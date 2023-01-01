Здоровье — главное богатство человека, которое нельзя заработать и купить, его можно только укреплять и беречь. Многим знакам зодиака придется сложно в период праздничных застолий. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, надо проявить стойкость и стараться не налегать на вредную пищу. Также в зимний период особенно серьезное внимание стоит уделить профилактике простудных заболеваний.

Что ждет все знаки зодиака в 2023-м, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Павлюкова.

Ирина Павлюкова

Астролог

Общий гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на январь 2023

Положение небесных тел, которые определяют детали жизни человека, в январе 2023 года заставит представителей всех знаков зодиака задуматься о здоровье.

«В январе целых три планеты — Меркурий, Марс и Уран — будут находиться в ретроградном движении, то есть двигаться назад, поэтому происходящие события замедлятся и заставят нас доделать незавершенные дела, в том числе связанные со здоровьем. Сейчас желательно как можно лучше прислушиваться к себе и к своему самочувствию», — отметила астролог Павлюкова.

В январе, согласно гороскопу, стоит уделять внимание укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний, найти возможность восполнить внутренний ресурс и следить за правильным питанием.

«Важно помнить, что здоровье у нас одно, и необходимо всегда внимательно относиться к своему организму», — сказала эксперт.

Специалист предупредила, что прогноз носит рекомендательных характер. При первых симптомах недомогания лучше обращаться не к звездам, а сразу к врачам.

Овен — гороскоп здоровья на январь 2023

Начало нового 2023 года будет весьма насыщенным для Овнов. Но в погоне за успехом не стоит забывать о здоровье. Представителям знака зодиака необходимо находить время на собственные радости: записаться на массаж, посещать занятия по плаванию, ходить на йогу, танцы или найти другой способ выплеснуть негативные эмоции и зарядиться позитивом.

Но при такой активной жизни Овны способны не обратить внимание на плохое самочувствие или махнуть рукой на первые признаки простуды, списав их на банальную усталость. Халатное отношение к здоровью может дорого обойтись рожденным под покровительством огненной стихии.

«В первый месяц наступившего года вас могут тревожить простудные заболевания. Отнеситесь к этому серьезно. Не затягивайте с лечением», — порекомендовала астролог.

В новогодние праздники Овнам также следует быть аккуратными при занятиях экстремальными видами спорта, не рисковать понапрасну, чтобы избежать травм.

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Телец — гороскоп здоровья на январь 2023

Уже с января 2023 года Тельцы возьмут быка за рога и начнут усердно трудиться, чтобы повысить уровень дохода. Однако в погоне за счастьем представители знака зодиака способны забыть о здоровье. Подопечные земной стихии слишком трудолюбивы и никогда не хотят останавливаться на полпути к цели, даже если чувствуют себя неважно. Чтобы этого не случилось, важно не переусердствовать и вовремя взять паузу.

Для профилактики различных болезней важно находить время для прохождения расслабляющих процедур, которые помогут Тельцам оставаться в ресурсе.

«Сейчас звезды сулят вам как можно больше внимания уделить своему телу. Различные физические нагрузки и расслабляющие массажи помогут привести тело в порядок и повысить уровень вибраций», — сообщила эксперт.

В целом со здоровьем у знака зодиака ситуация будет складываться удачно. Серьезных недугов, согласно гороскопу, не предвидится. Однако имеющиеся хронические заболевания запускать не стоит.

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Близнецы — гороскоп здоровья на январь 2023

Близнецам необходимо заниматься своим психологическим здоровьем. Занятия творчеством, рукоделием, прогулки на свежем воздухе — все это поможет подопечным воздушной стихии расслабиться и переключиться. Однако если представители знака зодиака сами не справятся с проблемой, то следует обратиться за квалифицированной помощью.

Нестабильность в первый месяц 2023-го, согласно гороскопу, отразится на работе внутренних органов. Душевные переживания могут сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта. Эта система у Близнецов всегда первой принимает удар, вызванный нервным перенапряжением. Чтобы сохранить самочувствие в норме, надо следить за тем, что рожденные под покровительством воздушной стихии едят. Конечно, в новогодние праздники удержаться от жирных майонезных салатов и жареного мяса будет проблематично, но не следует поддаваться соблазнам.

«В январе следите за своим рационом и питанием. Не перегружайте ваш организм. Есть риск отравления и переедания», — отметила эксперт.

В период праздников лучше выбрать диетическое меню. Это поможет сохранить форму и не позволит здоровью пошатнуться.

