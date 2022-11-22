«Победа будет за нами»: Шаляпин призвал россиян к сплочению и единству

Российские военнослужащие продолжают приближаться к заявленным в ходе спецоперации целям, но не только от них зависит результат. В тылу граждане также должны приближать победу, отметил Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских военнослужащих, задействованных в ходе спецоперации по защите Донбасса, сплотиться и объединиться.

«У нас очень сильный враг и нам важно сплотиться и всем народом помочь фронту. Наша помощь важна не только с материальной точки, а духовное единство и зрелось сего нашего общества», — процитировало слова Шаляпина URA.RU.

Шаляпин не сомневается, что Россия сможет достичь всех поставленных в ходе спецоперации целей. Но для этого нужна поддержка граждан всей страны.

К слову, Прохор Шаляпин — один из тех знаменитостей, кто с самого начала поддержал спецоперацию на Украине. А после объявления частичной мобилизации заявил, что сам готов отправиться защищать Родину. При этом отметил, что сейчас не видит необходимости, ведь он по образованию музыкант. Однако если вопрос коснется всех граждан, он встанет на защиту страны. Вместе с тем артист уверен — спецоперация стала для шоу-бизнеса лакмусовой бумажкой, которая выявила всю «шелуху» и «шваль» на сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Яны Поплавской проходит подготовку в Чечне перед отправкой в Донбасс.