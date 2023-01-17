«У меня антракт»: Прохор Шаляпин ищет женщину для серьезных отношений

Певец Прохор Шаляпин бросил возлюбленную Ольгу Сан. За что мужчина не смог простить избранницу и о чем мечтает в новых отношениях, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин расстался с возлюбленной телеведущей и певицей Ольгой Сан. По словам артиста, женщина ревновала его к каждой юбке, а также часто напоминала ему о бывших женах. Певец сообщил, что устал от постоянных скандалов. Теперь он решил пересмотреть подход к выбору спутницы. В чем Ольга Сан обвинила артиста и почему Шаляпин больше не хочет заводить романы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В расставании Прохор винит возлюбленную. Постоянные конфликты не давали певцу покоя. Убедить избранницу в своей верности он не смог, поэтому решил уйти.

«Я вообще ни с кем не ссорюсь из своих мадам. Понимаете, просто когда претензии начинают предъявлять, начинают ревновать, я ретируюсь», — откровенно признался певец.

Телеведущая и певица Ольга Сан, с которой Шаляпина связывали последние отношения, призналась, что поведение избранника оказалось для нее неожиданностью.

«Я не ожидала, что нашу красивую, волшебную историю можно было так опустить», — поведала женщина.

Еще недавно артист рассказывал, как счастлив рядом со своей новой возлюбленной. Он даже переехал к Сан в квартиру. Пара строила планы на совместное будущее. Девушка даже купила наряд на свадьбу. Правда, оказалось, что планы она строила одна.

«Мне не нужен гостевой брак, я хочу нормальную полноценную семью», — заявила Ольга.

А Прохор все это время считал себя свободным мужчиной и не воспринимал их отношения всерьез.

«К Ольге испытываю очень теплые чувства, но я еще раз говорю: я не обещал жениться и любви до гроба», — уверяет певец.

Каждый раз когда Сан заводила разговор об официальном браке, Шаляпин называл разные причины, почему нельзя спешить идти под венец. Артист уверял, что новая возлюбленная сильно напоминает его третью покойную супругу Татьяну, поэтому не хочет, чтобы та же участь постигла и Ольгу.

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Недавно Шаляпин и Сан сообщили о расставании. Телеведущая заявила: певец слишком много времени проводил в обществе других женщин и тайком от нее встречался со второй экс-супругой Ларисой Копенкиной.

«Меня предупреждали, что вот он такой ловелас. И вот эти встречи с Копенкиной… У меня, знаете, возникло ощущение, что они продолжают с ней отношения», — призналась Ольга.

В своих социальных сетях Копенкина записала обращение к его новой пассии Шаляпина.

«Ты, конечно, в нашей семье не первая и не последняя. Ну а про себя что могу сказать, мы с Прохором родные», — сообщила Лариса.

Сан до последнего момента пыталась спасти союз с Шаляпиным. В качестве подарка устроила молодому человеку фотосессию с кроликами. Но вместо благодарности получила очередной удар.

«Он вывесил фотографию <…> и написал: „Год кролика — это такой замечательный год. В нем надо плодиться и размножаться, но мне плодиться и размножаться не с кем“. Представляете мою реакцию», — рассказала о неприятным инцеденте телеведущая.

Этот поступок стал последней каплей. Ольга сказала Прохору, что им надо взять паузу и пожить отдельно. Правда, не скрывает: если он изменит свое поведение, девушка готова принять его обратно.

«Я готова была ему родить ребенка, я еще хочу сына. <…> Непонятно, для чего вот это вот все было? Знаете, как будто я попала в сериал какой-то страшный», — призналась Сан.

Но Шаляпин, похоже, не слишком торопится возвращаться. Артист признается: за десять месяцев, что они с Ольгой были вместе, ему ужасно надоела патологическая ревность возлюбленной, которая порой переходила все границы.

«Ольга часто меня ревновала даже к покойной супруге, ревновала меня к внучке Гурченко — Леночке Королевой. Ну это странно», — прокомментировал причину разрыва Шаляпин.

В какой-то момент Прохор понял, что проще сбежать, чем постоянно трепать себе нервы.

«Понимаете, за пять минут удовольствия ты потом расплачиваешься такой нервотрепкой и пилежкой мозгов, что легче, знаете, по-другому решить все вопросы», — поделился Шаляпин.

Но нашлись и те, кому разрыв этих отношений пришелся на руку. Приятельница артиста, самарская телеведущая Наталья Савина с самого начала утверждала, что эта связь обречена.

«Ну что она может дать Прохору? Она молодая, неопытная! Одно дело — я, другое дело — Оля. Конечно, я ему подхожу больше и по статусу, и по возрасту. Он любит взросленьких женщин. Чего греха таить», — прокомментировала отношения Шаляпина и Сан Наталья.

Женщина уже несколько лет влюблена в Прохора. Она не скрывает своих чувств и очень хочет, чтобы певец ответил ей взаимностью. Но Шаляпин говорит, что устал от любовных историй.

«У меня антракт, все, хватит! Никаких пока отношений», — решительно заявил артист.

Единственный вопрос, который волнует певца — продолжение рода. Прохор мечтает о наследнике, но становиться отцом-одиночкой, как это сделали некоторые коллеги, не желает.

«У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни», - сделал откровенное признание Шаляпин.

Пока Прохор наслаждается свободой, Наталья Савина из Самары замерла в ожидании, ведь она ради московской звезды готова на все. И вполне возможно у нее, наконец, появится шанс завязать отношения с любимым мужчиной.