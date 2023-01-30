Что стало с актерами первого телесериала «Семейка Аддамс» 1960-х

Черная комедия «Семейка Адамс» впервые появилась на экране в 1960-е, мгновенно покорив сердца публики. Спустя годы режиссеры не устают делать ремейки, а дизайнеры — посвящать модные коллекции.

Ушла из жизни американская актриса Лиза Лоринг, первая сыгравшая в кино Уэнздей Аддамс. Роль 6-летней мрачной девочки принесла ей большую известность.

Известно, что у 64-летней Лизы Лоринг случился инсульт.

Черно-белое шоу показывали на ТВ с 1964 по 1966 год. После этого «Семейку Аддамс» несколько раз переснимали. Триумфальное возвращение в кино Тима Бертона с сериалом «Уэнсдей» в 2022 году по мотивам знаменитого комикса вновь подняло ностальгию по любимой семейке Аддамс, придуманной художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом.

Пятый канал вспоминает актерский состав самой первой киноадаптации «Семейки Аддамс».

Джон Эстин — Гомес Аддамс

Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964–1966 г.

Комик и актер Джон Эстин исполнил роль главы семейства, эксцентричного Гомеса Аддамса. Его отец был физиком, поэтому мальчика отдали на учебу в колледж с математическим уклоном. Правда творческая натура и природный юмор привели его в стены Университета Джона Хопкинса, куда юноша поступил на факультет драматического искусства.

Свои первые шаги в профессии Эстин сделал на Бродвее, где выступал на сцене с 1957-го по 1961-й, перебиваясь небольшими ролями. Все изменилось, когда он решил попробовать свои силы в кино. После появления в мюзикле «Вестсайдская история» (1961), где ему досталась роль разочарованного социального работника, заставляющего ребят танцевать в школьном спортзале, Джон Эстин стал регулярно появляться в разных шоу и сериалах.

Когда его пригласили сниматься в «Семейку Аддамс», актер поначалу думал отказаться, однако продюсер Дэвид Леви остался настолько впечатлен пробами, что дал ему главную роль. После выхода сериала Эстин стал знаменит. На сегодняшний день актеру 92 года, и он продолжает сниматься в кино, в основном хоррорах и научной фантастике. Например, он играл во второй части «Гремлинов» (1990) Джо Данте, «Страшилах» Питера Джексона (1996) и озвучивании анимационного телесериала «Лига Справедливости» (2016-2018). У Джона Эстина 5 детей.

Кэролин Джонс — Мортиша Аддамс

Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964–1966 г.

До того как воплотить на экране образ готичной женщины-вамп Мортиши Кэролин, Джонс уже успела сняться в заметной роли Кэти Грей в хорроре «Дом восковых фигур». Кроме того, девушка появилась в таких картинах как «Зуд седьмого года» (1955), «Вторжение похитителей тел» (1956) «Человек, который слишком много знал» (1956), «Дыра в голове» (1959). С 1953 по 1964-й она была замужем за кинопродюсером Аароном Спеллингом.

После развода ее пригласили на главную роль в «Семейке Аддамс», сделавшей ее настоящей звездой. Сам создатель комиксов Чарльз Аддамс называл ее «идеальной Мортишей». Свою дружбу они пронесли всю жизнь.

Участием актрисы также отмечены роли в ряде супергеройских фильмах, например, «Бэтмене» (1966-1967) и «Чудо-женщине» (1976-1977). Вероятно, она бы продолжила свою успешную карьеру, если бы не болезнь. Незадолго до смерти в 1983 году у нее обнаружили рак толстой кишки. Зная о своем состоянии, она вышла в четвертый раз замуж за друга детства. Детей у актрисы не было. Свою последнюю роль в сериале «Капитолий» она играла в инвалидном кресле.

Джеки Куган — Фестер Аддамс

Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964–1966 г.

Причудливого дядюшку Фестера, обожающего динамит, сыграл Джеки Куган. Он начал свою карьеру еще в эпоху немого кино. Его дебют состоялся в картине «Малыш Скиннера», когда ему едва исполнилось три года. По этой причине его считают первым в истории ребенком-кинозвездой. Поскольку его родители были актерами водевиля, Джеки часто брали на съемки.

Мимика Кугана настолько покорила Чарли Чаплина, что тот пригласил его сниматься в фильм «Удовольствия дня» (1919), а затем в «Малыше» (1921). После этого контракты и гонорары потекли рекой. На его счету были миллионы долларов. Его родители даже основали мальчику собственный бренд, правда, воспользоваться плодами своих трудов он так и не смог, поскольку к его совершеннолетию родители потратили все сбережения. Этот прецедент положил начало закону, защищающему капитал юных актеров. Его так и назвали «Закон Кугана».

