Пострадал от ковида и теряет вес: что происходит с Иосифом Пригожиным

Иосиф Пригожин никак не может расстаться с лишним весом. Сколько килограммов хочет сбросить продюсер и что мешает ему добиться цели, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз собрался худеть. Будет ли он делать пластическую операцию и правда ли, что у Пригожина — проблемы со здоровьем, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Жена Иосифа Пригожина — певица Валерия — всегда старается держать себя в форме. Точеной фигуре 54-летней знаменитости завидуют даже молодые коллеги. Артистка всегда выглядит идеально. Звезда признается, что осиная талия и стройные ноги — результат ежедневного труда. Она занимается спортом и йогой, а также тщательно следит за питанием.

«Просто я не сижу на месте, я все время куда-то двигаюсь. И отдыхать я люблю в путешествиях, чтобы ходить помногу», — поделилась секретами красоты Валерия.

Глядя на певицу, с трудом верится, что она многодетная мама, а с недавних пор еще и бабушка. Певица очень радуется, когда сын и невестка привозят внучку Селин в гости. В эти моменты они с Иосифом откладывают все дела и посвящают время только ей. Артистка говорит, что девочка поражает всех интеллектом. Малышке еще нет и двух лет, а она уже увлекается наукой.

«Она хорошо знает все цвета, все формы, большой-маленький, грустный-веселый, <…> какая у нас Земля, планеты. <…> Ей очень нравятся книжки про космос», — рассказала об успехах внучки певица.

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Валерия обожает Селин, но старается не баловать ребенка. Не покупает игрушки в огромных количествах и не дает вредные сладости. Знаменитость уверена, что привычку питаться правильно нужно формировать с детства. Во взрослом возрасте она поможет человеку держать себя в руках, сохранять самообладание при виде вредной пищи и не испытывать проблем с весом.

Наблюдая за успехами Валерии в поддержании фигуры, Иосиф Пригожин тоже время от времени пытается заняться собой. Продюсер уже несколько раз записывался в тренажерный зал и садился на диету. Килограммы уходили, но потом Иосиф срывался и вновь набирал вес.

«Это болезнь крупных людей: мы то худеем, то поправляемся. Вопрос заключается в том, что мы иногда заедаем. Не то чтобы даже иногда хочется есть, а иногда заедаем (свои проблемы. — Прим. ред.)», — поделился Пригожин.

Продюсер объясняет, что при виде любимых деликатесов он теряет голову и не может себя контролировать. Случай Пригожина не единичный, многие звезды столкнулись с такой же проблемой и, чтобы не объедаться, уменьшили желудок. Например, юморист Александр Морозов и певица Мариам Мерабова прибегли к достижениям медицины и сделали пластику. Но Пригожин заявил, что не собирается ложиться под нож.

«А я что, плохо выгляжу что ли? А я не Лепс, я же не артист, мне на сцену выходить не надо», — отвечает на вопросы о фигуре Пригожин.

К тому же Валерию формы мужа никогда не смущали. Она любит его независимо от цифр на весах.

«Моей жене все нравится. <…> Я вообще больше, люблю натуральные истории, понимаете, я ближе к натуралам, в смысле внешнего вида», — рассказал Пригожин.

Но сейчас Иосиф решительно настроен похудеть. Он планирует сбросить минимум 15 килограммов. Говорит, это ему нужно для здоровья. В прошлом году продюсер в тяжелой форме переболел коронавирусом. Мужчина был на волосок от смерти.

«Это вообще был тихий ужас. Я просто верила в то, что он выкарабкается, <…> и вообще даже не допускала мысли, что может быть как-то иначе», — призналась Валерия.

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К счастью, Пригожин смог победить болезнь. Однако последствия ковида беспокоят его до сих пор. Иногда возникают слабость и одышка, а также появились проблемы с кожей.

«Бах! Случайно посмотрел на спину, а у меня какие-то появились там пятна, например. Вот сейчас я их лечу», — рассказал Пригожин.

Врачи говорят, что это результат воздействия лекарств на организм, но проблема легко решается.

«Это может быть проявление гиперпигментации, связанной с медикаментозным лечением во время коронавирусной инфекции, в том числе антибиотиков. Это могут быть сосудистые изменения», — поделилась врач-дерматолог Екатерина Лекаревич.

Иосиф надеется, что терапия поможет и пятна исчезнут. К тому времени продюсер надеется избавиться от лишних килограммов, чтобы еще сильнее нравиться своей любимой жене.

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