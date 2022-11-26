Празднуя Новый год за столом, стоит воспользоваться проверенной житейской мудростью.

Новый год не за горами, и предпраздничные хлопоты начинают затягивать в омут с головой. Закупка продуктов и составление новогоднего меню — один из ключевых пунктов в списке обязательных дел. При этом важно помнить, что блюда для новогоднего застолья дают более сильную нагрузку на органы пищеварения, чем повседневная еда. Даже самый любимый салат Оливье никак не получится назвать примером здорового питания.

Как найти свой гастрономический баланс и не «перейти черту» на Новый год — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк.

Чем опасен для организма «вредный» оливье и кому его нельзя

Одной из самых коварных пищевых ловушек на Новый год можно по праву назвать салат Оливье. Пожалуй, ни одна российская семья не представляет без него празднование. Оливье занимает почетное место любимчика.

Однако прежде чем подавать на стол традиционный «таз оливье» и раскладывать угощение по тарелкам, важно помнить как тяжело придется желудку переваривать этот кулинарный микс. А ведь салат — далеко не единственное блюдо, которое мы едим на Новый год.

«Я рекомендую относиться с осторожностью ко всеми любимому салату Оливье. К сожалению, сочетание нескольких видов животного белка с растительным животным жиром, с солеными, маринованными огурчиками усугубляется большим количеством простых углеводов в виде картошки, и горошек туда добавлен, чтобы еще больше усложнить жизнь нашим пищеварительным, ферментным системам», — пояснила диетолог.

Любимый многими новогодний салат имеет три вредных свойства для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ):

Кому категорически нельзя есть бутерброды с красной икрой

Большое количество несочетаемых между собой продуктов

По словам доктора Саволюк, первой на оливье реагирует слизистая оболочка желудка. Ее раздражает значительное содержание соли и сахара в салате. А при наличии гастрита или язвенной болезни комбинация маринованных огурцов с майонезом может вызвать неожиданное обострение этих болезней.

«Если у вас есть рефлюкс-эзофагит, если вы страдаете забросом желчи в желудок, рефлюксная болезнь тоже из-за того, что зеленый горошек обладает повышенным газообразованием, там соли и сахара много. Повышается кислотность за счет маринованных огурцов, то скорее всего, симптоматика усугубится. Вы будете страдать изжогой, горечью во рту и весь следующий день будете чувствовать себя плохо», — подытожила эксперт.

Жирная заправка

Высококалорийный майонез или сметана усложняют работу из без того «загруженных» на Новый год поджелудочной железы и желчного пузыря. Особенно аккуратно нужно быть людям с ожирением, дислипидемией и сахарным диабетом второго типа.

Быстрое брожение в салате

Оливье «переходит» на сторону зла, если простоит всю ночь на праздничном столе или пару дней в холодильнике. Для организма это чревато пищевыми отравлениями.

Таким образом, салат Оливье противопоказан людям со следующими заболеваниями:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофагит);

Гастрит;

Гастродуоденит;

Язва желудка;

Дисплидемия;

Ожирение;

Сахарный диабет второго типа.

Можно ли есть салат Оливье все новогодние праздники

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Салатом Оливье занимает почетное место любимчика на новогоднем столе. Им традиционно угощают родных и друзей в течение всех январских праздников.

Увы, подобная новогодняя диета может привести к вышеописанным осложнениям, а также негативно сказаться на фигуре. При этом, конечно, мало кто захочет отказаться от блюда полностью даже с учетом того, что для желудка это может закончиться «калорийной катастрофой».

Диетолог Саволюк советует воспользоваться на Новый год простым правилом: если очень хочется, то немного можно.

«Постарайтесь тогда либо исключить это блюдо из своего рациона, даже на Новый год, либо ограничиться одной ложечкой. Одна столовая ложка позволит почувствовать вкус, насладиться им, не усугубить состояние здоровья и встретить Новый год в хорошем состоянии», — уверена врач.

Необычные рецепты салата Оливье и других хитов

Чтобы полностью не отказывать себе в удовольствии на Новый год, можно воспользоваться «облегченной» версией рецепта легендарного салата и приготовить свой диетический оливье.

Для этого потребуется заменить жирный, богатый транс-жирами майонез на легкий йогурт. Существенно сократить калорийность блюда поможет замена докторской колбасы на отварное мясо курицы или говядины. Тем, кто страдает от отеков, в новогодний оливье лучше добавлять малосольные огурцы или свежие, а также минимизировать количество картофеля.

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