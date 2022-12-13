Названы три знака зодиака, которым 2023 год Кролика принесет удачу в деньгах

Влияние Черного Водяного Кролика кардинально изменит экономическую ситуацию и позволит каждому развивать карьеру в спокойных условиях. Этап нестабильности в финансовой сфере наконец завершится. Люди смогут постепенно выбраться из ситуации, когда приходится сводить концы с концами, и начнут откладывать деньги на крупные покупки, которые могут произойти уже в конце 2023-го.

В делах у каждого человека в новом году будет полный порядок. Энергия Кролика поможет получить долгожданное повышение и прибавку к заработной плате. Но покровитель 2023-го выбрал своих любимчиков и будет особенно поддерживать их в течение всего периода. От кого денежная удача не отвернется ни на минуту, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Ирина Березовская.

Общие тенденции 2023 года в финансовой сфере для всех знаков зодиака

Энергетика нового 2023 года окажет позитивное влияние на деловую сферу. Наконец настанет время стабильности и приобретений. Однако на выходе из довольно неспокойного периода окажется, что все в мире сильно изменилось, поэтому потребуются новые знания для того, чтобы развивать карьеру. Важно не бояться вновь сесть за учебники и стремиться к карьерному росту. Трудолюбивый и любознательный Кролик обязательно оценит старания и вознаградит каждого.

Стоять на месте и ждать, когда деньги посыпятся с неба, не следует. Закладывать фундамент для грядущих достижений надо в первые месяцы нового года. В январе следует сформулировать планы на 2023-й и составить стратегию по их реализации. При этом стоит крупные сделки и приобретения отложить на ноябрь или декабрь. Приобретения именно в это время принесут максимальную выгоду.

В течение нового года также необходимо выходить в свет и больше общаться. Именно заведенные в 2023-м знакомства станут способствовать выведению карьеры на принципиально новый уровень.

«Стоит сделать акцент на расширение контактов, связей. Это в значительной степени поможет вам увеличить доход», — отметила астролог.

Преодолеть все сложности поможет гибкость мышления и творческий подход к решению сложных задач. Кардинально новые стратегии позволят оптимизировать рабочий процесс, найти компромиссы с коллегами и руководством и с успехом выйти из конфликтных ситуаций.

Финансовый гороскоп на 2023 год: важные денежные даты и месяцы

«Очень важно в новом году развивать в себе творческий, креативный подход к решению финансовых вопросов. Это тоже очень коррелирует с энергиями года Кролика. Это позволит вам привлечь дополнительные источники дохода в вашу жизнь», — порекомендовала эксперт.

В течение года также будет везти специалистам в определенных сферах. Наибольшую удачу в новом году получат врачи, юристы и дипломаты.

Каким знакам зодиака повезет в деньгах в 2023 году

Денежная удача в той или иной степени коснется каждого. Но трех представителей зодиакального круга ждет феноменальный успех в делах. Денежная удача захватит Раков, Львов и Козерогов в самом начале года и не отпустит до завершения 2023-го.

Они смогут построить успешную карьеру и открыть для себя новые горизонты. Препятствий на их пути к цели не будет, поэтому главный совет года: оставить все переживания и двигаться только вперед.

Раки

В новом году Раки будут излучать креативные идеи. Но в этот раз все их задумки наконец получат развитие. Возможно, в их окружении появятся люди, которые помогут в реализации даже самых, на первый взгляд, невыполнимых задач. Стоит лишь больше доверять людям и не стесняться озвучивать свои идеи.

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Поскольку энергия 2023 года будет наполнена творчеством, то и Ракам следует заняться искусством или рукоделием. Это позволит открыть новые источники дохода и развиваться в той сфере, которая им максимально интересна.

«Хочу отметить Раков, которые методично и верно идут к своим целям, активно действуют, у них все так динамично развивается.<…> Год тоже такой яркий, заметный и по финансовым показателям очень позитивный», — рассказала астролог.

Черный Водяной Кролик наполнит Раков позитивной энергией, которая поможет представителям знака зодиака неотступно идти к своей цели, а не пятиться назад от страха подвергнуться неудаче. Однако не стоит распыляться и растрачивать силы сразу на несколько проектов, важно сделать выбор и сосредоточиться на чем-то одном.

Львы

В новом году Львам выпадет возможность проявить весь свой огненный потенциал. Несмотря на то, что в природе кролики с опаской относятся к царю зверей, символ 2023-го щедро одарит представителей знака зодиака. Они получат возможность сделать очередной шаг к успеху.

Львы долгое время находились в поиске правильного пути и в 2023-м наконец смогут понять, чем хотят заниматься в жизни и каких высот достичь. Рожденные под покровительством стихии огня в это время ощутят прилив сил, что позволит им успешно продвигаться по карьерной лестнице.

«Львы завершают свой трансформационный период и выходят на новые уровни. Выходят просто на какие-то новые совершенно для них цифры дохода. Год очень значительный для них», — отметила специалист.

Везти Львам начнет уже в начале года. Они смогут привлечь внимание людей, которые будут полезны им в развитии карьеры. Заключенные в это время крупные сделки позволят получить приятные финансовые бонусы. Уровень дохода превзойдет все ожидания, что приятно удивит огненный знак.

Козероги

Как землю питает вода, так и Черный Водяной Кролик будет отдавать положительную энергию земному знаку. Это благотворно повлияет на дела Козерогов в новом году. Задач в 2023-м у них будет много, поэтому важно начать реализовывать свой потенциал в профессии еще в январе. Первое финансовое вознаграждение представители знака зодиака получат уже через месяц.

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Наибольший успех в финансовой сфере к земному знаку придет в конце года. Тогда Козероги смогут побаловать себя и свою семью большими приобретениями.

«Они весь год кропотливо трудятся, четко идут к своим целям и в конце года получают прекрасные результаты в виде крупных покупок имущества, недвижимости и таких очень важных фундаментальных приобретений», — сообщила эксперт.

Везение в течение года будет сопровождать Козерогов не только в делах. Представителей этого знака зодиака ждет еще и благоприятный период в личной жизни. Год Кролика поможет вывести отношения со второй половинкой на новый уровень. Но затраты на свадьбу и рождение детей не нанесут серьезного удара по бюджету Козерогов в этот период.

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