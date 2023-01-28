Как снимали любимые хиты: неизвестные факты о комедиях Леонида Гайдая

Картины Гайдая и его неподражаемый стиль произвели настоящий фурор в советском и мировом кинематографе.

Советскому режиссеру, сценаристу и актеру Леониду Гайдаю 30 января исполнилось бы 100 лет. Его фильмы были одними из самых популярных в СССР: в совокупности за время проката их посмотрело больше 200 миллионов человек. Не утратили своей популярности комедии известного режиссера и у российского зрителя. Их любят и знают буквально наизусть до сих пор.

5-tv.ru вспоминает самые известные ленты мэтра отечественного кинематографа.

Пес Барбос и необычный кросс (1961)

Кадр из к/ф «Пес Барбос и необычный кросс», реж. Леонид Гайдай, 1961 г.

За основу короткометражной комедии был взят стихотворный фельетон украинского поэта-юмориста Степана Олейника. Его режиссер случайно встретил в одном из старых номеров газеты «Правда» и сразу решил экранизировать.

Для ленты Гайдай самостоятельно написал сценарий, выдумал имена главным героям: Трус, Балбес и Бывалый. Эти образы мастерски сыграла звездная тройка актеров: Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

Фильм снимался в окрестностях поселка Снегири в Истринском районе Подмосковья, на живописном берегу реки Истры. Спустя годы эта местность «обросла» коттеджными поселками.

Лента получилась короткой — всего десять минут. Хотя снятого материала в общей сложности хватило бы на получасовую картину. Гайдай отказался от большого количества трюков. Но они не пропали даром. Их использовали в следующей короткометражке «Самогонщики».

Комедия «Пес Барбос и необычный кросс» принесла Гайдаю известность. Работа получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля за лучший короткометражный фильм и была переведена на несколько языков.

Самогонщики (1961)

Кадр из к/ф «Самогонщики», реж. Леонид Гайдай, 1961 г.

В том же году режиссер снял второй фильм с участием тех же героев. Леонид Гайдай прекрасно понимал, что Труса, Балбеса и Бывалого нужно срочно возвращать на экраны. Ведь они нашли своего зрителя и стали любимчиками.

Идею для новой истории режиссеру подсказал Юрий Никулин, который в цирке играл подобную интермедию. Для очередного короткого метра сценарий Гайдай писал сам. Простой сюжет он мастерски превратил в невероятно смешное и интересное зрелище.

В главных ролях все те же — Никулин, Моргунов и Вицин. А в роли Барбоса дебютировал пес по кличке Рекс.

Фильм вошел в состав «Сборника комедийных фильмов», который выпустили на студии «Мосфильм».

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Кадр из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

На этот раз Леонид Гайдай вывел Труса, Балбеса и Бывалого на просторы полнометражного кино. Режиссер нашел готовый сценарий Якова Костюковского и Мориса Слободского под названием «Несерьезные истории». Вместе с авторами он передал его.

Ленту сняли за девять месяцев. Работали в Ленинграде, павильонах Мосфильма, в районе Свиблово и в Московского государственного университета (МГУ), а также в Одессе. Во время съемок в сценарий несколько раз вносили правки: изменили имя главного героя картины с Владика на Шурика, полностью переработали несколько сцен.

Гайдай разрешал актерам импровизировать, придумывать шутки и не требовал строгого заучивания ролей. Поэтому многие шутливые сценки актеры «брали из головы» прямо на ходу. К примеру, Юрий Никулин придумал момент, где Шурик «ранит» его героя Балбеса рапирой, и из его груди течет «кровь» (на самом деле красное вино). Еще одной импровизацией Никулина стала идея со скелетом, щелкающим зубами.

«Операция «Ы» была лидером проката в 1965-м. За год ее посмотрело около 70 миллионов человек, а на международном кинофестивале в Кракове комедия получила главный приз — «Серебряного дракона Вавеля».

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1967 г.

Добродушная советская комедия стала продолжением приключений Шурика. Это был последний раз, когда на экране вместе появились Трус, Балбес и Бывалый. Идея фильма родилась после того, как Гайдай прочитал в одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом в закавказской республике.

Картина снималась в Крыму — Алуште, окрестностях Демерджи, в районе Массандры, Ай-Петри и на Красной поляне. В «Кавказской пленнице» режиссер сделал упор на зрелищность, трюки и динамику. В частности, актрисе Наталье Варлей пришлось научиться водить машину и самой выполнять сложные каскадерские элементы.