С началом Второй мировой войны актер отправился в армию, где стал инструктором пилотов в Бирме. После окончания войны он попытался вернуться в мир кино, однако былого успеха быстро не обрел. Второе возрождение карьеры ему принесла роль в «Семейке Аддамс».

В 1984-м у Джеки Кугана случился инфаркт на почве злоупотребления сигаретами, алкоголем и нездоровой пищей. Актер был четыре раза женат, имеет четверых детей. В общей сложности за свою жизнь он воплотил на экране более 143 персонажей.

Мэри Блейк — бабушка Аддамс

Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964–1966 г.

Мэри Блейк, также известная как Блоссом Рок, запомнилась зрителям в качестве бабушки Аддамсов. Всем своим видом ее героиня напоминает злую ведьму. Она ходит с растрепанными волосами и непременно в вязанной шали, нашептывая какие-то заклинания. Несмотря на внешность она довольно безобидна и дружелюбна, из-за чего ее легко обмануть. Зато бабуля всегда готова помочь советом. Например, когда Мортиша спрашивает ее, что делать, когда болеет ребенок, а муж находится при смерти, находчивая старушонка недоумевает: «Но у тебя же есть траурное платье».

Образ своей героини Блейк смогла воплотить только до второго сезона сериала. В 1966 году у нее случился инсульт. На ее счету около 118 ролей, в том числе таких картинах как «Я женился на ведьме» (1942), «Рождество в Коннектикуте» (1945) и «Эббот и Кастелло в Голливуде» (1945). Актриса была замужем за актера Кларенса Рока, с которым жила в браке с 1926-го до его смерти в 1960-м. Детей у пары не было.

Тед Кэссиди — дворецкий Ларч

Кадр из сериала «Семейка Аддамс», 1964–1966 г.

Еще один колоритный образ в сериале — мертвенно-бледный гигант-дворецкий Ларч. Его роль досталась звезде «Золота Маккенны» Теду Кесседи во многом благодаря его росту, который составлял 2 метра 6 сантиметров. В сочетании с низким голосом и макабрическим гримом это производило неизгладимое впечатление на публику.

Гигантизм Теду диагностировали еще в детстве, однако эта особенность выгодно выделяла его среди других актеров. Он играл в научно-популярном сериале «Звездный Путь» (1966-1967), а также в первых двух сезонах сериала «Невроятный Халк» (1977-1979). На его счету около 75 ролей в кино, преимущественно в фантастике и адаптациях комиксов. В 1956-м он женился на Маргарет Джесси, с которой прожил до конца дней. У пары родилось двое детей.

В последние годы жизни Тед Кессиди страдал от болезни сердца, в котором обнаружили опухоль, вызванную особенностями строения его тела. Спустя некоторое время после операции боли снова обострились, в 1976-м году он умер от осложнений в возрасте 46 лет.

Лиза Лоринг — Уэнздей Аддамс

На момент съемок в сериале Лизе Лоринг было всего 6 лет, так что вкус славы девочка познала еще в детстве. Роль Уэнсдей Аддамс стала билетом в мир кино, где после сериала она стала с успехом играть преимущественно в комедиях и слешерах, например, «Кровавом безумии» (1987) и «Заледеневший» (1988). В последний раз на экране она появилась в проекте «Доктор Спин» (2015).

Вышла замуж актриса тоже рано, в 15 лет, уже будучи беременной дочерью Ванессой Фумберг, однако брак с другом детства распался спустя год. Во второй раз Лоринг вышла замуж за актера Доуга Стивенсона, от которого родила дочь Марианну.

Кен Везервакс — Пагсли Аддамс

Роль младшего наследника Аддамсов по имени Пагсли исполнил Кен Везервак. Эта роль стала для него единственной, не считая эпизодической роли в сериале «Караван повозок» (1964). В кино мальчик попал благодаря тете Руби Килер, которая была актрисой и танцовщицей. В девятилетнем возрасте он снялся в рекламе зубной пасты, где его и заметили продюсеры сериала.

Несмотря на популярность сериала, Везерваксу гораздо комфортнее было за кадром, поэтому он стал оператором и создателем декораций для киностудий. О личной жизни ничего не известно. В 2014 году Везервакс скончался от сердечного приступа в возрасте 59 лет.