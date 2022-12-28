Рождественский стол по старинному рецепту: чем 7 января угощали гостей на Руси

Рождество Христово — второй главный христианский праздник после Пасхи. В православной традиции его отмечают 7 января. На русской земле его начали праздновать в Х веке, после Крещения Руси.

К Рождеству всегда долго готовились и праздновали на широкую ногу. Столы ломились от угощений. Некоторые слои общества даже позволяли себе потчевать гостей экзотическими блюдами.

Как готовились к Рождеству на Руси

Рождество встречали пышно и торжественно. После долгих дней поста, длившегося с конца ноября и заставляющего забыть о многих земных радостях, народ стремился весело и широко отметить его окончание и отпраздновать рождение Спасителя — Иисуса Христа.

Готовиться к великому празднику начинали задолго до великого дня. В последнюю неделю Рождественского поста, когда он выходил в самую строгую фазу, обычно затевали генеральную уборку. Считалось, что в светлый праздник в доме должна быть идеальная чистота. Начинали наведение порядка на Рождество с уборки паутины и мытья полов. На улицу выносили ковры и мебель, чтобы выбить из них скопившуюся пыль. Обязательно в это время чистили оклады икон и вешали на окна чистые накрахмаленные шторы.

Рождество в старину отмечали веселыми гуляниями. © РИА Новости / Александр Кондратюк

Более зажиточные меняли половики на праздничные — белые с голубым узором. Эти цвета преобладали в течение всего Рождества. В народе зажигали лампадки таких оттенков перед ликами святых и ставили на стол белую утварь с голубой каймой. Главный символ — рождественскую елку — покупали или срубали заранее, но устанавливали ее только в праздничную ночь.

Пока дети спали, ель украшали сладостями: конфетами, пряниками, яблоками и другими. Наутро после ранней обедни в комнату пускали детей и разрешали им собрать те дары, которыми родители украсили дерево. Это было настоящим чудом для маленьких домочадцев. Яркие воспоминания об этом событии сохранились у многих известных русских писателей. Изначально, когда традиция только появилась в России, а это произошло благодаря Петру I в XVIII веке, украшенное растение стояло в доме только один день, уже позже его стали убирать ближе к празднику Крещения.

В течение всего дня Рождества Христова не рекомендовалось заниматься никакой работой, даже рукоделием. Но не воспрещалось веселиться и ходить в гости. Визиты наносили, прежде всего, родственникам, так как считалось, что это семейный праздник, поэтому стремились навестить всех живущих неподалеку. Принимали гостей с большим радушием. Забежать на минутку, как принято сейчас, тогда казалось невозможным. Чтобы не обидеть хозяев дома, следовало сесть за стол и отведать приготовленные яства.

Застолье в этот день было особенным. После долгого 40-дневного Рождественского поста наконец наступало время разговения. Но для того чтобы правильно выйти из скромного режима, готовилось два меню: постное для Сочельника и полноценное на сам праздник.

Постное меню на Рождество Христово

Праздновать Рождество Христово начинали 6 января. В этот день, Сочельник, согласно народным традициям, вообще не притрагивались к пище до того момента, пока на вечернем небосводе не появится первая звезда, символизирующая ту, что ознаменовала рождение Иисуса Христа. До появления светила хозяйке требовалось приготовить несколько постных блюд, чтобы угостить семью после заката.

Хозяйка на Рождество в старину готовила два меню. © РИА Новости / Виктор Толочко

Обязательно на столе должны были стоять сочиво или кутья. Название этих блюд происходит от названий предрождественского дня — Сочельника или Кутейника. Все ингредиенты, требующиеся для их приготовления, наделялись особым смыслом. Зерно считалось символом воскрешения, сладкий мед олицетворял здоровье и благополучие, а мак обещал достаток в семье. Также в блюдо добавляли орехи и сухофрукты. Но такой рецепт характерен для центральных регионов России. На юге чаще варили рис. Однако остальные ингредиенты оставались неизменными.

Конечно же, вечер перед праздником не мог обойтись без постных блинов. В их состав вместо молока и масла входил картофельный бульон или минеральная вода. Также на стол хозяйка могла поставить винегрет, голубцы и рыбные пироги, чтобы порадовать близких.

