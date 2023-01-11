14 января отмечается важный православный праздник — День обрезания Господня. В этот праздник верующие соблюдали множество традиций и обычаев.

Православные христиане 14 января отмечают День обрезания Господня. Церковный праздник совпадает со Старым Новым годом, поэтому так или иначе имеет связанные с ними традиции.

Обрезание Господне — смысл праздника

Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

В этот день Церковь вспоминает, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и там вместе с наречением имени — Иисус (ему было даровано имя Спасителя, которое молвил Марии Ангел в День Благовещения) — совершили обряд обрезания, который был обязательным по ветхозаветному закону для всех новорожденных мальчиков на восьмой день жизни в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом.

Данная традиция символизировала связь ребенка с Богом и очищение от первородного греха. Соблюдение Сыном Божьим данного ритуала стало примером того, как людям нужно неукоснительно исполнять Божественные установления и посвящать себя Богу.

В церкви обрезание приравнивали к началу полноценной жизни. А для того чтобы ввести Новый Закон, Иисус должен был заслужить людское доверие и неукоснительно соблюдать Ветхий Завет. Поэтому Сын Божий, имеющий святейшую плоть и не подвластный страстям людским, покорился всем предписаниям. Он принял обряд обрезания и был отнесен к грешникам, взяв все их проступки на себя и через боль и кровь отрезав от себя все страсти, пагубные привычки и пригрешения.

Принимая обряд, Спаситель явил людям неизбежность отступления от грехов — гордыни, эгоизма и других. Этот праздник напоминает всем христианам, что первыми иудеями, которые строго чтили Закон Божий, были Иисус, апостолы и первые сторонники христианства.

Праздник Обрезания сыграл важную историческую роль в конце I века, когда среди христиан возникла одна из первых ересей —докетизм. Ее название происходит от греческого «докео», что означает «казаться». Последователи докетизма считали Христа не реальным человеком, а призраком или духом, который лишь казался воплотившимся. Евангельское свидетельство о том, что Иисус прошел обрезание в спорах того времени стало важным свидетельством того, что плоть Христа была осязаемой, а значит и Сам Он был истинно воплощенным.

Праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».

В новозаветное время обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся.

Какого числа празднуется Обрезание Господне

Дата Обрезания Господня привязана к дате Рождества и неизменна.

Из года в год она приходится на 14 января по новому стилю — на восьмой день после праздника Рождества Христова.

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку, в это же время православные начали отмечать Рождество Христово.

Васильев день — традиции 14 января

Обрезание Господне отмечают в одно время с Васильевым днем. Традиции праздника связаны с отмечанием Старого Нового года.

С давних времен в это время люди ходили по соседским домам: поздравляли, желали добра, благополучия и мира всей семье. По приметам желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно исполнится.

В ночь с 13 на 14 января молодые девушки совершали обряд гадания. Период Святок считали лучшим временем для гаданий на суженого и ворожбы на будущее. Перед сном девушки распускали волосы, расчесывали их, клали гребень под подушку и произносили магические слова: «Суженый-ряженый, приди расчесать мне волосы».

Дети распевали «засевальные песни» и пожелания, ходили по деревенским домам и «сеяли» зерна. Также существовал предпраздничный обычай «щедрого» вечера. В это время крестьяне запевали «щедривки» — песни с пожеланиями счастья и здоровья.

В это время старики предсказывали погоду на ближайший год. Если утро было ясное, то год будет благополучным. Если поля покрывались инеем, то хорошо поспеют зерновые, а если день погожий — год будет урожайным. Снег, который выпадал в день Обрезания, считался предвестником удачи.

Дети распевали «засевальные песни» и пожелания, ходили по деревенским домам и «сеяли» зерна. Также существовал предпраздничный обычай «щедрого» вечера. В это время крестьяне запевали «щедривки» — песни с пожеланиями счастья и здоровья.

Что можно делать 14 января

В День обрезания Господня в народе было принято собираться всей семьей, просить друг у друга прощения и отпускать все обиды. 14 января было необходимо очистить душу от скверных мыслей и наполнить ее добротой и любовью к окружающим.

Считалось, что на праздник обязательно нужно помочь нуждающимся. Люди верили, что таким образом они становятся ближе к Господу и очищаются от грехов. Многие угощали друг друга и говорили теплые слова. В ночь на 14 января верующие также ежегодно посещают храм, где совершается всенощное бдение.

Поскольку наряду с православным праздником, 14 января отмечается Старый Новый год, в этот день было принято загадывать желания. В народе верили, что если записать его на листочке и при этом исключить частицу «не» при формулировке, мечта обязательно осуществится.

Что категорически нельзя делать 14 января

На обрезание Господне нельзя охотиться и резать скотину — по приметам можно накликать беду. Венчаться на Обрезание Господне, а также проводить любые другие светские праздничные мероприятия также нельзя.

В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в помощи и прощении — это может привлечь неудачу. Нельзя в праздник ругаться и злиться, оскорблять близких людей, думать о плохом. По приметам все слова и мысли, сказанные в это день, вернутся сторицей.

Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и объедаться — церковь излишества не приветствует.

Чтобы привлечь в дом счастье и успех, необходимо, чтобы 14 января первым порог дома переступил обязательно мужчина. Праздник запрещено проводить исключительно в женской компании, иначе таким образом можно притянуть в свою жизнь неприятности.

В этот день не разрешалось выбрасывать из дома мусор и ссориться друг с другом. Серьезную уборку также лучше отложить на пару дней.

Не рекомендуется 14 января давать деньги в долг и пытаться решить свои финансовые проблемы. Люди верили, что в противном случае они будут считать деньги весь следующий год и проливать слезы.

Нежелательно надевать в праздничный день старую одежду, поскольку она может препятствовать новым благоприятным переменам в жизни.

Народные приметы 14 января