Демьяненко — 50 зарплат, Варлей — 12: заработки актеров «Кавказской пленницы»

Специально для картины поэт Леонид Дербенев и композитор Арно Бабаджанян создали несколько песен, в том числе «Песенку о медведях».

Дерево старого грецкого ореха под Демерджи, на котором сидел герой Никулина и бросал орехи, после премьеры фильма стало своеобразной достопримечательностью Крыма. Его прозвали «Никулинский Орех». «Звездное» дерево находится возле южного склона горы Демерджи, рядом с известной Долиной Привидений.

В кинотеатрах комедия появилась в 1967-м и мгновенно стала самым кассовым и популярным фильмом среди советских зрителей. Лента особенно полюбилась Леониду Брежневу. Однажды генеральный секретарь партии лично позвонил Гайдаю и поблагодарил за комедию.

Позднее Юрий Никулин вспоминал: «Я был горд, узнав от Героя Советского Союза летчика-космонавта Владислава Волкова такой факт: когда космонавтов спросили перед полетом, какой кинофильм хотели бы посмотреть, они дружно ответили: «Кавказскую пленницу».

Бриллиантовая рука (1968)

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969 г.

Решение снять новую полнометражную комедию у Леонида Гайдая появилось после публикации небольшой заметки в газете «За рубежом». В ней сообщалось о контрабандистах, перевозивших украденные драгоценности в гипсе.

Сценарий для «Бриллиантовой руки» Гайдай вновь писал вместе с Костюковским и Слободским.

На главную роль режиссер пригласил Юрия Никулина, а также Андрея Миронова, Нину Гребешкову, Нонну Мордюкову. Последнюю зрители впервые увидели на экране с короткими волосами, так как это был парик. Актриса никогда не делала коротких стрижек.

Кстати, в киноромане Гайдая снялась вся семья Никулиных: жена Татьяна сыграла экскурсовода, а сын Максим — мальчика, который шел по воде.

Сам Леонид Гайдай появляется в фильме трижды, в том числе в роли пьяного мужчины, которого забирает милиция, и в сцене со сном Козодоева, где снята именно его рука.

Светлана Светличная впервые в истории советского кино показала на экране стриптиз, став советским секс-символом после премьеры.

Она состоялась в апреле 1969-го. В прокате «Бриллиантовая рука» заняла первое место. Через год режиссер Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин получили Государственную премию РСФСР.

12 стульев (1971)

Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова планировал экранизировать режиссер Георгий Данелия. Однако он передумал и подарил съемки Леониду Гайдаю, который давно хотел реализовать этот проект.

На роль Остапа Бендера пробовалось более 20 актеров: среди них были Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Олег Борисов, Валентин Гафт, Андрей Миронов. Но Гайдай нашел «своего». Он выбрал малоизвестного грузинского актера Арчила Гомиашвили.

На роль мадам Грицацуевой изначально планировали либо Галину Волчек, либо Нонну Мордюкову. Но Мордюковой роль показалась несмешной, да и Гайдай уже хотел взять Волчек. А звукорежиссер фильма Владимир Крачковский привел на площадку свою жену Наталью. Гайдай увидел ее и сказал: «Вот она, мечта поэта!» И утвердил кандидатуру Крачковской.

Лента была не так популярна, как предыдущие работы Гайдая, но все равно попала в лидеры проката. На Фестивале советских фильмов в Сорренто и Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси картина удостоилась специальных наград.

Комедия «12 стульев» стала последним фильмом Леонида Гайдая в фильмографии Юрия Никулина.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

После «12 стульев» Гайдай экранизировал пьесу «Иван Васильевич» Михаила Булгакова. Сценарий к фильму писали прямо на квартире у Гайдая. Так сложилось, что автор сценария Владлен Бахнов был соседом режиссера по лестничной площадке.

Гайдай долго подбирал актеров — многие отказывались, так как считали, что партийная цензура запретит его из-за шуток над Иваном Грозным. Во время согласования картины худсовет «Мосфильма» действительно потребовал убрать несколько сцен. Из фильма был исключен эпизод, где царь жарит котлеты на кухне Тимофеева.

Съемки начались в Ростове и продолжились в Москве в зигзагообразном доме на Новокузнецкой улице между станциями метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая».

Машину времени для съемок в фильме создал художник, скульптор по дереву и карикатурист Вячеслав Почечуев. Первоначальный вариант, который изготовили в специальном бюро, оказался невыразительным макетом стандартной электронно-вычислительной машины (ЭВМ). Почечуев набросал эскиз новой модели и при помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней сотворил предмет, вызвавший у зрителей ощущение чуда.