Изобилие блюд рождественского стола

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В ночь Рождества семьи обязательно посещали богослужение. Для этого они надевали самую нарядную одежду, которая только была в их гардеробе. После возвращения домой и начинался сам праздник. Постные блюда заменялись сытными и аппетитными угощениями. Гостям и домочадцам предлагали отведать мясные блюда, пироги на молоке и масле, жирную рыбу и экзотические десерты.

Обычно на стол ставили 12 блюд, каждое из которых символизировало одного из апостолов. Но не все могли позволить себе такую роскошь. Достаток семьи влияли на выбор рецептов. Состоятельные и аристократические семьи баловали себя и других блюдами европейской кухни, обычные люди довольствовались народными рецептами.

Сервировка тоже отличалась в зависимости от слоя населения, к которому относилась семья. В деревнях сначала на стол клали солому или сено, а сверху накрывали праздничной скатертью. Эта традиция способствовала гаданию на будущий урожай. Так, если вынуть длинную соломинку, то в новом году уродится хороший урожай льна, а если короткую, то деревне грозит неурожай.

Традиционно на рождественском застолье можно было увидеть птицу и свинину. Блюда из них долго являлись главными атрибутами праздника.

Рождественский гусь

Центр рождественского стола чаще всего занимало блюдо из гуся. Он являлся непременным атрибутом праздника. Согласно старинным рецептам, птицу фаршировали тушеной кислой капустой и жарили на противне. Другим популярным рецептом был гусь с яблоками.

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Также из птиц на Рождество пользовались спросом рябчики и утки. Зажиточные жители могли себе позволить приобрести перепелов и глухарей для праздничной трапезы.

Блюда из свинины

Скотоводство — довольно затратная отрасль хозяйства. Чтобы сэкономить и не кормить свиней всю зиму, накануне рождественских праздников животных забивали, поэтому традиционно на рождественском столе всегда можно было увидеть свинину.

На праздник готовили молочных поросят и подавали их вместе с гречневой кашей. На столе стояла буженина и солонина. В старину также подавали кашу со свиными ножками, но иногда традицию немного меняли и подавали фаршированную свиную грудинку с капустой и яблоками. Из мяса также готовили холодец.

Пироги, пряники и блины

Конечно же, праздник не обходился без всеми любимых лакомств. Особой популярностью на Рождество пользовались ржаной пирог с рыбой и имбирный пирог. Маленьким членам семьи готовили выпечку со сладкими начинками. Дети радовались и пряникам, которые дарили им взрослые.

Традиция готовить «козули» сохранялась на Русском Севере и в советское время. © РИА Новости / Юрий Кавер

В деревнях пекли специальные угощения, которые назывались «козулями». Это печенья-пряники из постного теста в виде домашних животных. Их делали всей семьей в вечер сочельника. Люди верили, что выпечка в форме коз, коров, овец или быков приносит домашним материальное благополучие.

Фигурки из теста в сочельник выносили на мороз, а утром в Рождество отправляли в печь. Это традиция родилась еще в языческие времена и соблюдалась после принятия христианства. Козулей отправляли родственникам с добрыми пожеланиями.

Напитки на праздничном столе

В качестве напитка на Рождество в деревнях готовили взвар из сушеных фруктов с добавлением меда. Самым популярным был напиток из яблок с добавлением сухих или моченых ягод клюквы, брусники или малины. В зависимости от региона рецепт мог немного меняться. На юге России добавляли подкопченную грушу и травы: мяту, душицу, чабрец и другие.

В деревнях также готовили сбитень и всевозможные настойки. Перед тем, как посадить гостя за рождественский стол, считалось необходимым его напоить горячительным напитком.

Экзотические продукты и другие сладости

Стоит помнить, что в Рождество — зимний праздник, поэтому свежих фруктов на столах практически не было. Вместо них гостей потчевали вареньем.

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Семьи с достатком могли себе позволить преподнести гостям конфеты, мандарины, клубнику, ананасы и груши. Эти диковинные фрукты выращивались в специальных оранжереях. Хорошим тоном также считалось пригласить гостей в оранжереи, где росли пальмы и другие диковинные растения. Так жили не только дворяне. Богатые купцы тоже позволяли себе на Рождество баловать близких деликатесами. На столе крупных торговцев появлялись даже омары.

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