Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 48

Пятый канал рассказывает о секрете быстрого приготовления популярного американского блюда.

Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Perre via www.imago-im

Вам вдруг надоели стандартные завтраки вроде каш и жареных яиц? Пятый канал знает, как разнообразить ваше утреннее меню. Как насчет того, чтобы приготовить яйцо Бенедикт? Шеф-повар Рустам Тангиров рассказывает, как быстро и вкусно приготовить сложное, на первый взгляд, блюдо.

Вам понадобятся одно яйцо, хлеб, белое вино, лимон, сливочное масло, уксус, зелень и рыбное филе на ваш вкус.

Теперь в кипящую воду одной кастрюли поместите разбитое яйцо без скорлупы, а во второй будет готовиться основа яйца Бенедикт — голландский соус. Добавьте туда немного белого вина и сока лимона. К слову, чтобы сок лимона лучше выходил из кожуры, нужно проткнуть плод вилкой. Следующий ингредиент соуса — топленое сливочное масло.

Тосты для блюда можно делать из любого хлеба. Положите его кусочки на сковороду и обжаривайте несколько минут.

Затем в кастрюлю с яйцом пашот добавьте немного уксуса. Это не позволит ему расплыться. Ваш завтрак почти готов. Осталось только выложить все приготовленные составляющие яйца Бенедикт на тарелку.

Сначала тосты, следом рыбу (в нашем случае — лосось), голландский соус, зелень и соль. Главное — учитывайте, что соус должен быть весьма густым. Приятного аппетита!

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