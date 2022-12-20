Тотальное невезение: названы знаки зодиака, для которых 2023 год будет тяжелым

Согласно китайскому зодиакальному кругу, символом нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик. Этот зверек отличается мягким и спокойным характером, приверженностью к семейным ценностям. Однако если действовать вопреки его идеалам, пушистый покровитель может разозлиться и оставить обидчика ни с чем. Если судить по характеру знаков зодиака, то наибольшую работу над собой в 2023-м, как утверждает гороскоп, придется проделать двум из них.

От кого может отвернуться удача в делах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общие тенденции 2023 года для всех знаков зодиака

В новом году от каждого, согласно гороскопу, потребуется изменить подход к жизни. После продолжительного затишья людям захочется испытать новые чувства и эмоции. Год Кролика настроит каждого на романтический лад. В это время сфера любви выйдет на первый план, но чтобы не расстроить покровителя нового года, следует оставить ревность и громкие выяснения отношений.

Скандалы не приведут ни к чему хорошему. Пушистый покровитель все слышит и знает, поэтому нарушителя семейного порядка он сразу занесет в свой черный список, выбраться из которого окажется очень сложно.

Чтобы укрепить отношения или найти вторую половинку в новом 2023 году, нужно больше бывать среди людей, посещать светские мероприятия, ходить в кафе, возможно, даже записаться на мастер-классы по интересам или профессиональные тренинги. Новые увлечения разожгут страсть в сердцах каждого.

Конечно, Кролик — очень домашний знак, но в свой год он не хочет, чтобы люди сидели в четырех стенах. Покровитель 2023-го поспособствует увеличению интереса к культуре и искусству. Именно на таких мероприятиях произойдут самые важные встречи и знакомства. Если же замкнуться в себе и лежать на диване, но можно упустить множество шансов улучшить жизнь.

«2023 год станет годом большого интереса к культуре, искусству, красоте, эстетике, творчеству, литературе. Все эти сферы будут на пике популярности. <…> Это даст некий подъем культурной жизни», — рассказала астролог.

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Год богат на разного рода романтические истории. Именно в местах, связанных с культурой, одинокие сердца смогут встретить героя своего романа. Судьбоносные встречи станут происходить при довольно романтических обстоятельствах. Время запомнится как одно из самых счастливых, так как отношения будут развиваться стремительно и отличаться невероятной продолжительностью. В год Кролика, согласно гороскопу, произойдет большое количество свадеб, а также мир ждет очередной бэби-бум. Союзы, заключенные в это время, станут крепкими.

«Люди хотят отношений, романтики, общения. Причем это общение очень красивое, романтичное, так что можно назвать этот период годом взаимопонимания», — сообщила эксперт.

Кролик — ярый противник скандалов, поэтому сложные вопросы в его год необходимо решать мирно, договариваться и идти на компромиссы. Гороскоп утверждает, что паузы и временные перемирия позволят сторонам оставить холодность и расчетливость и начать путь к сближению.

Каким знакам зодиака особенно повезет в 2023 году

Сложнее достижение целей в новом году дастся ветреным Близнецам и консервативным Весам. Представителям этих знаков зодиака окажется сложным справиться с теми испытаниями, которые приготовил для них Кролик. Однако если они постараются, то смогут исправить ситуацию и заслужить благословение символа 2023-го.

«Просто вам придется приложить немножечко больше стараний для того, чтобы получить желаемое», — пояснила астролог, сверяясь с гороскопом.

Весам и Близнецам в новом году придется побороть свою натуру. Тогда результат не заставит себя ждать.

Близнецы

Легкость, с которой рожденные под покровительством стихии воздуха, относятся к делам, сыграет злую шутку в новом году. Кролик, судя по гороскопу, не любит, когда к его подаркам относятся поверхностно, поэтому постарается сделать так, чтобы Близнецы наконец осознали ценность тех возможностей, что дает им судьба, и научились планомерной работе.

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Зачастую представители знака зодиака распыляются сразу на несколько дел, а потом теряют интерес ко всему, чем занимались. В результате Близнецы чувствуют бесполезность потраченных впустую усилий и очень переживают из-за этого. Избежать депрессивных настроений поможет сосредоточенность на одном проекте. Гороскоп рекомендует: лучше довести одно дело до конца и достичь успеха, чем начать сразу несколько и ничего не завершить.

«Они хотят успеть все и сразу, не могут сфокусироваться на каких-то важных целях и достижениях. И из-за этого у них идет некая ненужная трата энергии. Поэтому ваш рецепт успеха в этом году: целеполагание, фокусирование на главных задачах и четкое планирование», — посоветовала специалист.

Такой же принцип актуален и в отношениях. Если в окружении Близнецов появилась толпа поклонников, то представителям знака зодиака придется выбрать кого-то одного, иначе они рискуют остаться у разбитого корыта. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Весы

Другие подопечные воздушной стихии наоборот бояться начать что-то новое. Весы довольно долго взвешивают за и против перед тем, как на что-либо решиться. Однако когда они наконец примут решение, удачная возможность может уже уплыть из рук, и представители знака зодиака останутся не солоно хлебавши и совсем без сил, потому как всю энергию они потратили впустую.

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На поиск новых горизонтов у Весов уже не найдется вдохновения, поэтому они будут долго раскачиваться перед тем, как приступить к очередным свершениям. Но Кролик не любит медлительных и нерешительных. Гороскоп рекомендует: быть более инициативными и смелыми, чтобы реализовать задуманное.

В новом году Весам придется еще и столкнуться с бюрократическими проволочками и юридическими проблемами. Представителям знака зодиака обязательно нужно проверять документы, которые попадаются им в руки, особенно то, что написано мелким шрифтом. Это убережет подопечных воздушной стихии от крупных неприятностей.

«Им нужно будет обязательно обратить внимание на решение юридических вопросов. Достаточно много энергии уйдет на эти разбирательства, и повлияет на другие сферы жизни. Но если вы быстро сможете урегулировать проблемы, <…> то тогда сможете стать весьма успешными», — отметила эксперт.

Согласно гороскопу, в решении подобного рода вопросов Весам не следует полагаться только на себя. Наняв грамотного юриста, они без проблем справятся со сложностями.

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