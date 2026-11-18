На полях саммита АТЭС Владимир Путин проводит двусторонние встречи. Во время переговоров с президентом Вьетнама глава государства отметил растущее сотрудничество между нашими странами.

«Товарооборот имеет хорошую, позитивную динамику — почти 6%. В январе–августе товарооборот продолжил расти — еще на 12 с лишним процентов. Во Вьетнаме работают крупные российские компании. Завтра свое 20-летие отметит Вьетнамо-российский банк. И за два десятилетия этот финансовый институт стал центральным элементом финансово-банковского взаимодействия между нашими странами», — сказал президент России Владимир Путин.

А перед участием в сессии Делового форума Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который накануне виделся с Дональдом Трампом на саммите США — АСЕАН в Маниле.

Саммит АТЭС-2026

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В мероприятии принимают участие представители всех экономик организации.

На саммите обсудят ключевые вопросы о направлении развития региональной экономики, а также о том, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) сохранить лидерство в глобальном тренде открытости и развития. Стороны совместно разработают план регионального сотрудничества и определят вектор развития АТР.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу», в которой будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества.

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