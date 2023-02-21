Лапотник: что можно и нельзя делать 22 февраля
Лень и праздность в этот день решительно осуждались — крестьяне начинали готовиться к приходу весны.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Православные верующие почитают 22 февраля память мучеников Никифора и Панкратия. А на Руси этот день называли «лаптевым» и соблюдали ряд норм и запретов.
Мученик Никифор
Никаких сведений о родителях, детстве, обучении и занятиях Никифора не сохранилось.
Никифор Антиохийский жил во II веке и дружил с церковным старостой Саприкием. У них были настолько близкие отношения, что многие считали их родными братьями. Однако в один день друзья сильно поссорились — они даже отказывались ходить друг с другом по одной дороге, ненависть поселилась в их сердцах.
Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Тогда он послал знакомых к старому другу, чтобы они передали тому слова извинения. Позже мученик святой пошел лично, но Саприкий каждый раз отказывался его слушать. Тогда Никифор сам пошел к Саприкию и на коленях молил его о прощении. Но в душе Саприкия не осталось ни любви, ни милосердия, ни страха Божьего. И Никифору пришлось уйти от него.
В это же время начались гонения на христиан при императоре Галлиене. Саприкия схватили и потребовали отказаться от веры. Церковный староста выдержал все истязания и тогда его приговорили к усекновению мечом. Когда Саприкия вели на казнь, к нему в ноги бросился Никифор с просьбой простить его. Но дьявол не покинул сердце Саприкия, и потому тот даже не взглянул на Никифора. Никифор же всю дорогу шел за Саприкием, моля его о прощении. Даже когда они прибыли на место казни, Саприкий остался непреклонен.
И тогда Господь лишил его благодати, и Саприкий лишился мученического венца. Когда воины приказали встать ему на колени, он спросил, за что хотят они казнить его. Они же ответили ему, что они приговорен к смерти за отказ принести жертвы богам и за то, что прославляет Христа. Саприкий испугался и просил их не убивать его, потому что он готов поклониться языческим идолам и принести им жертву.
Никифор же, слыша это, обратился к нему с мольбой не совершать такой ошибки и не отвергать Господа, но Саприкий снова остался глух к его просьбам. И тогда Никифор открыто исповедовал себя христианином и просил воинов усечь мечем его вместо Саприкия. Один из воинов отправился к судье, чтобы спросить у него, как им быть. И судья приказал отпустить Саприкия и казнить Никифора. И Никифор с радостью принял мученическую смерть.
Мученик Панкратий
Святой Панкратий, епископ Тавроменийский, родился в I веке.
Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав о проповедях Иисуса Христа, отец Панкратия отправился с сыном в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Вживую услышав слова Учителя, он уверовал в Христа, стал следовать за ним и сблизился с учениками, особенно с Петром.
После Вознесения Спасителя один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и весь их дом. Когда те Панкратия скончались, Панкратий отказался от всего имущества, ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Апостол Петр, однажды проходя по тем местам, встретил Панкратия в Понте, взял его с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где находился апостол Павел. Там святые рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромении.
Святитель Панкратий усердно трудился над христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где совершал богослужения. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромении и окрестных городов приняли христианскую веру.
Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и забили камнями. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.
Лапотник или Никифоры — Панкраты
На Руси этот день именовали Никифоры-Панкраты, Лапотник. Считалось, что с этого погода становится весенней, а зима отступает. Говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима», «Панкрат воду прибавляет, март собирает».
Начиналась пора весенних хлопот. На Никифора крестьяне плели лапти. Занимались этим только мужчины, потому что работа была довольно непростой — наплести лаптей нужно было много, ведь они быстро изнашивались. А обеспечить такой обувью нужно было всю семью на весну и лето, и приступали к этому именно на Никифора.
К этому времени практически заканчивались запасы, сделанные по осени. Купить продукты было непросто, потому что в конце зимы они дорожали. Отсюда сохранились поговорки: «У Панкрата в закромах небогато», «Не всяк Панкрат хлебом богат».
Считалось, что день Никифора самый подходящий для лечения различных болезней: если именно сегодня начать лечение, то удастся скоро победить болезнь.
Сны в ночь на Никифора считались вещими.
В старину верили, что день Никифора не походит для начинаний и планов, делать прогнозы на будущее сегодня тоже бесполезно — ничего не сбудется.
Если сегодня очень холодно, то больше морозов не будет. А если закат красный, то скоро случится снегопад. Темная ночь без звезд говорит о том, что зима скоро кончиться. Об этом тоже сохранилась поговорка: «На Никифора ночь темна — убегает зима».
Что можно делать 22 февраля
В этот день было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви. Поэтому на Руси этот день называли еще и Лаптевым, а также «Никифоры-Панкраты», «Никифор» и «капельницы». И все эти названия говорят, что скоро придет тепло, предстоит много труда и забот.
Крестьяне начинали готовиться к работам в поле: приближалась весна, а вместе с ней посевная. Чтобы предсказать урожай, не накликать беду, крестьяне соблюдали ряд запретов.
Что нельзя делать 22 февраля
Категорически запрещалось в этот день лениться и праздно проводить время. Хорошая подготовка к посевной гарантировала богатый урожай, поэтому подходить к этому занятию нужно было особо тщательно. Хороший работник знал, что чем больше поработаешь в этот день, тем сытнее поешь в холода.
Также в этот день хозяйки занимались наведением порядка в доме: выбивали ковры, стирали белье, мыли полы.
Народные приметы на 22 февраля
- Если в Лаптев день установилась теплая погода, то скоро наступят холода;
- Если мороз, а деревья в лесу шумят — это к потеплению;
- Наступление тепла также предвещал налипающий на деревья снег;
- Сильный мороз в этот день предвещает, что снегопада или вьюги в ближайшее время не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать в день Прохора-Чудотворца 23 февраля.
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