Четырем знакам держать эмоции под контролем: гороскоп здоровья на февраль 2023

Последний зимний месяц будет энергичным. Планеты Марс и Меркурий развернулись, чтобы начать движение в директивном направлении. Поэтому февраль будет способствовать разрешению затянувшихся дел.

На этом этапе стоит уделить внимание тому, что давно тревожило в плане самочувствия. С одной стороны, организм «приободряется» в преддверии приближающейся весны и долгожданного тепла. С другой стороны, иссякают внутренние витаминные резервы.

Что нужно для поддержания баланса физического и психического здоровья в конце зимы эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

Ирина Павлюкова

Астролог

5 февраля наступает полнолуние во Льве. Здоровье в этот период будет уязвимым. Важно не только поддержать его, но и укрепить. Умеренные занятия спортом улучшают самочувствие, закаляют тело и дух. Звезды советуют также очищать организм: сесть на диету, устроить разгрузочный день. Различные операции, омолаживающие процедуры и инъекции лучше перенести.

Астролог напоминает, что гороскоп здоровья для всех знаков зодиака носит рекомендательный характер.

Овен — гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале знакам зодиака рекомендуется обратить внимание на психоэмоциональный фон. «Поберегите свои нервы и старайтесь не влезать в конфликтные ситуации. Помните, нервные клетки не восстанавливаются», — пояснила астролог.

Телец — гороскоп здоровья на февраль 2023

Представителям стихии Земли необходимо беречь желудок. Тельцам не стоит налегать на фастфуд, сухомятку и перекусы на бегу. Есть риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и правильное питание помогут избежать неприятных последствий.

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Близнецы — гороскоп здоровья на февраль 2023

Настало время для оздоровления у Близнецов. Гороскоп подсказывает знаку зодиака пройти, к примеру, курс массажа или записаться на тренировки в спортзал. Благоприятный результат не заставит себя ждать. Это то, что сейчас, действительно, необходимо организму, уставшему после морозной зимы.

Рак — гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале этому знаку зодиака важно позаботиться о своем психологическом здоровье.

«Если вы чувствуете тревогу и апатическое состояние, то это явный индикатор, что пора обратиться к специалисту. Не пренебрегайте подсказкам вашего организма», — указала Ирина Павлюкова.

Лев — гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале звезды советуют Львам не злоупотреблять спиртными напитками, жареной и жирной едой. Народная мудрость в действии: «В здоровом теле — здоровый дух».

Львам пора начать тренироваться, поддерживать сбалансированное питание. Это позволит накопить энергию для достижения поставленных целей в 2023 году.

Дева — гороскоп здоровья на февраль 2023

В этом месяце стоит заняться профилактикой своего организма. Звезды рекомендуют представителям знака пройти расширенное обследование организма, чтобы выявить и предотвратить различные болезни.

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Весы — гороскоп здоровья на февраль 2023

Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, различные восточные практики непременно укрепит организм. Входить в весну с плохим самочувствием — не самая отличная идея для Весов.

Скорпион — гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале пришло время для отдыха. О здоровье Скорпионам звезды советуют заботиться тщательнее. Не стоит игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

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Стрелец — гороскоп здоровья на февраль 2023

Зимний детокс — основная задача в феврале для представителей знака. Очищение организма может быть различным: детокс-программы, диета и отказ от вредных привычек. В комплексе это будет способствовать восстановлению сил и восполнению внутренних ресурсов.

Козерог— гороскоп здоровья на февраль 2023

Только занятия спортом помогут Козерогам удержать физический и психический баланс. Не стоит пренебрегать тренировками и правильным питанием — это даст возможность быть в тонусе.

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Водолей — гороскоп здоровья на февраль 2023

Звезды предупреждают быть особенно осторожным со здоровьем. Ослабленный хроническим стрессом иммунитет представителей знака зодиака может дать сбой. Этот месяц хорош для Водолеев в плане отдыха и путешествий.

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Рыбы — гороскоп здоровья на февраль 2023

Представителей знака зодиака звезды предостерегают от вспыльчивых, опрометчивых слов и действий.

«Постарайтесь контролировать эмоции и чувства. В феврале ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения. Берегите свой психоэмоциональный фон», — заключила астролог.