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Рак — гороскоп здоровья на январь 2023

Сидячий образ жизни, который долгое время вели Раки, судя по гороскопу, способен вызвать у представителей знака зодиака проблемы со здоровьем. В январе рожденным под властью стихии воды следует пройти полноценное обследование, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем на ранних этапах.

«Сейчас вам стоит проверить весь ваш организм. Не жалейте на это времени и средств. Это поможет исключить либо выявить различные недуги», — порекомендовала эксперт.

Также Ракам необходимо беречься от сквозняков, так как в январе высок риск простудных заболеваний. В зимние вечера им следует уединяться с чашечкой чая с медом или малиновым вареньем, а также есть больше свежих фруктов и овощей. Однако подопечным водной стихии необходимо ограничивать потребление сладкого. Конечно, вкусности так и будут их соблазнять, но стоит держать себя в руках. Это поможет Ракам не набрать лишних килограммов и сохранить здоровье.

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Лев — гороскоп здоровья на январь 2023

Январь заставит Львов вспомнить о хронических заболеваниях. Постоянные стрессы и переживания по поводу личной жизни вновь обратят внимание представителей знаков зодиака к старым проблемам со здоровьем. Чтобы сохранить самочувствие в норме, следует соблюдать режим дня, больше двигаться и следить за питанием. Эти три кита помогут сохранить тонус для серьезных изменений в других сферах жизни.

«Сон, правильное питание, физические нагрузки — это ваши друзья на ближайший месяц. Не стоит пренебрегать своим здоровьем. Займитесь общим и эмоциональный состоянием вашего организма», — посоветовала эксперт.

В суматохе дел в январе для Львов будет высок риск выгорания. Им не надо зацикливаться на проблемах и посвящать все время только карьере. Представителям знака зодиака необходимо отдыхать и больше проводить времени на свежем воздухе, чтобы восполнять энергию.

В этом году Львам предстоит завершить период трансформации. Изменения лучше начать уже в январе. Рожденным под властью стихии огня следует сделать хотя бы маленький шаг на пути к глобальным переменам, например, отказаться от вредных привычек.

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Дева — гороскоп здоровья на январь 2023

Проблемы со здоровьем у Дев могут возникнуть из-за их излишней эмоциональности. Знаку зодиака не следует воспринимать маленькие недопонимания с партнерам и трудности как полную трагедию жизни и устраивать скандалы по поводу и без. Это негативно отразиться на ментальном здоровье.

Девам в январе лучше заняться такими практиками, как йога, медитация или аффирмация, которые позволяют расслабиться и настроиться на внутреннюю гармонию, а также уменьшить чувство тревоги и стресса. Также справиться с тревогой и стрессом позволит дыхательная гимнастика. Если начать утро с подобных практик, то можно зарядиться позитивными эмоциями на целый день.

«В последнее время ваши эмоции зашкаливают. Навалившиеся проблемы не дают возможности вздохнуть полной грудью. Сейчас вам помогут отдых и расслабление», — рассказала специалист.

В погоне за властью и карьерными перспективами Девы способны пренебрегать питанием. Но неправильный режим дня создаст большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Стоит обратить на эту часть организма особое внимание и стараться есть по часам. Если в порыве работы они все-таки забывают про обеденные перекусы, то надо ставить будильник и несмотря ни на что делать паузу.

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Весы — гороскоп здоровья на январь 2023

Здоровье для Весов в январе станет темой номер один. Вследствие постоянного стресса у представителей знака зодиака могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами. Если не начать следить за самочувствием с начала года, то проблемы станут усугубляться в течение года.

«Вам следует как можно больше внимания и времени уделить своему физическому состоянию. Не перегружайте свой организм. Питание и тренировки принесут вам много энергии для достижения поставленных целей», — отметила эксперт.

Целеустремленность Весов в январе способна сыграть с ними злую шутку. Если подопечных воздушной стихии беспокоят проблемы со сном или необоснованные страхи, желательно обратиться к психологу, чтобы тот помог выявить причины таких проявлений и проработать сложный вопрос.

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Скорпион — гороскоп здоровья на январь 2023

Причинами проблем со здоровьем, согласно гороскопу, станут пылкий темперамент Скорпионов и их легкомысленное отношения к недомоганиям. Конечно, представителям знака зодиака сложно сбросить скорость и отложить планы по завоеванию мира, но все-таки придется это сделать при первых признаках плохого самочувствия. Пауза в работе немного увеличит время реализации планов, но после выздоровления с новыми силами будет легче достичь успеха.

