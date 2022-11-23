Родион и Ераст: как 23 ноября помириться с человеком после давней ссоры

Православные христиане почитают 23 ноября память шести апостолов от 70-ти, в том числе Ераста и Родиона.

Апостолы Иродион, Ераст, Олимп, Сосипатр, Куарт и Тертий

Шесть святых жили в I веке и были избраны в число апостолов от семидесяти.

Как о многих раннехристианских святых, об этих апостолов сохранилось немного сведений.

Сосипатр Иконийский происходил из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался. Сосипатр проповедовал на острове Керкире (Корфу) в Ионическом море близ Греции. Правитель острова заключил святого в тюрьму, но и там он продолжил обращать язычников в христианство. Когда же этот правитель погиб, новый приказал бросить апостола в кипящую смолу, но увидев, что апостол остался невредим, уверовал и был крещен Сосипатром. По преданию, спустя некоторое время у правителя умер сын, и апостол воскресил его. Апостол дожил на острове до преклонных лет и мирно отошел к Богу.

Об Олимпе неизвестно ничего, кроме того, что он принял мученическую смерть в Риме через отсечение головы.

Об апостоле Куарте не сохранилось никаких сведений, единожды его упоминает Павел в послании к римлянам. Согласно преданию, он был епископом Бейрута, где и умер мирно, обратив в веру немало язычников.

Тертий происходил из Коринфа. Есть предположение, что он переписывал послание Павла с оригинала и перевел его на греческий. Он был вторым епископом в Иконии после Сосипатра. Здесь же он принял мученическую смерть.

Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Он сначала работал экономом (хранитель казны) в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви. Его имя несколько раз встречается в Новом Завете. Он проповедовал в Македонии. Предполагается, что он уверовал в Христа, когда услышал проповедь апостола Павла во время его первого посещения Коринфа. После он какое-то время пребывал вместе с Павлом в Иерусалиме. В конце жизни Ераст стал епископом Панеадским в северной Палестине, дожил до глубокой старости и мирно отошел к Господу.

Апостол Иродион был епископом в городе Параса. Святой занимался миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников. Родион приходился родственником апостолу Павлу (он говорит о нем в своем послании к римлянам), происходил из города Тарса. Однажды на святого напали язычники и избили до полусмерти. Но Родион не умер и продолжил позже проповедовать христианство в Риме, где и принял мученическую кончину вместе с апостолами Петром и Павлом.

Родион и Ераст — традиции 23 ноября

23 ноября крестьяне ходили в церковь освещать хлеб и соль, после чего кормили ими домашний скот, чтобы все животные хорошо перенесли зиму и не болели. Сами хозяева тоже съедали хлеб с солью, чтобы уберечь себя от злых духов, пишет utro.ru.

Существовало поверье, что если на Родиона и Ераста освещенным хлебом-солью угостить того, с кем вы давно поссорились или просто не ладите, то скоро отношения изменятся к лучшему. Кроме того, 23 ноября было принято помогать нищим. Считалось, что нищие ближе к Богу, и если они помолятся за благодетелей, эти молитвы точно будут услышаны.

На Ераста не советовали без нужды выходить из дому, старались провести день с семьей за столом с пирогами.

С давних времен 23 ноября обычно водоемы покрывались тонкой коркой льда, наступив на который человек мог провалиться. Именно потому праздник и назвали Родионом Ледоколом. Считается, что с этого момента лед становится все более крепким. На Руси говорили: «С Ераста жди крепкого наста». Верили, что с Ераста и Родиона начинаются настоящие морозы. Впрочем, если громко чирикали воробьи или по земле стелился туман, то это означало скорое потепление.

Чего нельзя делать на Родиона и Ераста

В День памяти шести апостолов на Руси старались не выходить лишний раз из дома. Крестьяне собирались дома возле печи, обсуждали планы на будущее, просто беседовали и выполняли простую домашнюю работу.

При этом убираться 23 ноября нельзя: считалось, что вынесенный из избы сор может лишить семью здоровья и достатка. Чтобы сохранить богатство, также не принято давать деньги в долг или делать слишком дорогие покупки.

Избегали и походов в баню — нечистая сила может до смерти запарить.

Кроме того, 23 ноября запрещено жениться или выходить замуж, а также отправляться в дальнюю дорогу. Последнее связано с тем, что дороги становились непролазными из-за климатических условий.

Что принято делать 23 ноября

Утром крестьяне отправлялись в церковь для освящения хлеба и соли. Одной частью этих продуктов затем кормили домашних животных. Считалось, что тогда скотина не будет болеть весь год и легче перенесет зиму. Традиция была настолько сильна, что при покупке животного требовали кусок хлеба с солью.

Вторую часть освященных продуктов люди съедали сами во время обеда. По народному поверью, это должно было защитить их от злых духов. Кроме того, в день шести апостолов было принято давать еду и одежду нищим. На Руси полагали, что они ближе к Господу, поэтому через них он лучше услышит молитву.

Народные приметы 23 ноября

Народные приметы в этот день связаны с приближением морозов.