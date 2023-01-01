Остаемся зимовать: чем можно и категорически нельзя кормить птиц

Птицы по-разному адаптируются к изменению погодных условий в течение года. Одни виды улетают за тысячи километров от родных мест, а другие ведут оседлый образ жизни. В России около 70 видов зимующих птиц. С каждым годом это число увеличивается за счет их перелетных сородичей, которые больше не мигрируют на юг.

Почему эти птицы становятся зимующими и как им помочь в холодное время года — на этот и другие вопросы в эфире радио «Петербург» ответила кандидат биологических наук, орнитолог Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Наталья Иовченко.

Чем правильно кормить птиц зимой

Летом подкармливать птиц не нужно. Они должны сами научиться добывать себе пищу. А вот зимой человеку стоит позаботиться о пернатых. Эксперт считает, что делать это необходимо, когда все перелетные птицы улетели на юг. Знание нюанса поможет не спровоцировать у пернатых желания остаться.

Подкормка привлекает птиц в городские парки, где многие не только кормятся, но и начинают гнездиться. Это относится к тем же синицам или снегирям. Кормить зимой лучше всего семенами подсолнечника, утверждает эксперт. Ни в коем случае не нужно давать птицам жареные и соленые семена подсолнечника, именно натуральные в кожуре, можно даже очищенные.

«Это очень высококалорийный корм, который подходит буквально всем нашим птицам. Для каких-то мелких птиц можно раскатать бутылкой, скалкой, чтобы раздавить эти семечки, и они были доступны», — уточнила Наталья Иовченко.

Расширить «меню» в кормушке можно различными сытными угощениями:

Семена проса, пшеницы, овса. Такой корм порадует воробьев, щеглов, зеленушек. Перед применением зерна желательно его прорастить. Если всходы начинают плесневеть, это означает, что они заражены спорами. Такой корм не годится в пищу пернатым.

Дробленый арахис также является источником растительных жиров. Им с удовольствием лакомятся дятлы, синицы, поползни.

Несоленое сало — любимое угощение для синиц и поползней. Как правило, небольшие кусочки подвешивают на веревках рядом с окнами, около кормушек, на ветках деревьев, чтобы сытный корм не достался котам или собакам. Есть еще один вариант приготовления высококалорийного угощения для птиц — питательные лепешки. Их можно сделать, соединив растопленное сало со злаками. После застывания лепешки нанизывают на веточки деревьев или подвешивают на крепкую нитку.

Сушеные ягоды рябины и боярышника привлекают снегирей и свиристелей. Заранее собранные осенью крылатки клена и ясеня тоже подойдут. Их обычно вывешивают в кормушки.

Шишки, желуди придутся по вкусу сойкам, клестам и дятлам. Этот прикорм также привлекает белок.

Ломтики яблок, семена арбуза, тыквы, перезревших кабачков нравятся зимующим птицам. После промывания и просушивания семена можно насыпать в кормушку.

По вкусу пернатым и вязанки из сушеных яблок и груш, плодов шиповника, нанизанных на прочную веревку.

Все продукты должны быть свежими. Не нужно очищать корм от зерновой оболочки, подвергать термической обработке, солить, коптить.

Для поддержания костей птиц в здоровом состоянии к корму можно добавить толченую яичную скорлупу, кусочки мела, а для лучшего пищеварения — промытый речной песок и мелкие камешки.

Люди, у которых есть дачные участки, могут поддержать зимующих птиц и без кормушки. Для этого высаживаются деревья и кустарники, плоды которых остаются на ветках зимой. К таким растениям относятся рябина, калина, боярышник и крушина.

Чем категорически нельзя кормить птиц

Для корма не подходят крошки ржаного и черного хлеба, обжаренные, соленые семечки. Они плохо перевариваются из-за высокого содержания в нем белков и жиров. А хлеб быстро начинает бродить, затрудняя дыхание, иногда даже перекрывая его.

Соль тяжело выводится из организма птицы, так как у нее нет потовых желез. Поэтому увеличивается нагрузка на почки. Некоторые виды солей откладываются в суставах. Это негативно влияет на работу опорно-двигательной системы особей, причиняя боль.

Косточки ягод и фруктов не стоит класть в кормушку. Вишня, персик, абрикос, миндаль богаты синильной кислотой. Их чрезмерное употребление грозит отравлением.

Рис и картофель, грибы, консервы, мягкие гранулированные корма для кошек и собак также не пригодны для птиц. Их пищеварительная система не способна справиться с такими продуктами.

Зимующие птицы — какие виды остаются в городах в холодное время года

Перелетные птицы покидают большинство регионов России еще до первых чисел ноября. Хотя процесс миграции начинается в конце лета: сначала отправляются на юг те виды, которые зимуют наиболее далеко от мест летнего гнездования. Позже улетают ближние «мигранты» в Западную Европу.

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На родине зимует немало пернатых: воробьи, синицы, дятлы, сойки, сороки, свиристели, снегири. В том числе и более редкие виды — серый сорокопут.

«Он ежегодно появляется у нас где-то в конце сентября — начале октября и охотно зимует. Для него здесь благоприятные условия. В последние годы регулярно можно видеть даже в парках возле кормушек, где он охотится и на грызунов, которые кормятся остатками корма под кормушками, и на маленьких птичек: синиц, воробьев», — поделилась эксперт.

Стоит отметить и тетеревятников, они тоже остаются на зиму. Однако встретить их можно только в лесах и горных массивах.

Почему перелетные птицы перестали улетать на юг

Причину этого феномена орнитологи видят в утрате многими птицами инстинкта миграции. В некоторых частях России на это влияют более мягкие зимы и урожай ягод, в частности, рябины. Второй и по сути более серьезный фактор — это массовая подкормка и питание на свалках. Например, в Санкт-Петербурге орнитологи замечают зимующих крякв. Их подкармливают в невероятных масштабах. Наличие корма в избытке приводит к тому, что утки остаются на зимовку.

«Это нарушает инстинкт миграции, потому что главный движущий фактор эволюции птицы — это еда, в первую очередь. Если она есть, то инстинкты миграционные затухают, и птицы остаются. У нас много таких примеров. Те же серебристые и озерные чайки остаются», — рассказала орнитолог.

По словам Натальи Иовченко, это опасная ситуация, потому что зимы в России чаще всего суровые.

«Очень жалко этих птиц. Когда холодно, люди забывают о них, им не хочется выходить, кормить их. Мы наблюдаем такие истории, когда эти же утки сидят голодные, потому что еды, естественно, нет. Водоемы у нас в любом случае, как правило, уже к середине января замерзают и остаются небольшие кусочки открытой воды. Но корма там, сами понимаете, на всех не хватает», — посетовала она.

Поэтому подкармливать птиц в то время года, когда они должны улетать, неправильно. Это подвергает их жизнь опасности. Задержавшиеся птицы далеко не всегда могут отправиться на юг позже из-за погодных условий, отсутствия еды по пути следования и незнания маршрута. Такая ситуация может возникнуть, если птица родилась в России, никогда не улетала из мест гнездования, а следовать ей не за кем.