не менее она очень хорошо отрезалась», — констатировал Алексеев.

Антирекорд поставил третий образец. Потребовалось всего 40 секунд, чтобы справиться с защитной конструкцией. Здесь замок был отлично зафиксирован, он удобно висел, и тут же его было очень сподручно распилить.

Надежным оказался дорогой замок закрытого типа. Чтобы распилить его, пришлось провозиться десять минут. В случае реального ограбления за это время на шум могут сбежаться соседи, или преступник сам откажется от своей затеи.

Выходит, этот замок обладает высокой степенью надежности. А чтобы он не промерз зимой, нужно просто защитить механизм от влаги.

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Как защитить навесной замок на дверь от промерзания зимой

Сделать это можно с помощью обычной пластиковой бутылки. Первым делом нужно отрезать от пластиковой бутылки часть с горлышком, затем вырезать продольные отверстия для проушин, и все, чехол готов.

Нужно открыть разрез в бутылке и поместить аккуратно за дужками. Теперь вода падает и стекает, снег падает и стекает, а замок на двери не промерзает.