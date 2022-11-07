Артист сдаваться не намерен: он собирается выдвинуть ответный иск о злоупотреблении правом в адрес Ларисы Одинцовой.

Квартирный вопрос певца Прохора Шаляпина и москвички Ларисы Одинцовой получил официальный ответ. Симоновский суд, изучив материалы по делу и показания сторон, пришел к заключению. Действия артиста, который продал в прошлом году комнату в коммунальной квартире в Москве, признали незаконными и аннулировали. Певец в корне не согласен с таким положением дел. В беседе с 5-tv.ru он поделился своей точкой зрения по этому вопросу.

«В 2020 году я, как инвестицию, купил комнату в коммунальной квартире, в надежде выкупить всю квартиру потихонечку. Это была большая ошибка с моей стороны, потому что соседи сначала могут быть приятными и доброжелательными. А потом по факту они оказываются очень непорядочными и начинают себя вести странно. В 2021 году я решил эту комнату продать, нашел потенциального покупателя», — вспомнил подробности Шаляпин.

Соблюдая букву закона, артист обратился к другим собственникам комнат в злополучной трехкомнатной квартире.

«Один собственник дал мне нотариальный отказ, что он не будет покупать у меня эту комнату за пять миллионов, а другой собственник от отказа уклонился. Она сказала, что я покупать эту комнату не хочу, и отказ тебе не дам. В этой ситуации по закону положено отправлять нотариальное уведомление. На основании этого уведомления, что оно было послано, я продал эту комнату за пять миллионов рублей», — пояснил Шаляпин.

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Спустя шесть месяцев, хозяйка первой комнаты Лариса Одинцова, видимо, передумала и срочно подала на артиста в суд.

«В надежде, что я занижу стоимость в договоре купли-продажи. Я увидел это в ее действиях, злостный умысел, недобропорядочного злоупотребления правом. Она думала, что в договоре я укажу сумму ниже, потому что покупал комнату за 3800000 рублей, а продал в 2021 году за пять миллионов. Она подала на меня в Симоновский городской суд через полгода. Конечно, я шокирован решением суда, потому что с моей стороны я сделал все: я предупредил, отправил уведомление нотариальное. Но судья мне сказала, что я ждал месяц пока это уведомление ко мне вернется и после получения я должен был еще месяц подождать. Удивительно, может тогда всю жизнь прождать?» — возмутился Шаляпин.

Отступать эстрадный исполнитель не собирается. Он хочет оспаривать решение суда и обратиться со встречным иском. Кроме того, звезда переживает за нового собственника своей бывшей комнаты.

«Для меня шок, что сейчас право покупателя перевели на эту женщину, потому что тот человек, который купил эту комнату, он хороший, и он здесь не причем. Он добропорядочный человек. Соответственно, ему сейчас вернут эти пять миллионов, а комната перейдет ей. Я буду оспаривать это в Мосгорсуде. Мы будем подавать встречный иск о злоупотреблении правом. Почему я целый год должен тратить свои нервы?» — негодует артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин подозревал свою соседку по коммунальной квартире в корыстном умысле.