«Вы сейчас находитесь на эмоциональных качелях. Это сильно влияет на ваш как физический, так и эмоциональный фон. Прогулки на свежем воздухе и спорт — вот, что вам действительно нужно в январе», — поделилась советом астролог.

Чтобы избежать проблем со здоровьем важно не пренебрегать профилактикой инфекционных заболеваний и записаться на расслабляющие процедуры. Массаж, поход в спа-салоны и кратковременные поездки помогут оставаться в строю и снизить влияние стресса на организм.

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Стрелец — гороскоп здоровья на январь 2023

В новый год с новыми привычками — такой девиз на январь у Стрельцов. Представители огненной стихии в последнее время мало уделяли время своему самочувствию. Все их внимание было приковано к семье и карьере. В 2023-м гороскоп рекомендует изменить подход к жизни и найти в своем плотном графике время на себя. Укрепить здоровье Стрельцам помогут активные физические нагрузки. Фитнес, аэробика, занятия в спортзале — все это позволит не только всегда оставаться в форме, но и быть в ресурсе.

Стрельцам также важно перестать заедать стресс. Все сладкое и жирное стоит выбросить из холодильника и сформировать привычку к правильному питанию. Эффект будет потрясающим.

«В начале года вам стоит уделить внимание своему физическому состоянию. Побольше тренировок, здоровое питания и увидите, как многие проблемы начнут уходить из вашей жизни», — отметила эксперт.

Чтобы избежать выгорания, следует следить за психологическим состоянием, избегать интеллектуального перенапряжения. Рожденным под властью огненной стихии важно делать перерывы в работе и переключать внимание.

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Козерог — гороскоп здоровья на январь 2023

Фокус внимания у Козерогов в январе должен быть направлен на зону желудочно-кишечного тракта, так как в погоне за успехом представители знака зодиака могут забыть о правильном сбалансированном питании. Стоит привести в норму свой рацион и при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.

От стресса и нервов начнут страдать органы репродуктивной системы. Если пренебрегать плановыми осмотрами у профильного специалиста, Козероги способны запустить проблему. Вероятно, последствия будут серьезными. Гороскоп рекомендует прислушиваться к самочувствию и не запускать проблему.

В январе энергия Козерогов будет бить через край, однако не нужно переутомляться. Лучше направить силы на те проекты, которые они хотят реализовать в новом году, а также уделять время близким.

«Вы полны энергии и сил. Но не перетруждайте себя. Постарайтесь вашу энергию и запал направить в мирное русло и вы добьетесь ошеломительных результатов», — сообщила Ирина, сверяясь с гороскопом.

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Водолей — гороскоп здоровья на январь 2023

Согласно гороскопу, Водолеи в январе почувствуют небольшое недомогание. Неудачи в личной жизнь, стресс на работе — все это их тревожило в течение долгого времени. Сейчас все переживания могут отразиться на здоровье.

Представителям знака зодиака стоит внимательнее прислушиваться к самочувствию и пройти комплексное обследование, чтобы выявить неприятные заболевания на ранних стадиях и сразу начать лечение.

«В этом месяце вам стоит особое внимание уделить своему организму. Если вас что-то беспокоит длительное время, то январь как раз тот месяц, когда необходимо сходить к врачу и сдать все необходимые анализы», — рассказала астролог.

Особое внимание Водолеям надо уделить укреплению иммунитета. При выходе на улицу надо как следует утепляться. Конечно, шапка может испортить прическу, а пуховик не создаст романтичный образ, зато поможет не заболеть.

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Рыбы — гороскоп здоровья на январь 2023

В плане здоровья Рыбам в январе следует держать руку на пульсе. В это время напомнят о себе хронические заболевания. Не следует пренебрегать лечением. Своевременная терапия поможет стабилизировать состояние.

«Сейчас могут вылезти на поверхность ваши различные недуги, хронические болезни. Совет звезд: в этом месяце уделить как можно больше внимания себе, своему здоровью, начать правильное питание и наладить сон», — сообщила Ирина.

Гороскоп также рекомендует Рыбам задуматься о репродуктивном здоровье. Если представители знака зодиака планируют беременность в 2023-м, то пройти обследование следует уже в январе. Год Кролика — отличное время для зачатия и рождения детей. При возникновении сложностей в этой сфере Рыбам лучше обратиться к специалисту. Лечение, как говорят звезды, завершится благополучно и поможет достигнуть желаемого результата.

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