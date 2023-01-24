Не мог подвести команду: из-за чего Роман Костомаров попал в реанимацию

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, из-за чего знаменитый спортсмен оказался на грани жизни и смерти.

Вся страна следит за здоровьем олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже больше недели находится в медикаментозной коме. Правда ли, фигурист нырял в прорубь с температурой? Как звезды спорта и эстрады рискуют здоровьем и даже жизнью ради работы? Кто из артистов шоу-бизнеса недавно с трудом оправился после COVID-19? И в каком состоянии сейчас режиссер Никита Михалков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Это кадры выступления Романа Костомарова на ледовом шоу в Коломне. На улице — минус 20 градусов. Он кружит свою партнершу Валерию Ланскую и скрывает ото всех, как плохо себя чувствует. По словам коллег, у фигуриста несколько дней держалась высокая температура, его мучил кашель. Но он все равно выходил на лед. Не мог подвести команду.

«Рома уже болел, у него был кашель. Но они все болели, все, кто участвовал в ледовых шоу, в елках. Они катали по три елки в день, все по кругу переболели, у всех нос и горло. Как бы ничего страшного», — рассказала актриса Валерия Ланская.

«Он отработал спектакль потрясающе. Подошел ко мне и поцеловал. Говорит: „Поцеловал в голову, потому что я кашляю“. Сказал, что у него температура 37,1. Ну с 37,1 мы все работаем», — поделилась тренер Татьяна Тарасова.

В новогодние праздники Костомаров принимал участие в ледовом спектакле «Волшебник страны Оз», а также отработал почти 30 шоу в рамках тура по городам Московской области. Из Коломны участники сразу поехали в Зарайск, вечером — в Каширу.

«Это, конечно, испытание: три города подряд, выступление на улице. Было очень холодно, руки были отморожены», — вспоминает Ланская.

Всего через день скорая доставила фигуриста в клинику с диагнозом «пневмония».

Состояние Романа стремительно ухудшалось. С каждым днем в СМИ появлялись все более тревожные новости. Аппарат ИВЛ, искусственная кома, затем — ЭКМО, который применяют только в самых крайних случаях.

«Это реанимационный аппарат, который позволяет поддерживать жизнь человека искусственно, обеспечивая легочную функцию, обеспечивая сердечную функцию», — пояснил врач общей практики Денис Прокофьев.

В прессе писали: врачи не могут понять, почему лечение не дает результатов. Говорили о страшных последствиях болезни: сепсис и посинение тела. Несколько дней спустя журналисты сообщили: у Романа развился двусторонний гидроторакс. Возник риск смещения внутренних органов.

«Двусторонний гидроторакс — это скопление жидкости в легочной ткани. Приводит фактически полностью к угнетению дыхательной функции. К сожалению, такие случаи заканчиваются вплоть до летального исхода», — сказал врач Прокофьев.

Новость о госпитализации Костомарова стала для всех шоком. Олимпийский чемпион, спортсмен, который больше половины жизни провел на льду, и вдруг — воспаление легких! Врачи объясняют: вирусы распространяются с бешеной скоростью и не щадят никого.

«Я всю свою молодость где-то до 25 лет проработала на открытых катках. В 25-27 (градусов мороза. — Прим. ред.) мы спокойно катались. Это просто вот такой случай, что прилетела эта инфекция, вирус, и он попал на воспаление легких», — считает тренер Тарасова.

Владимир Пресняков недавно тоже ощутил на себе последствия коварного вируса. Артист переболел ковидом. Причем тесты показывали отрицательный результат, и певец не придавал значения болезни. Как потом выяснилось, зря.

«Новый ковид не показывает, что это ковид. В этом была моя ошибка, но надо к нему относиться, видимо, как к ковиду. И поэтому я получил дозу жуткой болезни», — рассказал певец.

В итоге Пресняков попал в больницу с бронхитом. А после того, как сатурация упала до критических показателей (58%), артисту поставили диагноз «воспаление легких».

«А потом уже начались осложнения, и, к сожалению, они были серьезными», — уточнил певец.

СМИ писали: Костомаров долгое время игнорировал тревожные симптомы. Лечился народными средствами и даже якобы нырял в прорубь с высокой температурой. Но тренер Татьяна Тарасова считает, что это неправда.

«Я в это совершенно не верю. Я думаю, что они не купались», — заявила она.

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Татьяна Анатольевна не отрицает, что профессиональным спортсменам часто приходится работать, превозмогая боль. Евгений Плющенко много раз выступал с температурой или с травмами. Однако в этом году фигуристу пришлось сделать исключение. Прямо накануне премьеры своего нового шоу Евгений заболел. Заразился от коллеги Александры Трусовой, которая приехала на репетицию с высокой температурой.

«Евгений с ней, видимо, катаясь. В общем, у нас несколько человек болели. И вчера у него в ночь 39 температура. Мы делаем капельницу, я вызываю врачей. У него слабость, он даже не может встать», — рассказала супруга, продюсер Яна Рудковская.

Режиссер Никита Михалков в последние годы очень серьезно относится к здоровью. Когда он почувствовал недомогание, сразу вызвал скорую. Врачи поставили диагноз «грипп». Но на следующий день его перевели в реанимацию. Вскоре СМИ написали: у Никиты Сергеевича развилась идиопатическая пневмония. Площадь поражения легких увеличивалась с каждым днем. Ситуация осложнялась заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которыми давно страдал Михалков.

«Чем старше человек, тем выше риски, связанные как с пневмонией, так и с мерцательной аритмией. Повышается риск образования тромбов в полостях сердца, риск инсульта, риск других ишемических событий и летального исхода», — объяснил врач-кардиолог Дмитрий Киселев.

К счастью, несколько дней спустя Михалков вышел на связь. Сообщил, что опасность миновала.

«Пневмония — это очень грозное заболевание, при котором возрастает нагрузка на все органы и системы, тем более если пневмония у возрастного пациента. Возрастает нагрузка на сердце и повышается риск развития аритмий и осложнений, связанных с аритмиями», — рассказал врач Киселев.

Поклонники обрадовались, что Никита Сергеевич в порядке. И очень надеются, что в скором времени услышат такие же хорошие новости из уст Романа Костомарова.