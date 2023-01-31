Убийца мужчин: какими последствиями обернется инфаркт для Игоря Николаева

Насколько опасен инфаркт для 63-летнего певца? Ухудшает ли лишний вес прогноз на выздоровление? Какие могут быть последствия для организма?

Певец, композитор и продюсер Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт.

63-летний народный артист РФ находится в блоке интенсивной терапии.

Что это за болезнь, как ее распознать и какие последствия для организма она представляет, 5-tv.ru ответили врачи-кардиологи.

Что такое инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда — это некроз (гибель) части сердечной мышцы, возникающий из-за препятствий в полноценном кровоснабжении органа.

Возникновение данной патологии не всегда приводит к смерти сразу, но увеличивает риск внезапной остановки сердца. Это объясняется нарушением его насосной работы и более плохим сокращением. В результате приток крови к остальным частям тела уменьшается или прекращается. В какой-то момент человек теряет сознание, пульс не прощупывается, и наступает смерть.

«Чем больше площадь повреждения миокарда, тем больше вероятность летального исхода. К сожалению, инфаркт миокарда является одним из ведущих убийц населения», — пояснил терапевт и кардиолог Алексей Жито.

Для мужчин особенно актуальна профилактика проблем с сердечно-сосудистой системой. Они страдают инфарктом намного чаще женщин. Это связывают с защитным действием женских половых гормонов. Однако это правило работает лишь до определенного возраста. После менопаузы данная проблема для женщин тоже становится актуальнее.

«Очень часто мужчины более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, развитию инфарктов. И в большинстве случаев по статистике именно инфаркты и заболевания сердца являются причинами смертности у мужчин. Поэтому и необходимо следить за продуктами, которые улучшают их работу», — уточнила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Как распознать инфаркт

Главная причина смертности в России — болезни сердечно-сосудистой системы. Среди них — инфаркт миокарда. Важно быстро распознать у себя или рядом находящегося человека наступление инфаркта и предотвратить возможный летальный исход. С каждой минутой промедления гибнет часть сердечной мышцы

Только 6% обращений в скорую помощь по причине болей в груди связаны действительно с проблемами сердца. Чаще всего они возникают у мужчин после 40 лет, курящих, часто подвергающихся стрессу, имеющих высокие показатели холестерина и страдающих гипертонией.

Инфаркт миокарда сопровождается сжимающей, давящей и интенсивной болями, которые могут распространяться влево и вправо за грудину, отдавать в зубы, в руки, шею и верхнюю часть живота. Помимо этого у человека повышается потливость, тревога, возникает слабость и тошнота. При этом до приступа больной может не чувствовать никакого дискомфорта и не жаловаться на боли. Но как только симптомы проявятся, следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

А пока специалисты в пути, человеку необходимо измерить давление, обеспечить доступ воздуха, усадить с согнутыми коленями и дать аспирин.

Как спасти пациента при обширном инфаркте

Кардиолог Жито назвал определенные меры, как спасти пациента даже при обширном инфаркте. По словам специалиста, существует коридор времени, когда можно помочь пациенту.

«Чем меньше тем лучше, но хотя бы два-три часа — оптимальный период. Если пациенту стало плохо, то вызывают скорую, его госпитализируют, проводят исследования и даже оперативное вмешательство: коронографию, стентирование или шунтирование», — пояснил специалист.

Важно знать меры первой помощи, при которых человека можно спасти. Вызовите скорую и сообщите все необходимые характеристики пациента. До приезда врача сделайте следующее:

откройте форточку для максимального притока кислорода;

измерьте давление человека. Посоветуйтесь с врачом по телефону: если вы знаете, какие препараты принимает пациент, то дайте ему необходимое лекарство;

расстегните пояса, снимите с него одежду и уложите;

в случае потери сознания переверните человека на бок. Так он не задохнется в случае рвоты;

проконтролируйте, чтобы язык пациента не западал;

измерьте пульс с помощью пульсоксиметра.

В случае остановки врач советует перейти к сердечно-легочной реанимации. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы не навредить пациенту, а лучше — дождитесь врачебной помощи.

Профилактика инфаркта

Для снижения риска инфаркта миокарда мужчинам не обойтись только коррекцией питания. Также нужно выполнить ряд других условий:

Активный образ жизни и регулярные физические упражнения;

Минимизация стрессов, которые негативно влияют на работу сердца и способствуют сужению просвета коронарных артерий;

Отказ от вредных привычек;

Ограничение потребления соли в пределах пяти граммов в день;

Нормальный здоровый сон (не менее восьми часов в сутки).

Если мужчина находится в группе риска, ему также следует ежегодно посещать врача-кардиолога и следовать дополнительным рекомендациям специалиста.

Чем может обернуться инфаркт

Восстановление после инфаркта зависит от степени поражения сердечной мышцы. Последствия для организма непредсказуемы.

Врачи выделяют самые частые осложнения после пережитого инфаркта миокарда: