Дело выгорит: финансовый гороскоп для Овнов на 2023 год

Черный Водяной Кролик — символ 2023 года — способствует расширению деловых контактов у всех знаков зодиака. Чтобы достичь высот в карьере и не упустить выгоды в турбулентное время, многим предстоит не только научиться работать с информацией о курсах валют, но и творчески подходить к решению бизнес-задач. Особенно пример упорства и трудолюбия продемонстрирует Овен.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие финансовые перспективы ожидают Овнов в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Овнов в 2023 году

Целеустремленным Овнам успех в финансах улыбнется уже в феврале 2023 года. На работе их кандидатура привлечет внимание своими достижениями, что может вылиться в денежную премию или повышение в должности.

«Прошлый год у Овнов был не самым простым, но в предстоящем 2023 году за них можно порадоваться. Это период финансового роста. Уже в феврале произойдут значимые для вас события в финансовой сфере. Конечно, вам также предстоит проявить активность и знания», — советует астролог Березовская.

Кроме того, некоторые представители огненной стихии могут решиться на смену сферы деятельности. Здесь будет очень важно взвесить все за и против, поскольку звезды советуют идти на ту позицию, где у этого знака высокая квалификация.

«Ближе к осени у Овнов появится желание сменить сферу деятельности, расширить свое профессиональное влияние или повысится в должности. Здесь вам будет не обойтись без смекалки, находчивости и умения выстраивать связи с нужными людьми. Удачный исход планов гарантирован», — заверила эксперт.

Вообще личная инициатива будет только приветствоваться. Даже если Овен почувствует, что засиделся на должности, и решит отправиться в кабинет директора объявить о положенном ему повышении, дело может выгореть с высокой вероятностью. В целом материальное положение у этого знака зодиака будет крепким и стабильным.

Овны, задумавшие открыть собственное дело, могут легко осуществить свои планы. А помогут им давние контакты с коллегами и партнерами. Даже в случае разногласий Кролик советует избегать жестких конфронтаций и не сжигать мосты. Ведь всегда есть шанс договориться и заключить выгодное сотрудничество.

Поскольку Овны — лидеры по натуре, то их мечты, планы и энтузиазм будут особенно заразительными. Не надо стесняйся выступать с презентациями перед аудиторией. Поделившись своими идеями на бизнес-форумах, Овны смогут привлечь в свою команду единомышленников.

«Немаловажную роль в карьере сыграют старые связи. Вспомните давних партнеров и коллег, с которыми можно было бы создать какой-то проект. Уже к середине следующего года следует ожидать финансовый результат», — пообещала астролог.

Траты и приобретения Овнов в 2023 году

В новом году Кролик порадует Овнов крупными приобретениями. Жаловаться точно не придется. Представители огненной стихии смогут удачно приобрести автомобиль, квартиру или загородный дом.

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Правда, летом стоит быть осторожнее со своим здоровьем. Активно занимайтесь спортом и соблюдайте диету, чтобы укрепить иммунитет и не растрачиваться на дорогостоящие лекарства.

Отличной инвестицией в будущее также станет посещение профессиональных курсов для повышения квалификации.

Немаловажную роль на бюджет этого знака зодиака окажут перемены в личной жизни. Начиная с сентября 2023 года по декабрь, Овны, давно состоящие в паре, могут получить предложение руки и сердца или запланировать рождение ребенка. Аура романтики в отношениях сделает Овнов более расточительными. Причем деньги будут уходить не только на различные сюрпризы. Конец года станет отличным временем для обустройства жилища, поэтому траты пойдут на ремонт, покупку мебели или гостиного гарнитура.

Чтобы не уйти в ноль, звезды советуют творчески подойти к решению финансовых проблем. Подумайте, на чем именно можно сэкономить или, как вариант, сделать своими руками.

Финансовые риски для Овнов в 2023 году

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Несмотря на то, что в материальном плане у Овнов все складывается благополучно, немало хлопот им может доставить невнимательность в налоговой сфере. Желательно проследить, чтобы все счета были оплачены вовремя, тогда никакая неприятная ситуация не сможет испортить настроение или деловую репутацию. Перед совершением крупной сделки обязательно внимательно читать документацию. Не надо стесняться спросить у кого-то совета в этом деле и перепроверить.

Кроме того, Овнам следует воздержаться от непредвиденных трат и наконец научиться планировать бюджет. В этом вопросе понадобиться дисциплина. Не стоит рассчитывать только на везение — образовательные курсы научат прогнозировать риски.