Лапотник: что можно и нельзя делать 22 февраля

Православные верующие почитают 22 февраля память мучеников Никифора и Панкратия. А на Руси этот день называли «лаптевым» и соблюдали ряд норм и запретов.

Мученик Никифор

Никаких сведений о родителях, детстве, обучении и занятиях Никифора не сохранилось.

Никифор Антиохийский жил во II веке и дружил с церковным старостой Саприкием. У них были настолько близкие отношения, что многие считали их родными братьями. Однако в один день друзья сильно поссорились — они даже отказывались ходить друг с другом по одной дороге, ненависть поселилась в их сердцах.

Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Тогда он послал знакомых к старому другу, чтобы они передали тому слова извинения. Позже мученик святой пошел лично, но Саприкий каждый раз отказывался его слушать. Тогда Никифор сам пошел к Саприкию и на коленях молил его о прощении. Но в душе Саприкия не осталось ни любви, ни милосердия, ни страха Божьего. И Никифору пришлось уйти от него.

В это же время начались гонения на христиан при императоре Галлиене. Саприкия схватили и потребовали отказаться от веры. Церковный староста выдержал все истязания и тогда его приговорили к усекновению мечом. Когда Саприкия вели на казнь, к нему в ноги бросился Никифор с просьбой простить его. Но дьявол не покинул сердце Саприкия, и потому тот даже не взглянул на Никифора. Никифор же всю дорогу шел за Саприкием, моля его о прощении. Даже когда они прибыли на место казни, Саприкий остался непреклонен.

И тогда Господь лишил его благодати, и Саприкий лишился мученического венца. Когда воины приказали встать ему на колени, он спросил, за что хотят они казнить его. Они же ответили ему, что они приговорен к смерти за отказ принести жертвы богам и за то, что прославляет Христа. Саприкий испугался и просил их не убивать его, потому что он готов поклониться языческим идолам и принести им жертву.

Никифор же, слыша это, обратился к нему с мольбой не совершать такой ошибки и не отвергать Господа, но Саприкий снова остался глух к его просьбам. И тогда Никифор открыто исповедовал себя христианином и просил воинов усечь мечем его вместо Саприкия. Один из воинов отправился к судье, чтобы спросить у него, как им быть. И судья приказал отпустить Саприкия и казнить Никифора. И Никифор с радостью принял мученическую смерть.

Мученик Панкратий

Святой Пан­кра­тий, епи­скоп Тав­ро­ме­ний­ский, ро­дил­ся в I веке.

Ро­ди­те­ли Пан­кра­тия бы­ли ро­дом из Ан­тио­хии. Услы­шав о проповедях Иису­са Хри­ста, отец Пан­кра­тия от­пра­вил­ся с сыном в Иеру­са­лим, чтобы лич­но ви­деть Спасителя. Вживую услышав слова Учителя, он уве­ро­вал в Хри­ста, стал следовать за ним и сбли­зил­ся с учениками, особенно с Пет­ром.

По­сле Воз­не­се­ния Спа­си­те­ля один из апо­сто­лов при­шел в Ан­тио­хию и кре­стил ро­ди­те­лей Пан­кра­тия и весь их дом. Ко­гда те Пан­кра­тия скон­ча­лись, Панкратий отказался от всего имущества, ушел в Пон­тий­ские го­ры и стал жить в пе­ще­ре, про­во­дя дни в мо­лит­ве. Апо­стол Петр, од­на­жды про­хо­дя по тем ме­стам, встре­тил Пан­кра­тия в Пон­те, взял его с со­бой в Ан­тио­хию, а за­тем в Ки­ли­кию, где на­хо­дил­ся апо­стол Па­вел. Там свя­тые ру­ко­по­ло­жи­ли Пан­кра­тия во епи­ско­па си­ци­лий­ско­го го­ро­да Тав­ро­ме­нии.

Свя­ти­тель Пан­кра­тий усерд­но тру­дил­ся над хри­сти­ан­ским про­све­ще­ни­ем на­ро­да. В те­че­ние од­но­го ме­ся­ца он по­стро­ил храм, где со­вер­шал бо­го­слу­же­ния. Чис­ло ве­ру­ю­щих быст­ро рос­ло, и вско­ре по­чти все жи­те­ли Тав­ро­ме­нии и окрест­ных го­ро­дов при­ня­ли хри­сти­ан­скую ве­ру.

Мно­го лет свя­той Пан­кра­тий мир­но управ­лял сво­ей паст­вой. Од­на­жды языч­ни­ки вос­ста­ли на свя­ти­те­ля и, вы­брав под­хо­дя­щее вре­мя, вне­зап­но на­па­ли на него и забили кам­ня­ми. Мо­щи свя­ти­те­ля по­ко­ят­ся в хра­ме его име­ни, в Ри­ме.

Лапотник или Никифоры — Панкраты

На Руси этот день именовали Никифоры-Панкраты, Лапотник. Считалось, что с этого погода становится весенней, а зима отступает. Говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима», «Панкрат воду прибавляет, март собирает».

Начиналась пора весенних хлопот. На Никифора крестьяне плели лапти. Занимались этим только мужчины, потому что работа была довольно непростой — наплести лаптей нужно было много, ведь они быстро изнашивались. А обеспечить такой обувью нужно было всю семью на весну и лето, и приступали к этому именно на Никифора.

К этому времени практически заканчивались запасы, сделанные по осени. Купить продукты было непросто, потому что в конце зимы они дорожали. Отсюда сохранились поговорки: «У Панкрата в закромах небогато», «Не всяк Панкрат хлебом богат».

Считалось, что день Никифора самый подходящий для лечения различных болезней: если именно сегодня начать лечение, то удастся скоро победить болезнь.

Сны в ночь на Никифора считались вещими.

В старину верили, что день Никифора не походит для начинаний и планов, делать прогнозы на будущее сегодня тоже бесполезно — ничего не сбудется.

Если сегодня очень холодно, то больше морозов не будет. А если закат красный, то скоро случится снегопад. Темная ночь без звезд говорит о том, что зима скоро кончиться. Об этом тоже сохранилась поговорка: «На Никифора ночь темна — убегает зима».

Что можно делать 22 февраля

В этот день было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви. Поэтому на Руси этот день называли еще и Лаптевым, а также «Никифоры-Панкраты», «Никифор» и «капельницы». И все эти названия говорят, что скоро придет тепло, предстоит много труда и забот.

Крестьяне начинали готовиться к работам в поле: приближалась весна, а вместе с ней посевная. Чтобы предсказать урожай, не накликать беду, крестьяне соблюдали ряд запретов.

Что нельзя делать 22 февраля

Категорически запрещалось в этот день лениться и праздно проводить время. Хорошая подготовка к посевной гарантировала богатый урожай, поэтому подходить к этому занятию нужно было особо тщательно. Хороший работник знал, что чем больше поработаешь в этот день, тем сытнее поешь в холода.

Также в этот день хозяйки занимались наведением порядка в доме: выбивали ковры, стирали белье, мыли полы.

Народные приметы на 22 февраля

Если в Лаптев день установилась теплая погода, то скоро наступят холода;

Если мороз, а деревья в лесу шумят — это к потеплению;

Наступление тепла также предвещал налипающий на деревья снег;

Сильный мороз в этот день предвещает, что снегопада или вьюги в ближайшее время не будет.

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