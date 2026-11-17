Сын знаменитого комментатора Дмитрия Губерниева пошел по его стопам. Как Михаил получил место телеведущего на федеральном канале? В чем соревнуются отец и сын? Какое увлечение их объединяет? И что за гештальт закрыл самый известный «Голос биатлона»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Отец и сын Губерниевы перешучиваются. Их глубокие, сильные голоса заполняют пространство. Оба баритоны — у Дмитрия энергичный, напористый, у Михаила — более лирический. Но есть в них что-то неуловимо схожее.

«Мишка, в отличие от меня, балбеса, хорошо знает английский, может вести мероприятия на английском языке», — рассказал комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Когда я учил испанский в университете, Дмитрий этим был очень недоволен: „Все: давай немецкий, ты не понимаешь“. Но два-то языка иностранных лучше, чем ни одного», — рассказал телеведущий, сын Дмитрия Губерниева Михаил Губерниев.

«Правильно, поэтому у меня их шесть», — ответил Губерниев-старший.

Дмитрия Губерниева знает вся страна. Комментатор и ведущий уже 25 лет является одним из самых известных голосов биатлона и других спортивных трансляций.

«Ну, он, конечно, обладает невероятной харизмой, он берет вот так вот всех быка за рога, и ты хочешь не хочешь, ты будешь его слушать, потому что он очень сильный оратор», — отмечает Вячеслав Макаров.

«Ты сразу узнаешь этот голос страны. Возможно, иногда надоедает, потому что слишком часто, но все-таки он лучший телеведущий, лучший комментатор», — считает теннисистка, мастер спорта Надежда Гуськова.

«Заслуженный журналист России в конце концов. Вроде твой папа, а вроде такой профессионал, и так постоянно: „Папа, папа“. Нет, он профи, надо как-то держаться. В общем, непросто», — признается Михаил.

Михаил стал постоянным ведущим новостей на федеральном телеканале в 2025 году. Говорили, что без протекции отца не обошлось. Но Дмитрий Губерниев громогласно это опровергает.

«На работе нет родственников, на работе есть коллеги! Ну какой блат? Я вообще тут ни при чем. Его на работу брала Тина Канделаки в этом смысле. И Мишка, отдать ему должное, что он два месяца реально как проклятый проходил эти тракты безумные совершенно», — заявил Губерниев-старший.

Михаил много работал: оттачивал подачу, учился не «теряться» в прямом эфире. Сейчас он еще не так узнаваем, как отец, но зарекомендовал себя перспективным самостоятельным журналистом!

«Иногда так бывают какие-то разные моменты, обсуждаем друг на друга, но это рабочая история, когда можем немножко крикнуть что-то там», — рассказал Губерниев-младший.

«Я всегда говорю, что Мишка молодец, что в нашей работе главное — не ********** (не упасть в грязь лицом. — Прим. ред.)», — отметил Губерниев-старший.

Техника речи у Губерниевых — ежедневная дисциплина. Рабочий инструмент и настольная книга — методичка по мастерству эфирного выступления. Дмитрий помогает сыну советами, но не навязывает свое мнение. У Михаила уже сложился свой стиль.

«Папа в одном ключе, сын вообще в другом амплуа. Он может взять у папы какие-то лучшие профессиональные стороны, но заниматься сравнением, мне кажется, это сразу ведет тебя в погибель», — считает Макаров.

Часть профессии и жизни — хорошая физическая форма. Методы у Губерниевых разные, но цель одна: повысить выносливость в кадре. Это не про рекорды, а про способность вести эфир без «провалов» по дыханию.

«Ну я слежу за собой, вот сегодня тренировался, час ходил с палками, ускорялся в подъем, потом обязательно отжимания, пресс, выпрыгивания и все такое прочее», — рассказал Губерниев-старший.

«У нас все по возрасту, у Дмитрия палки, у меня настоящий бег», — сказал Михаил.

«Да, но я с тобой марафон пробежал в 16 лет, Михаил, в отличие от тебя», — ответил Дмитрий.

«А я полумарафон пробежал в 16!» — сказал Михаил.

«Молодец, но не будем сейчас считаться, просто каждый выбирает по себе. Главное — двигаться», — ответил Дмитрий.

Кажется, Губерниевы хорошо понимают друг друга и очень близки. Но Дмитрий развелся с мамой Михаила, когда тому было три года. Как складывались их отношения, пока Мишу воспитывал отчим? И какую роль в его воспитании сыграл Дмитрий?

Михаил родился в 2002 году у супругов Дмитрия Губерниева и Ольги Богословской. И, как считает телеведущий, профессия была ему предначертана.

«У него выбора не было, потому что у него же мама, моя коллега, комментатор Ольга Богословская, чемпионка мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта. Поэтому Михаил вот так вот с этим безудержным „бла-бла“ рос всю жизнь», — поделился Губерниев-старший.

Супруги разошлись, когда Михаилу было три года. Несмотря на развод, Дмитрий принимал активное участие в воспитании сына. Наставлял, поддерживал, приобщал к спорту и музыке.

«У меня англоязычный проект „Whisky Romance“ („Романтика виски“. — Прим. ред.) называется. Сейчас делаем очень мощный альбом, будет из 12 песен. Потихоньку к этому готовимся. Это большая профессиональная история, направленная на „Лужники“, а дальше на Мэдисон Сквер Гарден (это легендарная многофункциональная арена в Нью-Йорке. — Прим. ред.)», — рассказал Губерниев-младший.

«А я гештальт в этом смысле как певец закрыл, у меня „Губерниев у микрофона“, полномасштабный диск во всех носителях, пожалуйста», — заявил Дмитрий Губерниев.

Михаил не пытается стать «вторым Дмитрием Губерниевым». Он берет лучшее от отцовской школы и идет своим путем.