Искусство баланса: Финансовый гороскоп для Весов на 2023 год

Черный Водяной Кролик — хозяин 2023 года — подарит всем знакам зодиака шанс обрести новые деловые связи и укрепить материальное положение. Если в прошлом году агрессивный Марс внес кардинальные корректировки в финансах, то следующие двенадцать месяцев, напротив, будет преобладать энергия планеты любви Венеры, которая внесет стабильность в денежные вопросы. Весы, как никто другой, смогут проявить искусство маневрировать между крайностями.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие карьерные возможности открываются для Весов в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Весов в 2023 году

Весов можно назвать настоящими счастливчиками по гороскопу в финансовом плане. Кролик щедро предоставит в 2023 году возможности обогатиться. Главное лишь — ухватить птицу удачи за хвост. Причем денежные вознаграждения порадуют уже в январе, а все потому, что фундамент для успеха был заложен еще в прошлом месяце. Здесь Весам важно действовать по той же схеме, что раньше: делать акцент на расширении выгодных контактов, молниеносно принимать решения, ездить в командировки и на всевозможные корпоративные мероприятия.

Зима 2023 станет самым турбулентным временем для Весов. Важно оставаться всегда на связи, поэтому желательно, чтобы телефон всегда был заряжен, и проверять почту. Это поможет всегда быть в курсе новостей.

«Налаживание контактов с партнерами и заказчиками станет очень важным для Весов в начале 2023 года. Это касается как руководителей, так и подчиненных. Все наработанные связи сыграют большую роль уже в следующей половине года», — уверяет астролог Березовская.

Поскольку Кролик не любит риски, Весам в 2023 году важно придерживаться в своих действиях определенной стратегии и всегда иметь запасной план. Также гороскоп советует не фиксировать внимание на мелких неудачах, а вместо этого обратить все силы на масштабное дело.

«Весам следует ответственно подойти к вопросу планирования расходов. Не стоит выходить за рамки своего бюджета, даже если очень захочется произвести впечатление на новых партнеров. Следите, чтобы все действия были финансово оправданы, тогда 2023 года станет достаточно стабильным и успешным», — посоветовала эксперт.

Траты и приобретения Весов в 2023 году

Поскольку работы в 2023 году будет много, Весам потребуется хороший отдых. Не стоит злоупотреблять энергетиками, быстрыми перекусами полуфабрикатами или различными стимуляторами для поддержания состояния бодрствования. Иначе представители воздушной стихии рискуют подорвать здоровье в самый ответственный момент.

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Фортуна на стороне Весов, поэтому весь год то и дело будут возникать перспективные в плане карьеры ситуации, однако лучше все-таки выкроить время для отпуска где-нибудь в уединенном санатории. Полноценное трехразовое питание, массаж, хороший сон и расслабляющая обстановка в компании любимого человека — то, что нужно.

Дело в том, что вынужденное общение с партнерами может негативно сказаться на нервной системе Весов. Групповая терапия у психолога или курсы по медитации заставят разум освободиться от негативных мыслей и настроиться на новые свершения.

В целом, уровень дохода позволит Весам раскошелиться на дорогие покупки как для себя, так и любимого человека. Не помешает обратить внимание на статусные вещи, например, роскошный костюм, часы или автомобиль. Однако гороскоп предупреждает: приобретения не стоит делать в кредит или тратить последние деньги. Всегда должен быть запас.

Финансовые риски для Весов в 2023 году

В 2023 году у Весов по гороскопу не ожидаются серьезные финансовые потери, однако все-таки не стоит полагаться на устные договоренности и излишне надеяться на порядочность новых партнеров.

Особенно, если это собственный бизнес. Желательно тщательно проверять все документы по сделкам и следить за сроком исполнения договоренностей. Но в то же время Весам нужно проявлять лояльность и гибкость в мышлении по отношению к сотрудникам, не забывать поощрять их и поддерживать боевой дух на пути к новым высотам.

Не нужно поддаваться жадности и ввязываться в сомнительные авантюры, даже если они сулят большой куш. Действиями Весов должен руководить холодный расчет. Важно прислушиваться к интуиции. В противном случае можно прогореть.

У Весов, которые получат в 2023 году ощутимую прибыль, также появится возможность для того, чтобы открыть второе дело или же инвестировать в какой-то интересный проект, связанный с новыми технологиями, творчеством или даже космической отраслью.