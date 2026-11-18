Офтальмолог Господарик: глаза устают и болят от сухости и напряжения

Многие люди замечают, что их глаза начинают уставать уже в первой половине дня. Появляются жжение, сухость, ощущение песка, а вид временами становится размытым. Первая мысль — зрение ухудшилось и пора менять очки. Однако не стоит торопиться. Как объяснила офтальмолог Ульяна Господарик в беседе с изданием «Доктор Питер», причина может быть иной.

Даже при стопроцентном зрении глаза могут быстро утомляться из-за привычек, условий работы и общего состояния организма. В медицине это называется астенопией. Она возникает, когда зрительная система долго работает с повышенной нагрузкой. Глазные мышцы постоянно участвуют в фокусировке, а слезная пленка защищает поверхность глаза от пересыхания. Если нагрузка становится слишком большой, появляется дискомфорт.

Специалист выделила семь факторов, которые могут вызывать преждевременную усталость глаз.

Редкое моргание и сухость глаз

Во время работы за компьютером человек начинает моргать значительно реже. В обычных условиях это происходит примерно 15–20 раз в минуту, а перед монитором — всего пять-семь раз. Из-за этого слезная пленка не успевает обновляться, поверхность глаза пересыхает и появляется ощущение песка.

Неправильное освещение и неудобное рабочее место

Яркий экран в темной комнате, солнечные блики на мониторе или лампа, направленная прямо в лицо, заставляют глаза постоянно приспосабливаться к меняющемуся освещению. В результате зрительные мышцы перенапрягаются, а к концу дня появляются тяжесть в глазах и головная боль.

Слишком сухой воздух

Кондиционеры, обогреватели и центральное отопление заметно снижают влажность в помещении. Зимой она в квартирах нередко опускается ниже 30%, хотя для комфорта глаз оптимальным считается показатель 40–60%.

Недостаток сна и постоянный стресс

Полноценный отдых необходим не только организму в целом, но и самим глазам. Во время сна восстанавливается слезная пленка, а глазные мышцы получают возможность расслабиться. Если человек регулярно спит меньше шести-семи часов, глаза могут быстрее уставать в течение дня.

Воспаление век и аллергия

Еще одна возможная причина — блефарит, то есть воспаление краев век. В этой области расположены мейбомиевы железы, которые вырабатывают жировой компонент слезной пленки. Он помогает удерживать влагу и не дает поверхности глаза быстро пересыхать.

Напряжение мышц шеи и плеч

Привычка часами сидеть перед экраном, сутулясь и вытягивая голову вперед, создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи и плечевого пояса. Постепенно возникает напряжение, которое может отдавать в затылок, виски, лоб и область глаз.

Побочные эффекты лекарств и заболевания органов

Иногда усталость глаз оказывается побочным эффектом приема определенных препаратов. Например, на выработку слезы могут влиять антигистаминные средства, некоторые антидепрессанты и гормональные лекарства, в том числе контрацептивы.

Кроме того, сухость и быстрая утомляемость глаз иногда сопровождают заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, анемию и аутоиммунные нарушения. В некоторых случаях именно изменения со стороны глаз становятся одним из первых заметных сигналов неблагополучия в организме. Это ранее также отметили эксперты медколледжа Олбани — по их словам, постоянное ощущение посторонней субстанции в глазах, жжение, красный цвет белка и частые слезы могут быть связаны с воспалением.

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