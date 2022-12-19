Наперегонки с ветром: Общий гороскоп для Близнецов на 2023 год

«Есть только одна подлинная ценность — это связь человека с человеком», — писал французский новеллист Антуан де Сент-Экзюпери. Эту фразу вполне можно отнести к Близнецам, которые являются прирожденными коммуникаторами. В 2023 году их умение заводить знакомства поможет избежать проблем и принесет немало приятных сюрпризов. Причина тому — активность планеты любви Венеры, благоприятно влияющей на упрочнение деловых и любовных отношений.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Близнецов в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Близнецы

Общительные и жизнерадостные Близнецы по гороскопу поймают волну удачи в новом году. Их бьющая через край энергия поможет сплотить вокруг себя немало интересных личностей, готовых прийти на помощь в любой ситуации. Причем наиболее перспективными окажутся сферы, связанные с творчеством и информацией.

«Близнецы в 2023 году любые вопросы смогут решить с помощью контактов. Один звонок нужному человеку — и дело в шляпе. Благодаря активности они максимально расширят круг знакомств и с легкостью решат любые вопросы, так что окружающим покажется, будто у Близнецов есть какой-то ключик успеха», — объяснила астролог Березовская.

Черный Водяной Кролик, который является пушистым покровителем 2023-го, оценит активность Близнецов. Даже случайный лайк в социальных сетях может обернуться романтической встречей или деловым партнерством.

Несмотря на везучесть, Близнецам следует расставить приоритеты и как-то сбалансировать поток встреч, чтобы найти время для саморазвития. Кролик представляет массу возможностей для того, чтобы открыть в себе новые таланты в неожиданных областях. Возможно, представители воздушной стихии решатся заняться каким-то делом, о котором они мечтали, но часто откладывали.

Очень полезно по гороскопу заняться образованием: уделить внимание повышению квалификации, пойти на курсы иностранного языка, бизнес-тренинги, занятия рукоделием, лекции по антропологии или другим областям знаний.

Близнецы ощутят жажду новых впечатлений. Им захочется сорваться с места, чтобы объездить далекие страны. 2023-й ожидается отличным временем для путешествий.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2023 год

Близнецам, у которых уже есть партнер, выпадет шанс укрепить отношения. Семейные представители воздушной стихии могут решиться завести ребенка, а пары, не состоящие в браке, — пойти на кардинальные перемены в жизни: заключить помолвку, начать обустройство дома или отправится в романтический круиз к лазурным берегам.

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Если в первом полугодии в личной жизни Близнецы будут наслаждаться гармонией, то уже летом вероятны небольшие разногласия. Причиной может стать занятость знака зодиака на работе или чрезмерное увлечение посторонними людьми. Нехватка внимания грозит вылиться в ссоры. В этом случае уместно будет порадовать партнера подарками или сходить вместе куда-нибудь развеяться.

«Для тех, кто находится в браке или отношениях, новый год станет своего рода проверкой на прочность. Близнецам предстоит расставить приоритеты и осознать важность партнера. Любые вопросы нужно постараться решать мирно и деликатно», — посоветовала Березовская.

Одиноким Близнецам планета любви Венера подарит возможность встретить любимого человека. Причем случится это с высокой вероятностью именно весной. Для этого важно почаще выходить в свет, ходить в кино, на ярмарки искусств и спортивные секции. Также по гороскопу хорошие шансы познакомиться представятся осенью.

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2023 год

Работоспособность Близнецов очень зависит от настроения, поэтому в финансовом плане дела будут то идти на спад, то неожиданно взлетать вверх. Ощутимый доход этому знаку зодиака принесут проекты, связанные с креативом или переговорами.

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Трудности начнутся буквально сразу. С января по март 2023 возможно безденежье. Скорее всего, некоторые Близнецы ощутят выгорание, что может подтолкнуть их к смене профессии или поиску альтернативных вариантов заработка.

Уже в мае ситуация поменяется. Представители воздушной стихии ощутят прилив сил и вдохновения, а их общительность и расторопность позволит проявить себя на работе с лучшей стороны. Близнецы буквально будут фонтанировать новыми идеями, которые встретят одобрение руководства. Причем их может ждать повышение или денежная премия.

«Многие вопросы Близнецы смогут решить творческим путем. Помогать в делах будут единомышленники», — подчеркнула астролог.

В осенне-зимний сезон знак зодиака вновь ощутит упадок сил. Близнецам наскучит их должность, а количество средств не позволит совершать импульсивные покупки для души. Чтобы не застрять на одном месте, важно этот период посвятить профессиональному росту, обучению.

«Знания станут важным подспорьем в решении важных вопросов, в том числе финансовых», — аргументировала эксперт, изучая гороскоп.

Наиболее выгодными приобретениями окажутся покупка техники и недвижимости, поэтому не стоит сорить деньгами на более мелкие покупки.

Гороскоп здоровья для Близнецов на 2023 год

Из-за того, что Близнецы привыкли отдавать свою энергию миру, в конце года психическое здоровье может их подвести. Восстановить внутреннее равновесие сил помогут сеансы у психолога, занятия спортом и хобби, например, лепка из глины или чтение книг.

«В следующем году для здоровья Близнецов очень полезными окажутся ментальные практики: медитация, аффирмации и так далее. Ежедневная практика позитивного мышления очень поддержит в сложной ситуации», — уверена специалист.

Рекомендуется купить игольчатый коврик, сходить на массаж, грязевые или солевые ванны, в баню или в салон красоты на различные бьюти-процедуры. Также Близнецам не помешает взять отпуск, чтобы привести свои нервную систему в порядок. Диета и хороший сон должны стать постоянными спутниками каждого представителя этого знака зодиака.

Рекомендации для Близнецов на 2023 год

Поскольку значительную роль в успехе Близнецов станут играть связи с людьми, Кролик советует проявлять максимальную инициативу в общении, не лениться. Не стоит пренебрегать социальными сетями, звонками родственникам, встречами с друзьями и свиданиями.

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