Только не сетевая: эксперт назвал признаки пожароопасной новогодней гирлянды

Всего 40 секунд — так быстро сгорает новогодняя елка. Пламя моментально перекидывается на пол и потолок. Чаще всего причиной жуткого пожара становится электрическая гирлянда с поврежденным проводом.

Как выбрать качественное украшение на Новый год и обезопасить дом от пожара, подсказала «Самая полезная программа».

Что означают цифры на коробке гирлянды

Электрик Леонид Жарков рекомендует первым делом обращать внимание на класс защиты гирлянды от пыли и влаги. Его обозначают на упаковке буквами IP и двумя цифрами.

Уровень защиты IP 20 и 22 — обычная домашняя гирлянда на елку.

IP 44 — можно использовать как в домашних условиях, так и для украшения дома с улицы.

IP 50-70 — только для уличного использования.

У обычных елочных гирлянд уровень защиты низкий, но неужели все они могут вспыхнуть?

«Может произойти пожар в любой момент из-за того, что где-то поврежден провод. Плюс с минусом друг с другом соприкоснулись, и произошло короткое замыкание», — предупредил эксперт.

Что нужно проверить перед покупкой гирлянды

Чтобы узнать, так ли опасны все виды новогодней подсветки, тестирование прошли четыре образца. Два работают от сети и стоят 250 и 400 рублей. Еще два от батареек и продаются за 170 и 400 рублей. Для частоты эксперимента все покупки три метра в длину и с одинаковым количеством лампочек. Модели осмотрели и проверили на соответствие следующим параметрам:

Целостность элементов

У качественные гирлянды провода должны быть целыми, а вилка и блок управления — крепкими. Но у образца за 250 рублей пульт уже разболтался, хотя изделие совсем новое.

«Если потрясти, внутри слышно, как дрожат его внутренности, что не особо хорошо», — прокомментировал электрик.

Заявленная длина провода

А у самого дешевого образца провод оказался в полтора раза меньше, чем обещал производитель.

«На упаковке указана длина три метра. Если ее целиком разработать, она будет, не знаю размах рук, но, грубо говоря, метра два, не больше», — удивлен Жарков.

Комплектация

Четвертый образец тоже преподнес неприятный сюрприз. Оказалось, батарейки в комплект не входят. Придется доплатить.

«Это плюс еще в среднем 150 рублей к его цене», — недоволен мастер.

Работа всех лампочек

Пришло время включить гирлянды. Рекомендуется сделать это еще перед покупкой. Все образцы горят.

Что будет, если на гирлянду попадет вода

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Приобретенные гирлянды не предназначены для работы на улице, под снегом или дождем. Но от случайностей никто не застрахован. Во время праздников украшения легко можно залить шампанским или обычной водой.

«Возможно, сок может попасть, все, что угодно из жидкости может попасть на гирлянды. И мы хотим посмотреть, что, собственно, с гирлянды произойдет. Для этого мы будем окунать ее в воду и посмотрим, выживет ли она после этого», — решил мастер, предупредив, что самостоятельно так делать крайне опасно.

Первой проверку на устойчивость к влаге прошла дешевая сетевая гирлянда. Эксперимент закончился неудачно. Через несколько секунд в воде все лампочки погасли.

«Мы, к сожалению, спалили нашу гирлянды. Внутрь попала вода, и она перегрелась. Качество исполнения или проводов, или герметичность лампочек, к сожалению, не очень», — прокомментировал электрик.

Раз гирлянды за 250 рублей перестала работать, значит, она выбывает из состязаний. А вот остальные три образца успешно прошли испытание, выдержали в воде две минуты и все еще продолжают гореть.

«Если вдруг попадет вода, можно не беспокоиться о том, что гирлянда перегорит», — доволен эксперт.

Как выбрать надежную гирлянду

Теперь нужно проверить, какую нагрузку выдержат провода.

«Гирлянды выходят из строя за счет того, что у нас либо рвутся контактики, либо перегибается провод. Провод мы будем гнуть. Плюс мне как электрик интересно было бы посмотреть, насколько дешевый провод отличается от дорогого», — заинтересован тестировщик.

Первыми испытания прошла гирлянда на батарейка за 170 рублей.

«Я бы даже себе сам такой купил. Он хоть и тонкий, но довольно прочный. Завязался в узел, но изломов у него нет», — отметил Жарков.

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Вторая модель за 400 рублей тоже хорошо себя показала.

«Он мягкий. То есть он не боится скруток. Случайно сломать его будет, думаю, довольно сложно». — считает он.

Чтобы усложнить задачу, на провода подвесили по два груза, каждый весом в полкилограмма. И это гирлянды выдержали. Они не порвались и продолжают гореть. Особенно удивил эксперта самый дешевый образец.

«Груз висит, умереть она не пытается. Поэтому, если выбирать из автономных вариантов, я бы все-таки выбрал более дешевый. Потому что за 170 рублей такого качества изделие очень даже меня радует», — удовлетворен электрик.

А хватит ли прочности дорогой сетевой гирлянде за 400 рублей?

«Вполне себе прочная изоляция, довольно прочная», — отметил мастер.

Эта модель выдержала и закручивание, и дополнительный вес. Но впереди самое интересное. Важно проверить, как долго она проработает новогодняя иллюминация.

У меня автоматика и самая обыкновенная розетка. Будем щелкать автоматикой, гирлянды будет загораться. Мы ее будем выключать, она будет гаснуть, И будем считать, сколько циклов, то есть включения-выключения она у нас проживет. Либо у меня рука устанет, либо гирлянда перегорит», — объяснил эксперт.

Дорогая сетевая гирлянда за 400 рублей пережила тысячу отключений и все еще работает.

«Гирлянда проработает в районе двух с половиной лет, если ее каждый день включать и выключать», — заключил он.

Теперь настала пора пощелкать выключателем на автономных образцах. Дорогая гирлянда выдержала испытание. А вот дешевая после тысячи циклов перестала работать. Не помогла даже замена батарейки.

«Видно, либо ее саму по себе закоротило, либо все-таки диодики умерли», — предположил Жарков.

После всех испытаний в рабочем состоянии остались только два дорогих образца за 400 рублей каждый — сетевой и на батарейках. Какой же выбрать? Эксперт предупреждает: даже прочный провод можно нечаянно повредить. Что произойдет в этом случае?

«Бытует мнение, что автоматы защиты, которые находятся у всех у нас в электрических щитах, должны защитить. Мы хотим наглядно показать, сделать короткое замыкание на приборы, и посмотреть, что будет — сработает наша защита, либо у нас сгорит прибор», — пояснил электрик.

Он взял отвертку и попытался замкнуть контакты. Произошла вспышка и раздался щелчок. Прибор сгорел, а автоматик не выбило.

Всего одной искры достаточно, чтобы в квартире начался пожар. С гирляндами, которые работают от батареек, такого не произойдет. Напряжение у них очень низкое. Даже если провод взорвется, контакты не замкнет.

Вывод здесь может быть только один. Хотите быть уверены в безопасности новогодней елки — выбирайте украшение на батарейках.

В тестах победил дорогой образец за 400 рублей. Но и более дешевые гирлянды при бережном обращении честно отработают в праздничные сезоны.