Не обошлось без традиционных импровизаций актеров. Одна из них принадлежит Леониду Куравлеву. Фраза «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» была записана в сценарии, а ее продолжение — «…если, конечно, они у вас есть» — придумал артист сам.

Не может быть! (1975)

Кадр из к/ф «Не может быть!», реж. Леонид Гайдай, 1975 г.

Картина позволила зрителям увидеть героев произведений Михаила Зощенко глазами Леонида Гайдая. Фильм состоял из трех новелл: «Преступление и наказание», «Забавное приключение», «Свадебное происшествие». В каждой из них сатирически высмеивались мещанские быт и нравы советской эпохи 20-х годов прошлого столетия. Комедия «Не может быть!» снималась в Астрахани и Москве.

На роль отца невесты в новелле «Свадебное происшествие» приглашали Юрия Никулина. Но он был сильно занят в цирке. Пришлось остановить выбор на Георгии Вицине. Из-за этого фильм только выиграл.

Роль комедийного актера Савелия Крамарова в ленте «Не может быть!» стала третьей и последней у Леонида Гайдая. Вскоре актер навсегда эмигрировал из страны.

Михаил Светин, работавший с Гайдаем впервые, волновался на съемочной площадке и постоянно импровизировал. Так родилась сцена с прищепками.

А вот Вячеслав Невинный запел в кино именно у Гайдая. Эпизод с песней у бочки пива снимали одним из первых. Пенный напиток не был реквизитом, бочку привезли прямо с пивоваренного завода. Настоящими были и продукты для свадебного застолья последней новеллы. Чтобы они не испортились за время съемок и их никто не начал есть, директор фильма решил облить все керосином. Поэтому актеры старались отыграть как можно быстрее, так как запах стоял невыносимый. Не пахла только «черная икра», так как это была утиная охотничья дробь. Ее полили растительным маслом.

Спортлото-82 (1982)

Кадр из к/ф «Спортлото-82», реж. Леонид Гайдай, 1982 г.

В новое «плавание» Гайдай отправился с проверенной командой. Хотя подбор актеров был настоящим круговоротом событий. Мало кто знает, но роль Степана в комедии, которую замечательно исполнил Михаил Кокшенов, могли отдать Михаилу Боярскому. А в роли Тани, обладательницы счастливого билета, Леонид Гайдай видел только Ларису Удовиченко.

Фильм снимали в Долине Привидений между Ялтой и Алуштой, там же, где и «Кавказскую пленницу».

Для съемок сцены «пытки апельсинами» с участием Степана необходимо было несколько килограмм свежих цитрусовых. Но в Советском Союзе такого количества фруктов было не достать и их заменили бутафорскими. В результате Кокшенов ел один и тот же апельсин, растягивая его на все дубли до конца съемки.

Эпизод, где Татьяна исполняет песню «Только любовь», снимался в ветренное октябрьское время. Аманову красили яркой губной помадой, чтобы скрыть посиневшие губы. Но она стойко держалась и отыграла сцену.

Несмотря на все сложности, как только фильм поступил в прокат, его увидели 55 миллионов кинозрителей. «Спортлото-82» считается последним фильмом в карьере Гайдая, ставшим лидером советского кинематографа.

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (1992)

Кадр из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», реж. Леонид Гайдай, 1992 г.

Лента стала последним режиссерским проектом Гайдая, в котором он был сценаристом и эпизодическим актером.

Идея фильма возникла на заре СССР в конце 80-х. Однако съемки начались в переломное для страны время: в 1991-м еще до распада СССР. Картину снимали в Советском Союзе и США.

Часть съемок проходила в казино «Тадж-Махал», которым владел Дональд Трамп. По воспоминаниям Харатьяна, Трамп сам хотел сняться в фильме, но Гайдай отказал: «У меня играют Андрей Мягков, Армен Джигарханян, а кто такой неизвестный никому Дональд Трамп?» Однако американский политик и его команда упомянуты в титрах фильма — им вынесли благодарность за помощь в организации съемок.

По словам Татьяны Беляковской, Гайдай считал фильм своей лучшей работой со времен «Бриллиантовой руки».

В 1989 году «за большие заслуги в развитии советского киноискусства и плодотворную общественную деятельность» Леониду Гайдаю присвоили звание народного артиста СССР.

В 1990-х здоровье режиссера ухудшилось, а финансирование «Мосфильма» сократили. Гайдай почти ничего не снимал, а открывать с нуля собственное производственное объединение или киностудию не захотел.

Премьера ленты «На Дерибасовской хорошая погода» состоялась в начале 1993 года, а через несколько месяцев режиссер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Он умер 19 ноября 1993 года в Москве.